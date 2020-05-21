В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму
Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям для курортной сферы невыполнимыми.
Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"От Ростуризма нам поступили разъяснения требований к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации. Там очень много требований, которые выполнить в полном объеме невозможно… Да, понимаем, что требования Роспотребнадзора справедливы, но возможность их выполнения при отсутствии данной техники в магазинах ставит это все под большой вопрос. Придумаем что-нибудь, найдем какой-то рецепт, который позволит нам сохранить и курортную сферу, и те отрасли, которые сегодня поражены", – сказал Аксенов.
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За прошедшие сутки в оккупированном Крыму выявили 15 новых заражений COVID-19, среди больных – медики и дети. Всего на полуострове зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, еще 31 – из соседней России. Выздоровевших за весь период – 126 человек, умерли 9 человек. В оккупированном Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 148 человек, двое умерли.
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погром, так погромкамни с неба, так камни с неба.
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Я теж тепер з цим карантином "днюю та ночую в районі дивану"!
Я сиджу у дома чесно
Слухаю науку
Про те шо Исус воскрес
Знаю по фейсбуку)))))
Вообще их Маю тачку на литовських бляхах часто по радио крутят, но больше всего у них понравилось песня про Цыпу https://www.youtube.com/watch?v=ExtDFJR7wIA
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После чего практически запретил вьезд в край извне.