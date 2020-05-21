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В окупованому Криму відмовилися виконувати вимоги Росспоживнагляду з туризму

В окупованому Криму відмовилися виконувати вимоги Росспоживнагляду з туризму

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав вимоги Росспоживнагляду до санаторіїв і готелів для курортної сфери нездійсненними.

Про це він заявив на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Від Ростуризму нам надійшли роз'яснення вимог до санаторно-курортних комплексів. Вважаємо, що вони нездійсненні в нинішній ситуації. Там дуже багато вимог, які виконати в повному обсязі неможливо ... Так, розуміємо, що вимоги Росспоживнагляду справедливі, але можливість їх виконання за відсутності даної техніки в магазинах ставить це все під велике питання. Придумаємо що-небудь, знайдемо якийсь рецепт, який дозволить нам зберегти і курортну сферу, і ті галузі, які сьогодні вражені", - сказав Аксьонов.

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За минулу добу в окупованому Криму виявили 15 нових заражень COVID-19, серед хворих - медики і діти. Всього на півострові зареєстровано 314 випадків коронавірусної інфекції. 25 із них завезені з-за кордону, ще 31 - із сусідньої Росії. Видужали за весь період - 126 осіб, померло 9 осіб. В окупованому Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 148 осіб, двоє померли.

Автор: 

Крим (14131) росія (64946) туризм (1560) Аксьонов Сергій (225) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Крым это Украина, какой в дупу, сраку и жопу роспотребнадзор?
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21.05.2020 21:26
+8
В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму - Цензор.НЕТ 9636
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21.05.2020 21:37
+6
Це зрада !!!! Хунта , биндеровцы ..... помогите ! Хулиганы жить и работать мешают
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21.05.2020 21:28
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Крым это Украина, какой в дупу, сраку и жопу роспотребнадзор?
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21.05.2020 21:26 Відповісти
Это для нормальных людей, а они считают себя находящимися в раисе. Ну, погром, так погром камни с неба, так камни с неба.
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21.05.2020 21:27 Відповісти
Я думаю при умной украинской пропаганде уже через пол года в Крыму будет 70% за Украину. У нас украинскую пропаганду раньше вели на Крым фарион, дроздов, михальчишин, тягнебок..., с прокремлёвской стороны колисниченко, чаленко, марков... вот и получили. Я даже думаю ***** фарион тайно наградил грамотой или вымпелом. Надо грамотная украинская пропаганда на Крым и на русском языке, но я смотрю ни зе, ни попэрэдник в этом не заинтересованы.
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21.05.2020 22:55 Відповісти
А вы умны, тут ничего не скажешь в дополнение.
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21.05.2020 22:57 Відповісти
Раисся конечно их дом , но советую узнать процент крымчан сдавших Украинский паспорт )))Он дает право на пенсию в 60 лет ,безвиз в Европу ,Право в Украине покупать сим-карты и билеты без паспорта , иметь хоть миллион машин по миллиону лошадиных сил и не платить транспортный налог , не проходить техосмотр , платить за страховку копейки , платные дороги, штрафы с камер и замена вод удостоверений - пока ничего этого в Украине нет ....
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21.05.2020 23:58 Відповісти
В 65 вроде, "слава Ё-ной раисси" и всё такое. Короче, пошли они...в Моргулдуин. Вместе со воими хадходроидами, словом.
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22.05.2020 00:03 Відповісти
Даёш КрНР, мляха-муха!
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21.05.2020 21:28 Відповісти
Ничего, путлеровская вертикаль живо им вправит мозги. Здесь вам не казацкая вольница, гэбня и СК живо разъяснят кто, кого, почём и за сколько. В общем, "вы там держитесь". И терпите, терпилы.
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21.05.2020 21:26 Відповісти
Не забывайте вытанцовывать!
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21.05.2020 21:35 Відповісти
С утра слушаю, танцую теперь только под это

https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
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21.05.2020 21:40 Відповісти
Одноглазый джентльмен с бубном повеселил..))
Я теж тепер з цим карантином "днюю та ночую в районі дивану"!
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21.05.2020 21:52 Відповісти
Там и другие есть)))
Я сиджу у дома чесно
Слухаю науку
Про те шо Исус воскрес
Знаю по фейсбуку)))))
Вообще их Маю тачку на литовських бляхах часто по радио крутят, но больше всего у них понравилось песня про Цыпу https://www.youtube.com/watch?v=ExtDFJR7wIA
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21.05.2020 22:02 Відповісти
Цыпа, если что, это их местное крафтовое пиво
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21.05.2020 22:05 Відповісти
Камни с неба VS Крысчане!

Победили - Камни с неба!
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21.05.2020 21:27 Відповісти
Це зрада !!!! Хунта , биндеровцы ..... помогите ! Хулиганы жить и работать мешают
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21.05.2020 21:28 Відповісти
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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21.05.2020 21:30 Відповісти
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21.05.2020 21:32 Відповісти
Бунт.
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21.05.2020 21:32 Відповісти
Гоблин против кремля : - и шести лет не прошло ... .
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21.05.2020 21:53 Відповісти
Ану бл@я, крымваш, или нет? Все в стойло и молимся за здоровье сцаря в бункере!
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21.05.2020 21:34 Відповісти
Ты прям как кадыр рамзанов )))))
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21.05.2020 21:39 Відповісти
В оккупированном Крыму отказались выполнять требования Роспотребнадзора по туризму - Цензор.НЕТ 9636
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21.05.2020 21:37 Відповісти
Это случайно , - днём . А ночью никто не увидит . ))
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21.05.2020 22:06 Відповісти
Мне очень печально, что мы переплюнули руских в идиотизме якобы карантина . Коронабесный подход к проблеме вируса с нулевой смертностью победил здравый смысл.
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21.05.2020 21:38 Відповісти
Всі ці заяви Аксьонова брехливі, бо ніяких туристів він у Крим не поверне. Тепер Крим стає для кримчан тоталітарним концтабором.
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21.05.2020 21:40 Відповісти
Он брешет безусловно,особенно по цифрам заражённых и умерших.А вот по курортам.немного другая ситуация.Плешфюрер не даст тратить валюту за границей.Её нет.Поэтому вся шушера поедет в Крым,а в санатории-военные.Египта,Таиланда лаптям не видать..Будут отдыхать за деревянные.Татарам надо готовиться.Качественный сервис -только у них.
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21.05.2020 21:52 Відповісти
ні у кого там сервіса немає, татар теж, ну про кацапню й говорити нема що, срань, рвань і жлобство.
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22.05.2020 08:35 Відповісти
Месье Золотов! Пора уже начинать их лупить дубинками, вбивать скрепы и через голову, и через ж....
Сделайте для нас ежедневное шоу!
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21.05.2020 21:45 Відповісти
А що,комусь тут цікаво,що там цей чмошник пробекав?
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21.05.2020 21:45 Відповісти
Да накрылся "медным тазом" куротный сезон в этом году и не только в Крыму, а вообще в целом!
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21.05.2020 21:46 Відповісти
Не ссы .киселев тв уже в июне насчитает 3 ляма чаек пардон отдыхающих.только на пляже их нет .они в очереди на вход,а у электронного термометра батарейки китайскик сели
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21.05.2020 21:51 Відповісти
Губернатор Кубани сегодня заявил примерно следующее: Если мы допустим чтоб к нам на отдых приезжали люди из других регионов - у нас получится рассадник коронавируса. Нельзя этого допустить!

После чего практически запретил вьезд в край извне.
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21.05.2020 23:06 Відповісти
Гоблин, да ты никак в сепаратисты подался?
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21.05.2020 23:23 Відповісти
что это он возбухает? майданить вздумал?
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21.05.2020 23:30 Відповісти
*********** нехай свої норми встановлює на курортах воркути і магадану а Крим це Україна.
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22.05.2020 07:10 Відповісти
 
 