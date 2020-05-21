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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму

В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям для курортной сферы невыполнимыми.

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"От Ростуризма нам поступили разъяснения требований к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации. Там очень много требований, которые выполнить в полном объеме невозможно… Да, понимаем, что требования Роспотребнадзора справедливы, но возможность их выполнения при отсутствии данной техники в магазинах ставит это все под большой вопрос. Придумаем что-нибудь, найдем какой-то рецепт, который позволит нам сохранить и курортную сферу, и те отрасли, которые сегодня поражены", – сказал Аксенов.

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За прошедшие сутки в оккупированном Крыму выявили 15 новых заражений COVID-19, среди больных – медики и дети. Всего на полуострове зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, еще 31 – из соседней России. Выздоровевших за весь период – 126 человек, умерли 9 человек. В оккупированном Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 148 человек, двое умерли.

Автор: 

Крым (26369) россия (95381) туризм (1543) Аксенов Сергей (361) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Крым это Украина, какой в дупу, сраку и жопу роспотребнадзор?
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21.05.2020 21:26
+8
В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму - Цензор.НЕТ 9636
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21.05.2020 21:37
+6
Це зрада !!!! Хунта , биндеровцы ..... помогите ! Хулиганы жить и работать мешают
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21.05.2020 21:28
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Крым это Украина, какой в дупу, сраку и жопу роспотребнадзор?
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21.05.2020 21:26 Ответить
Это для нормальных людей, а они считают себя находящимися в раисе. Ну, погром, так погром камни с неба, так камни с неба.
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21.05.2020 21:27 Ответить
Я думаю при умной украинской пропаганде уже через пол года в Крыму будет 70% за Украину. У нас украинскую пропаганду раньше вели на Крым фарион, дроздов, михальчишин, тягнебок..., с прокремлёвской стороны колисниченко, чаленко, марков... вот и получили. Я даже думаю ***** фарион тайно наградил грамотой или вымпелом. Надо грамотная украинская пропаганда на Крым и на русском языке, но я смотрю ни зе, ни попэрэдник в этом не заинтересованы.
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21.05.2020 22:55 Ответить
А вы умны, тут ничего не скажешь в дополнение.
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21.05.2020 22:57 Ответить
Раисся конечно их дом , но советую узнать процент крымчан сдавших Украинский паспорт )))Он дает право на пенсию в 60 лет ,безвиз в Европу ,Право в Украине покупать сим-карты и билеты без паспорта , иметь хоть миллион машин по миллиону лошадиных сил и не платить транспортный налог , не проходить техосмотр , платить за страховку копейки , платные дороги, штрафы с камер и замена вод удостоверений - пока ничего этого в Украине нет ....
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21.05.2020 23:58 Ответить
В 65 вроде, "слава Ё-ной раисси" и всё такое. Короче, пошли они...в Моргулдуин. Вместе со воими хадходроидами, словом.
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22.05.2020 00:03 Ответить
Даёш КрНР, мляха-муха!
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21.05.2020 21:28 Ответить
Ничего, путлеровская вертикаль живо им вправит мозги. Здесь вам не казацкая вольница, гэбня и СК живо разъяснят кто, кого, почём и за сколько. В общем, "вы там держитесь". И терпите, терпилы.
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21.05.2020 21:26 Ответить
Не забывайте вытанцовывать!
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21.05.2020 21:35 Ответить
С утра слушаю, танцую теперь только под это

https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
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21.05.2020 21:40 Ответить
Одноглазый джентльмен с бубном повеселил..))
Я теж тепер з цим карантином "днюю та ночую в районі дивану"!
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21.05.2020 21:52 Ответить
Там и другие есть)))
Я сиджу у дома чесно
Слухаю науку
Про те шо Исус воскрес
Знаю по фейсбуку)))))
Вообще их Маю тачку на литовських бляхах часто по радио крутят, но больше всего у них понравилось песня про Цыпу https://www.youtube.com/watch?v=ExtDFJR7wIA
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21.05.2020 22:02 Ответить
Цыпа, если что, это их местное крафтовое пиво
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21.05.2020 22:05 Ответить
Камни с неба VS Крысчане!

Победили - Камни с неба!
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21.05.2020 21:27 Ответить
Це зрада !!!! Хунта , биндеровцы ..... помогите ! Хулиганы жить и работать мешают
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21.05.2020 21:28 Ответить
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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21.05.2020 21:30 Ответить
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21.05.2020 21:32 Ответить
Бунт.
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21.05.2020 21:32 Ответить
Гоблин против кремля : - и шести лет не прошло ... .
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21.05.2020 21:53 Ответить
Ану бл@я, крымваш, или нет? Все в стойло и молимся за здоровье сцаря в бункере!
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21.05.2020 21:34 Ответить
Ты прям как кадыр рамзанов )))))
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21.05.2020 21:39 Ответить
В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму - Цензор.НЕТ 9636
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21.05.2020 21:37 Ответить
Это случайно , - днём . А ночью никто не увидит . ))
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21.05.2020 22:06 Ответить
Мне очень печально, что мы переплюнули руских в идиотизме якобы карантина . Коронабесный подход к проблеме вируса с нулевой смертностью победил здравый смысл.
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21.05.2020 21:38 Ответить
Всі ці заяви Аксьонова брехливі, бо ніяких туристів він у Крим не поверне. Тепер Крим стає для кримчан тоталітарним концтабором.
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21.05.2020 21:40 Ответить
Он брешет безусловно,особенно по цифрам заражённых и умерших.А вот по курортам.немного другая ситуация.Плешфюрер не даст тратить валюту за границей.Её нет.Поэтому вся шушера поедет в Крым,а в санатории-военные.Египта,Таиланда лаптям не видать..Будут отдыхать за деревянные.Татарам надо готовиться.Качественный сервис -только у них.
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21.05.2020 21:52 Ответить
ні у кого там сервіса немає, татар теж, ну про кацапню й говорити нема що, срань, рвань і жлобство.
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22.05.2020 08:35 Ответить
Месье Золотов! Пора уже начинать их лупить дубинками, вбивать скрепы и через голову, и через ж....
Сделайте для нас ежедневное шоу!
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21.05.2020 21:45 Ответить
А що,комусь тут цікаво,що там цей чмошник пробекав?
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21.05.2020 21:45 Ответить
Да накрылся "медным тазом" куротный сезон в этом году и не только в Крыму, а вообще в целом!
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21.05.2020 21:46 Ответить
Не ссы .киселев тв уже в июне насчитает 3 ляма чаек пардон отдыхающих.только на пляже их нет .они в очереди на вход,а у электронного термометра батарейки китайскик сели
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21.05.2020 21:51 Ответить
Губернатор Кубани сегодня заявил примерно следующее: Если мы допустим чтоб к нам на отдых приезжали люди из других регионов - у нас получится рассадник коронавируса. Нельзя этого допустить!

После чего практически запретил вьезд в край извне.
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21.05.2020 23:06 Ответить
Гоблин, да ты никак в сепаратисты подался?
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21.05.2020 23:23 Ответить
что это он возбухает? майданить вздумал?
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21.05.2020 23:30 Ответить
*********** нехай свої норми встановлює на курортах воркути і магадану а Крим це Україна.
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22.05.2020 07:10 Ответить
 
 