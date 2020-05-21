В окупованому Криму відмовилися виконувати вимоги Росспоживнагляду з туризму
Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав вимоги Росспоживнагляду до санаторіїв і готелів для курортної сфери нездійсненними.
Про це він заявив на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Від Ростуризму нам надійшли роз'яснення вимог до санаторно-курортних комплексів. Вважаємо, що вони нездійсненні в нинішній ситуації. Там дуже багато вимог, які виконати в повному обсязі неможливо ... Так, розуміємо, що вимоги Росспоживнагляду справедливі, але можливість їх виконання за відсутності даної техніки в магазинах ставить це все під велике питання. Придумаємо що-небудь, знайдемо якийсь рецепт, який дозволить нам зберегти і курортну сферу, і ті галузі, які сьогодні вражені", - сказав Аксьонов.
За минулу добу в окупованому Криму виявили 15 нових заражень COVID-19, серед хворих - медики і діти. Всього на півострові зареєстровано 314 випадків коронавірусної інфекції. 25 із них завезені з-за кордону, ще 31 - із сусідньої Росії. Видужали за весь період - 126 осіб, померло 9 осіб. В окупованому Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 148 осіб, двоє померли.
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