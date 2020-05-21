Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим собственникам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка", - сказано в сообщении.
Кроме того, закон вводит обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.
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"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе президента указали, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.
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Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
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У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)
тепер не буде підстав посадити Гонтарєву..
за банкрутуваня банків і відмивання мільярдів на цих процесах
.....Возможные события в России китайцев, наверное, тоже напрягают, но скорее всего, у них есть планы по взятию под контроль месторождений и маршрутов поставок на непредвиденный момент. Конечно, когда он наступит, китайцы будут соревноваться с американцами в вопросах высадки и контроля над стратегическими объектами бесхозной России.......
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..Зачитывайте..
..С болью в сердце зачитываю список..
... Зачитывайте.." )))