МВФ вітає підписання Зеленським "антиКоломойського закону" про банки

Міжнародний валютний фонд привітав Україну з ухваленням законопроєкту про банки, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

Представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер заявив, що фонд вітає ухвалення законопроєкту, "з огляду на високу ціну, яку Україна та платники податків заплатили при вирішенні проблем зі збанкрутілими банками в минулому".

Він нагадав, що Україна і МВФ збираються домовитися про 18-місячну програму stand-by, яка допоможе Україні впоратися з викликами коронавірусної кризи. Коли ситуація відновиться, фокус співпраці знову зміститься в бік виконання довгострокових структурних реформ в Україні.

За оцінками української влади, перший транш нового кредиту МВФ можливий вже до кінця місяця.

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Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про банки, також відомого як "антиКоломойський" закон, було останньою вимогою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Він забороняє власникам збанкрутілих банків повертати їх через суд. Це стосується зокрема Приватбанку, який був врятований державою від банкрутства в 2016 році.

Такий банк не зможе повернутися на ринок, навіть якщо суд скасує рішення НБУ про його закриття. Ліквідація банку все одно продовжиться, як і продаж його активів і виплата вкладникам. При цьому власник банку зможе отримати право на компенсацію збитків. Для цього йому доведеться звернутися до міжнародного аудитора, який має підтвердити, що в банку на момент виведення з ринку був якийсь капітал.

Закон змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків. Рішення може бути визнано судом недійсним, але він не зможе брати під сумнів розрахунки, оцінки та висновки НБУ про банки.