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Новини
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Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки

Зеленський підписав

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ, що його підписав глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку", - сказано в повідомленні.

Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

"Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів", - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі президента зазначили, що реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку / ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Автор: 

банки (7710) закон (2822) Зеленський Володимир (23691) Коломойський Ігор (3122)


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Топ коментарі
+8
Бенін.Візьме кредит,а потім спробує скасувати закон.Якщо не через Конституційний суд,то через Печерський
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21.05.2020 18:46
+7
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)

Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках - Цензор.НЕТ 3237
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21.05.2020 18:53
+6
Фух!Тепер зе проситиме МВФ про кредит,а потім захоче через КС скасувати закон
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21.05.2020 18:44
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Так він Бенін звиздюк чи вже Петін?
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21.05.2020 18:44 Відповісти
Бенін.Візьме кредит,а потім спробує скасувати закон.Якщо не через Конституційний суд,то через Печерський
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21.05.2020 18:46 Відповісти
По цих справах Баришівський райсуд спеціалізується.
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21.05.2020 20:16 Відповісти
Зеля понимает что в любой момент 25% активного общества в любой момент могут его выслать в Ростов
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21.05.2020 18:55 Відповісти
Та немає там 25%! Вони навіть Бойку програють!
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21.05.2020 19:28 Відповісти
Набагато продуктивніше вислати Беню в США
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21.05.2020 19:26 Відповісти
Фух!Тепер зе проситиме МВФ про кредит,а потім захоче через КС скасувати закон
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21.05.2020 18:44 Відповісти
Петр Зеленский. Новая личность. Последствия будут те же самые.
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21.05.2020 18:48 Відповісти
дякую,що представився.Ти не родич Володимира Ссанича чи просто тезка за прізвищем?
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21.05.2020 18:51 Відповісти
Почему не указывается сколько трусОв он при этом сменил?
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21.05.2020 18:52 Відповісти
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 3002
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21.05.2020 19:16 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)

Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках - Цензор.НЕТ 3237
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21.05.2020 18:53 Відповісти
А може він у Єрмака арендує?
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21.05.2020 20:18 Відповісти
И Гонтарева выйдет вся белая и пушистая и без судимостей.
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21.05.2020 18:53 Відповісти
не переживай. леру говнотарьову спалит беня каломойский.
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21.05.2020 18:56 Відповісти
Спалит или нет будем посмотреть. А вот бабками Бене отслюнявим по полной программе. Чего он и добивался. Лохи....
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21.05.2020 19:36 Відповісти
Коломойский, Кушнарёв, Черновол, три публичные личности Украины, которые были прямой и непосредственной угрозой Кремлю. Только один из них имеет надежную охрану, но к сожалению Закон что дышло для постсовка, имеют как хотят.
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21.05.2020 18:59 Відповісти
Тільки слід уточнити що Черновол - це не скажена коханка Пашинського і не регіонал-порохобот Тарас, син того самого В'ячеслава Чорновола про якого йде мова.
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21.05.2020 19:02 Відповісти
Бєня врах крімля?
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21.05.2020 19:03 Відповісти
Кушнарьов у 2004 говрив про новоросію: нам, казав, до Бєлгорода значно ближче ніж до Києва. Але виявляється, що кремль був проти тоді відділення. Чи як?
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21.05.2020 19:16 Відповісти
Он наверное хотел Овоща подсидеть!! Так как овощ два слова связать не мог!! Но там где убрали Кушнарёва, он был 6 или 7 трупом!! такое там место для охоты!!
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21.05.2020 19:29 Відповісти
Канєшно нєт. Токо Пєтро наіглавнєйший врах. Там вражда такая, как у Шерлока Холмса с прафєссарам Маріарті. Пєтя -ето Шерлок Холмс, єслі шо...
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21.05.2020 20:13 Відповісти
Чекаємо позов Бєні до КС.
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21.05.2020 19:12 Відповісти
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 3163
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21.05.2020 19:15 Відповісти
И какое это имеет отношение к статье?
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21.05.2020 20:23 Відповісти
Набагато продуктивніше вислати Беню в США
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21.05.2020 19:29 Відповісти
Банковская система Украины, вместе с судами-продана за кредит на погашение кредита.
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21.05.2020 20:49 Відповісти
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!
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21.05.2020 21:03 Відповісти
погано одне..
тепер не буде підстав посадити Гонтарєву..

за банкрутуваня банків і відмивання мільярдів на цих процесах
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21.05.2020 21:11 Відповісти
как сивуха лавочку в парке? )
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21.05.2020 23:06 Відповісти
ЗРАДА! СРОЧНО ВСЕ НА МАЙДАН!
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22.05.2020 09:00 Відповісти
Кремлевские «партнеры» ожидают начала распада РФ со дня на день, - военный эксперт
.....Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России.......
https://enovosty.com/news_society/full/2105-kremlevskie-partnery-ozhidayut-nachala-raspada-rf-so-dnya-na-den-*******-ekspert
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22.05.2020 09:55 Відповісти
"..И так, зачитываю список.. С болью в сердце.
..Зачитывайте..
..С болью в сердце зачитываю список..
... Зачитывайте.." )))
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22.05.2020 10:15 Відповісти
. . . напомню . . . условием безвиза було обязательное декларирование чиновниками своих доходов и расходов . . . а после получения безвиза - КСУ "дозволив незаконне збагачення"
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22.05.2020 12:49 Відповісти
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 4905
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22.05.2020 13:01 Відповісти
Петро Зерошенко вже сміливо офшори може повертати з Панами на компенсацію каломою.Проблеми бариг МВФ не хвилюють.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
 
 