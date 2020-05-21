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МВФ вітає підписання Зеленським "антиКоломойського закону" про банки

МВФ вітає підписання Зеленським

Міжнародний валютний фонд привітав Україну з ухваленням законопроєкту про банки, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

Представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер заявив, що фонд вітає ухвалення законопроєкту, "з огляду на високу ціну, яку Україна та платники податків заплатили при вирішенні проблем зі збанкрутілими банками в минулому".

Він нагадав, що Україна і МВФ збираються домовитися про 18-місячну програму stand-by, яка допоможе Україні впоратися з викликами коронавірусної кризи. Коли ситуація відновиться, фокус співпраці знову зміститься в бік виконання довгострокових структурних реформ в Україні.

За оцінками української влади, перший транш нового кредиту МВФ можливий вже до кінця місяця.

Читайте також: НБУ про підписання "антиКоломойського" закону: останнє "прощавай" "банкам-зомбі"!

Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про банки, також відомого як "антиКоломойський" закон, було останньою вимогою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Він забороняє власникам збанкрутілих банків повертати їх через суд. Це стосується зокрема Приватбанку, який був врятований державою від банкрутства в 2016 році.

Такий банк не зможе повернутися на ринок, навіть якщо суд скасує рішення НБУ про його закриття. Ліквідація банку все одно продовжиться, як і продаж його активів і виплата вкладникам. При цьому власник банку зможе отримати право на компенсацію збитків. Для цього йому доведеться звернутися до міжнародного аудитора, який має підтвердити, що в банку на момент виведення з ринку був якийсь капітал.

Закон змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків. Рішення може бути визнано судом недійсним, але він не зможе брати під сумнів розрахунки, оцінки та висновки НБУ про банки.

Автор: 

банки (7710) МВФ (3068)


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Топ коментарі
+6
а в это время, в сша набирает обороты расследование по вымыванию каломойшей денег из приватбанка и легализации их в америке. конечно, это дело не касалось бы зеленского, если бы не одно но... именно через офшорные фирмы 95-го квартала выводились деньги из пб. так что когда закончится президентский срок у зеленского, ему предстоит отсидеть срок в американских тюрьмах.
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21.05.2020 22:11
+4
МВФ приветствует ликвидацию Каломойского!
МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках - Цензор.НЕТ 129
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21.05.2020 22:07
+3
Ти справді думаєш що організація, яка дає Україні кредити під відсотки і додаткові умови - в першу чергу заінтересована в боротьбі проти Коломойського, а не в тому щоб забезпечити активи, якими будуть повертатись борги?
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21.05.2020 22:35
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МВФ приветствует ликвидацию Каломойского!
МВФ приветствует подписание Зеленским "антиКоломойского закона" о банках - Цензор.НЕТ 129
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21.05.2020 22:07 Відповісти
Ти справді думаєш що організація, яка дає Україні кредити під відсотки і додаткові умови - в першу чергу заінтересована в боротьбі проти Коломойського, а не в тому щоб забезпечити активи, якими будуть повертатись борги?
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21.05.2020 22:35 Відповісти
Вони думають впершу чергу про себе. На Україну і українців їм начхати!
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21.05.2020 22:37 Відповісти
Теперь всё стало намного понятнее.
Интересно, мы по этому пункту всё выполнили, как надо, или снова перевыполнили на 25%?
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21.05.2020 22:07 Відповісти
а в это время, в сша набирает обороты расследование по вымыванию каломойшей денег из приватбанка и легализации их в америке. конечно, это дело не касалось бы зеленского, если бы не одно но... именно через офшорные фирмы 95-го квартала выводились деньги из пб. так что когда закончится президентский срок у зеленского, ему предстоит отсидеть срок в американских тюрьмах.
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21.05.2020 22:11 Відповісти
Угу. И тут вдруХ такое совпадение - зеленые покатили бочку на Радио Свобода и ВВС. И даже гбшный отсосок всплыл с какими-то пленками, тоже вдруХ и совершенно случайно как раз вовремя.
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21.05.2020 22:14 Відповісти
Також у США набирає оберти розслідування щодо корупції в Україні за часів Порошенка - коли американські чиновники типу Байдена лобіювали виділення Україні грошових сум, які потім йшли в кишені Порошенка і сина Байдена - а простіше кажучи, відмивались.
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21.05.2020 22:37 Відповісти
как бы не так - зеленский заключит сделку со следствием , попадет под програму защиту свидетелей , сделает пластику и будет скрываться от коломойши всю оставшуюся жизнь - а если серьезно то ни кто никуда не сядет разве что коломойский по собственной дурости что на него не похоже
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21.05.2020 22:41 Відповісти
Но денег все равно не дадут.
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21.05.2020 22:12 Відповісти
Всё, что даст МВФ, пойдёт на оплату долгов перед МВФ.
Живые деньги от МВФ зебилы не получат, и это очень правильно.
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21.05.2020 22:18 Відповісти
Коль МВФ приветствует, закон - говно! Иначе от МВФ только: занепокоення и стурбованість
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21.05.2020 22:24 Відповісти
В підсумку Україна стає сировинним придатком для ЄС і дешева робоча сила. Нікому не потрібна сильна і процвітаюча Україна! Тому потрібно змиритися з цим і не голосувати більше за клоунів))
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21.05.2020 22:40 Відповісти
на жаль, це внутрішня проблема. Корупція, бідність споживачів, відсутність інфраструктури не сприяє розвитку ******** промисловості.
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21.05.2020 23:01 Відповісти
Нарешті. МВФ вітає Україну з законом, який забороняє Україні кусати себе за яйця. Інакшим країнам такі закони непотрібні, бо нікому в голову таким займатися в голову не лізе.
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21.05.2020 22:56 Відповісти
Внешнее управление НБУ, если кто не понял суть этого закона.
Земля теперь чужая, банки под внешним управлением.
Что останется нашим детям и внукам?
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21.05.2020 23:08 Відповісти
Ты и твои собратья по ватному стаду уже довели Украину до ручки.
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21.05.2020 23:14 Відповісти
Ничего не остается. Колонія, але не держава. Але це так було всі 30 років походу)
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22.05.2020 00:05 Відповісти
Порошенко говорил, что мвф это друг Украины и залог того, что типа вроде прощай немытая россия... А оно вот как получается.
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22.05.2020 01:12 Відповісти
Допустим приедет какой то турист в Украину, который не знает ни Коломойского, ни что такое Приват банк. И узнает новость, что принят закон о не возврате банка бывшему владельцу. Да еще по убедительной просьбе кредитора! Вот что он подумает о нашей стране?
Лично у меня другое видение законности. И по моему, если у Коломойского несправедливо отобрали банк, то его надо вернуть. Или же, если он мутил с банком, то он его и не получит.
А рожать подобную Антиколомойщину - просто стыдно. Где тут право на справедливый суд?
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22.05.2020 06:05 Відповісти
А где тот справедливый суд?
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22.05.2020 07:52 Відповісти
зиленский призидент мвф ....
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22.05.2020 08:29 Відповісти
чем Коломойский мешал США ?
начал войну с кремлядями ?
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22.05.2020 08:32 Відповісти
 
 