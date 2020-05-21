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Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках

Зеленский подписал

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим собственникам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка", - сказано в сообщении.

Кроме того, закон вводит обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

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"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента указали, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Чернев об "антиКоломойском" законе: "Мы не позволили одному олигарху изнасиловать целую страну"

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1935) закон (3175) Зеленский Владимир (20234) Коломойский Игорь (1791)


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Топ комментарии
+8
Бенін.Візьме кредит,а потім спробує скасувати закон.Якщо не через Конституційний суд,то через Печерський
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21.05.2020 18:46
+7
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)

Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках - Цензор.НЕТ 3237
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21.05.2020 18:53
+6
Фух!Тепер зе проситиме МВФ про кредит,а потім захоче через КС скасувати закон
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21.05.2020 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Так він Бенін звиздюк чи вже Петін?
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21.05.2020 18:44 Ответить
Бенін.Візьме кредит,а потім спробує скасувати закон.Якщо не через Конституційний суд,то через Печерський
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21.05.2020 18:46 Ответить
По цих справах Баришівський райсуд спеціалізується.
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21.05.2020 20:16 Ответить
Зеля понимает что в любой момент 25% активного общества в любой момент могут его выслать в Ростов
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21.05.2020 18:55 Ответить
Та немає там 25%! Вони навіть Бойку програють!
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21.05.2020 19:28 Ответить
Набагато продуктивніше вислати Беню в США
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21.05.2020 19:26 Ответить
Фух!Тепер зе проситиме МВФ про кредит,а потім захоче через КС скасувати закон
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21.05.2020 18:44 Ответить
Петр Зеленский. Новая личность. Последствия будут те же самые.
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21.05.2020 18:48 Ответить
дякую,що представився.Ти не родич Володимира Ссанича чи просто тезка за прізвищем?
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21.05.2020 18:51 Ответить
Почему не указывается сколько трусОв он при этом сменил?
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21.05.2020 18:52 Ответить
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 3002
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21.05.2020 19:16 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)

Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках - Цензор.НЕТ 3237
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21.05.2020 18:53 Ответить
А може він у Єрмака арендує?
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21.05.2020 20:18 Ответить
И Гонтарева выйдет вся белая и пушистая и без судимостей.
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21.05.2020 18:53 Ответить
не переживай. леру говнотарьову спалит беня каломойский.
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21.05.2020 18:56 Ответить
Спалит или нет будем посмотреть. А вот бабками Бене отслюнявим по полной программе. Чего он и добивался. Лохи....
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21.05.2020 19:36 Ответить
Коломойский, Кушнарёв, Черновол, три публичные личности Украины, которые были прямой и непосредственной угрозой Кремлю. Только один из них имеет надежную охрану, но к сожалению Закон что дышло для постсовка, имеют как хотят.
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21.05.2020 18:59 Ответить
Тільки слід уточнити що Черновол - це не скажена коханка Пашинського і не регіонал-порохобот Тарас, син того самого В'ячеслава Чорновола про якого йде мова.
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21.05.2020 19:02 Ответить
Бєня врах крімля?
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21.05.2020 19:03 Ответить
Кушнарьов у 2004 говрив про новоросію: нам, казав, до Бєлгорода значно ближче ніж до Києва. Але виявляється, що кремль був проти тоді відділення. Чи як?
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21.05.2020 19:16 Ответить
Он наверное хотел Овоща подсидеть!! Так как овощ два слова связать не мог!! Но там где убрали Кушнарёва, он был 6 или 7 трупом!! такое там место для охоты!!
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21.05.2020 19:29 Ответить
Канєшно нєт. Токо Пєтро наіглавнєйший врах. Там вражда такая, как у Шерлока Холмса с прафєссарам Маріарті. Пєтя -ето Шерлок Холмс, єслі шо...
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21.05.2020 20:13 Ответить
Чекаємо позов Бєні до КС.
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21.05.2020 19:12 Ответить
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 3163
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21.05.2020 19:15 Ответить
И какое это имеет отношение к статье?
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21.05.2020 20:23 Ответить
Набагато продуктивніше вислати Беню в США
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21.05.2020 19:29 Ответить
Банковская система Украины, вместе с судами-продана за кредит на погашение кредита.
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21.05.2020 20:49 Ответить
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!
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21.05.2020 21:03 Ответить
погано одне..
тепер не буде підстав посадити Гонтарєву..

за банкрутуваня банків і відмивання мільярдів на цих процесах
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21.05.2020 21:11 Ответить
как сивуха лавочку в парке? )
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21.05.2020 23:06 Ответить
ЗРАДА! СРОЧНО ВСЕ НА МАЙДАН!
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22.05.2020 09:00 Ответить
Кремлевские «партнеры» ожидают начала распада РФ со дня на день, - военный эксперт
.....Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России.......
https://enovosty.com/news_society/full/2105-kremlevskie-partnery-ozhidayut-nachala-raspada-rf-so-dnya-na-den-*******-ekspert
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22.05.2020 09:55 Ответить
"..И так, зачитываю список.. С болью в сердце.
..Зачитывайте..
..С болью в сердце зачитываю список..
... Зачитывайте.." )))
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22.05.2020 10:15 Ответить
. . . напомню . . . условием безвиза було обязательное декларирование чиновниками своих доходов и расходов . . . а после получения безвиза - КСУ "дозволив незаконне збагачення"
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22.05.2020 12:49 Ответить
Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки - Цензор.НЕТ 4905
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22.05.2020 13:01 Ответить
Петро Зерошенко вже сміливо офшори може повертати з Панами на компенсацію каломою.Проблеми бариг МВФ не хвилюють.
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22.05.2020 13:46 Ответить
 
 