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МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках

МВФ приветствует подписание Зеленским

Международный валютный фонд поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ. 

Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг заявил, что фонд приветствует принятие законопроекта, "учитывая высокую цену, которую Украина и налогоплательщики заплатили при решении проблем с обанкротившимися банками в прошлом".

Он напомнил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.

По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает получить транш от МВФ в течение недели или двух, - замглавы ОП Ковалив

Напомним, что принятие законопроекта о банках, также известного как "антиКоломойский" закон, было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Он запрещает владельцам обанкротившихся банков возвращать их через суд. Это касается в том числе Приватбанка, который был спасен государством от банкротства в 2016 году.

Такой банк не сможет вернуться на рынок, даже если суд отменит решение НБУ о его закрытии. Ликвидация банка все равно продолжится, как и продажа его активов и выплата вкладчикам. При этом владелец банка сможет получить право на компенсацию убытков. Для этого ему придется обратиться к международному аудитору, который должен подтвердить, что в банке на момент вывода с рынка был какой-то капитал.

Закон меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. Решение может быть признано судом недействительным, но он не сможет подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках.

Автор: 

банки (1935) МВФ (3334)


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Топ комментарии
+6
а в это время, в сша набирает обороты расследование по вымыванию каломойшей денег из приватбанка и легализации их в америке. конечно, это дело не касалось бы зеленского, если бы не одно но... именно через офшорные фирмы 95-го квартала выводились деньги из пб. так что когда закончится президентский срок у зеленского, ему предстоит отсидеть срок в американских тюрьмах.
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21.05.2020 22:11
+4
МВФ приветствует ликвидацию Каломойского!
МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках - Цензор.НЕТ 129
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21.05.2020 22:07
+3
Ти справді думаєш що організація, яка дає Україні кредити під відсотки і додаткові умови - в першу чергу заінтересована в боротьбі проти Коломойського, а не в тому щоб забезпечити активи, якими будуть повертатись борги?
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21.05.2020 22:35
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МВФ приветствует ликвидацию Каломойского!
МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках - Цензор.НЕТ 129
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21.05.2020 22:07 Ответить
Ти справді думаєш що організація, яка дає Україні кредити під відсотки і додаткові умови - в першу чергу заінтересована в боротьбі проти Коломойського, а не в тому щоб забезпечити активи, якими будуть повертатись борги?
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21.05.2020 22:35 Ответить
Вони думають впершу чергу про себе. На Україну і українців їм начхати!
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21.05.2020 22:37 Ответить
Теперь всё стало намного понятнее.
Интересно, мы по этому пункту всё выполнили, как надо, или снова перевыполнили на 25%?
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21.05.2020 22:07 Ответить
а в это время, в сша набирает обороты расследование по вымыванию каломойшей денег из приватбанка и легализации их в америке. конечно, это дело не касалось бы зеленского, если бы не одно но... именно через офшорные фирмы 95-го квартала выводились деньги из пб. так что когда закончится президентский срок у зеленского, ему предстоит отсидеть срок в американских тюрьмах.
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21.05.2020 22:11 Ответить
Угу. И тут вдруХ такое совпадение - зеленые покатили бочку на Радио Свобода и ВВС. И даже гбшный отсосок всплыл с какими-то пленками, тоже вдруХ и совершенно случайно как раз вовремя.
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21.05.2020 22:14 Ответить
Також у США набирає оберти розслідування щодо корупції в Україні за часів Порошенка - коли американські чиновники типу Байдена лобіювали виділення Україні грошових сум, які потім йшли в кишені Порошенка і сина Байдена - а простіше кажучи, відмивались.
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21.05.2020 22:37 Ответить
как бы не так - зеленский заключит сделку со следствием , попадет под програму защиту свидетелей , сделает пластику и будет скрываться от коломойши всю оставшуюся жизнь - а если серьезно то ни кто никуда не сядет разве что коломойский по собственной дурости что на него не похоже
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21.05.2020 22:41 Ответить
Но денег все равно не дадут.
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21.05.2020 22:12 Ответить
Всё, что даст МВФ, пойдёт на оплату долгов перед МВФ.
Живые деньги от МВФ зебилы не получат, и это очень правильно.
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21.05.2020 22:18 Ответить
Коль МВФ приветствует, закон - говно! Иначе от МВФ только: занепокоення и стурбованість
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21.05.2020 22:24 Ответить
В підсумку Україна стає сировинним придатком для ЄС і дешева робоча сила. Нікому не потрібна сильна і процвітаюча Україна! Тому потрібно змиритися з цим і не голосувати більше за клоунів))
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21.05.2020 22:40 Ответить
на жаль, це внутрішня проблема. Корупція, бідність споживачів, відсутність інфраструктури не сприяє розвитку ******** промисловості.
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21.05.2020 23:01 Ответить
Нарешті. МВФ вітає Україну з законом, який забороняє Україні кусати себе за яйця. Інакшим країнам такі закони непотрібні, бо нікому в голову таким займатися в голову не лізе.
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21.05.2020 22:56 Ответить
Внешнее управление НБУ, если кто не понял суть этого закона.
Земля теперь чужая, банки под внешним управлением.
Что останется нашим детям и внукам?
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21.05.2020 23:08 Ответить
Ты и твои собратья по ватному стаду уже довели Украину до ручки.
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21.05.2020 23:14 Ответить
Ничего не остается. Колонія, але не держава. Але це так було всі 30 років походу)
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22.05.2020 00:05 Ответить
Порошенко говорил, что мвф это друг Украины и залог того, что типа вроде прощай немытая россия... А оно вот как получается.
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22.05.2020 01:12 Ответить
Допустим приедет какой то турист в Украину, который не знает ни Коломойского, ни что такое Приват банк. И узнает новость, что принят закон о не возврате банка бывшему владельцу. Да еще по убедительной просьбе кредитора! Вот что он подумает о нашей стране?
Лично у меня другое видение законности. И по моему, если у Коломойского несправедливо отобрали банк, то его надо вернуть. Или же, если он мутил с банком, то он его и не получит.
А рожать подобную Антиколомойщину - просто стыдно. Где тут право на справедливый суд?
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22.05.2020 06:05 Ответить
А где тот справедливый суд?
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22.05.2020 07:52 Ответить
зиленский призидент мвф ....
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22.05.2020 08:29 Ответить
чем Коломойский мешал США ?
начал войну с кремлядями ?
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22.05.2020 08:32 Ответить
 
 