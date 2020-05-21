МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках

Международный валютный фонд поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ.

Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг заявил, что фонд приветствует принятие законопроекта, "учитывая высокую цену, которую Украина и налогоплательщики заплатили при решении проблем с обанкротившимися банками в прошлом".

Он напомнил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.

По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.

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Напомним, что принятие законопроекта о банках, также известного как "антиКоломойский" закон, было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Он запрещает владельцам обанкротившихся банков возвращать их через суд. Это касается в том числе Приватбанка, который был спасен государством от банкротства в 2016 году.

Такой банк не сможет вернуться на рынок, даже если суд отменит решение НБУ о его закрытии. Ликвидация банка все равно продолжится, как и продажа его активов и выплата вкладчикам. При этом владелец банка сможет получить право на компенсацию убытков. Для этого ему придется обратиться к международному аудитору, который должен подтвердить, что в банке на момент вывода с рынка был какой-то капитал.

Закон меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. Решение может быть признано судом недействительным, но он не сможет подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках.