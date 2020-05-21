Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ, що його підписав глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку", - сказано в повідомленні.

Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

"Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів", - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі президента зазначили, що реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку / ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.