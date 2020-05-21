Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Документ, що його підписав глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку", - сказано в повідомленні.
Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.
"Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів", - зазначається в повідомленні.
У пресслужбі президента зазначили, що реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку / ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
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У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)
тепер не буде підстав посадити Гонтарєву..
за банкрутуваня банків і відмивання мільярдів на цих процесах
.....Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России.......
https://enovosty.com/news_society/full/2105-kremlevskie-partnery-ozhidayut-nachala-raspada-rf-so-dnya-na-den-*******-ekspert
..Зачитывайте..
..С болью в сердце зачитываю список..
... Зачитывайте.." )))