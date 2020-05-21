МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках
Международный валютный фонд поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ.
Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг заявил, что фонд приветствует принятие законопроекта, "учитывая высокую цену, которую Украина и налогоплательщики заплатили при решении проблем с обанкротившимися банками в прошлом".
Он напомнил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.
По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.
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Напомним, что принятие законопроекта о банках, также известного как "антиКоломойский" закон, было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.
Он запрещает владельцам обанкротившихся банков возвращать их через суд. Это касается в том числе Приватбанка, который был спасен государством от банкротства в 2016 году.
Такой банк не сможет вернуться на рынок, даже если суд отменит решение НБУ о его закрытии. Ликвидация банка все равно продолжится, как и продажа его активов и выплата вкладчикам. При этом владелец банка сможет получить право на компенсацию убытков. Для этого ему придется обратиться к международному аудитору, который должен подтвердить, что в банке на момент вывода с рынка был какой-то капитал.
Закон меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. Решение может быть признано судом недействительным, но он не сможет подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках.
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Интересно, мы по этому пункту всё выполнили, как надо, или снова перевыполнили на 25%?
Живые деньги от МВФ зебилы не получат, и это очень правильно.
Земля теперь чужая, банки под внешним управлением.
Что останется нашим детям и внукам?
Лично у меня другое видение законности. И по моему, если у Коломойского несправедливо отобрали банк, то его надо вернуть. Или же, если он мутил с банком, то он его и не получит.
А рожать подобную Антиколомойщину - просто стыдно. Где тут право на справедливый суд?
начал войну с кремлядями ?