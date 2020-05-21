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Новини
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НБУ про підписання "антиКоломойського" закону: останнє "прощавай" "банкам-зомбі"!

НБУ про підписання

Національний банк України вітає підписання президентом Володимиром Зеленським закону про заборону повертати збанкрутілі банки колишнім власникам і очікує новин з Вашингтона про дату засідання Ради директорів МВФ.

Про це пресслужба НБУ повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно президент підписав закон про банки № 590-ІХ (знайомий вам як законопроєкт № 2571-д) Це наше остаточне "прощавай" збанкрутілим банкам "зомбі"!" — сказано в повідомленні.

У НБУ нагадали, що закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок і колишнім власникам, а також змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків.

"Чого закон точно НЕ робить:

- не наділяє НБУ додатковими надповноваженнями;

- не вводить зовнішнє управління над НБУ;

- не ставить НБУ вище судової системи;

- не дозволяє НБУ знищувати банківську систему;

- не порушує право власності;

- не має жодного відношення до ринку землі та її продажу", — сказано в повідомленні.

Читайте: Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки

У НБУ нагадали, що підписання закону - важлива віха на шляху України до нової програми співпраці з МВФ.

"Чекаємо новини з Вашингтона про призначення дати засідання Ради директорів Фонду", - підсумували в Нацбанку.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

НБУ про підписання антиКоломойського закону: останнє прощавай банкам-зомбі! 01НБУ про підписання антиКоломойського закону: останнє прощавай банкам-зомбі! 02
НБУ про підписання антиКоломойського закону: останнє прощавай банкам-зомбі! 03

Автор: 

банки (7710) закон (2825) НБУ (10341)


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Топ коментарі
+14
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 4350
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21.05.2020 21:20
+10
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 8271
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21.05.2020 21:21
+9
Донбасс на коленях просится назад кормить Украину?

https://www.youtube.com/watch?v=yK5Zm9aopWc

А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?

Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»

Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
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21.05.2020 21:20
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https://www.youtube.com/watch?v=qokM5H0C85s Коломойскому плетут лапти?
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21.05.2020 21:13 Відповісти
Йуля, верни деньги бабушке бене😂
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21.05.2020 21:14 Відповісти
"Ждем новости из Вашингтона..." - и у вас хватает наглости после того, как вы позволяете использовать себя в набрасывании говна на вентилятор, как это случилось с Байденом? Трампа беспокоит только он сам. Не Америка, и уж точно не Украина с клоунами. Или вы думаете, что в МВФ не принимают во внимание отношение текущего президента к нашей стране идиотов?
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21.05.2020 21:14 Відповісти
https://mind.ua/news/20211179 Український суд зобов'язав відкрити справу про втручання Байдена в роботу генпрокурора Шокіна ,власть Украины слепо смотрит на внешнюю политику в угоду Трампу ,а Кремлю как это нравиться .они там аж писаются от радости.что Украина может ошибиться и автоматически вернуться в московское стойло.
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21.05.2020 21:15 Відповісти
Даааа... Наделала Лерка шороху... Шо ж теперь будут делать мойки чёрного нала и дерибана бюджетных денег?
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21.05.2020 21:17 Відповісти
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 4350
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21.05.2020 21:20 Відповісти
Юля не такая. А вот тот такой.
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21.05.2020 21:21 Відповісти
Мне этот закон нравиться.
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21.05.2020 21:20 Відповісти
Донбасс на коленях просится назад кормить Украину?

https://www.youtube.com/watch?v=yK5Zm9aopWc

А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?

Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»

Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
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21.05.2020 21:20 Відповісти
6 лет стажа потеряно для украинской пенсии,

как не расстроиться ?

тем более, шо до независимости гордых республик зарплата, от которой насчитывается пенсия, была втрое меньше, чем сейчас )))
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21.05.2020 22:01 Відповісти
взял дебила мнения себе в авторитеты и потом глумишся над несчастьем простых людей . ты как и тот для раша-тудей
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21.05.2020 22:53 Відповісти
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 8271
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21.05.2020 21:21 Відповісти
хм.. а можно узнать у НБУ - Сколько статей Конституции нарушает это "антиБенин закон" .. кста мне покуй Беня и его банк, но нарушать Конституцию по которой уже Зе-толпа топчутся.
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21.05.2020 21:28 Відповісти
а НБУ должен отвечать на твои тупые вопросы о мнимых нарушениях Конституции ?

Схерали ?
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21.05.2020 22:03 Відповісти
Национальный банк Украины должен в первую очередь осуществлять те функции которые прописаны (именно по НБУ) в КОНСТИТУЦИИ !!! .. если не знаешь то закрой шухлядку и ознакомься что там прописано (о банках зомби ваще никуя)!!! , но там очень много чего интересного...
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21.05.2020 23:50 Відповісти
так НБУ должен осуществлять Конституцию или рассказывать всяким дебилам, типа тебя, что в ней нарушено ?
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22.05.2020 00:02 Відповісти
ЗеЧудоЮдо ты дырявое - НБУ должен БЕСПРЕКОСЛОВНО выполнять КУ в отношении себя!!! т.к. НБУ является Конституционным органом Украины а не Зешарагой...
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22.05.2020 00:09 Відповісти
в КУ не прописана обязанность НБУ отвечать на вопросы всяких дебилов о конституционности принятых депутатами законов.

Тебе об этом не сказали ?
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22.05.2020 00:13 Відповісти
повезло нам. эх, наберём долгов! может и лерку вернут))
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21.05.2020 21:28 Відповісти
и шо неправильного сделала лерка ?

курс обвалила ?

Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
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21.05.2020 22:05 Відповісти
Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
+++++
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21.05.2020 22:18 Відповісти
лерка с петькой вывели лярды зелени из банков, которые потом обанкротили,
те рефинанс , как и собственные средства банков, ушёл на покупку $$, а потом
педро ещё бабло януковича обналичил,
а виноват Коломойский, мы верим вам ...
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22.05.2020 08:42 Відповісти
Я би лише вітав повернення Гонтарєвої. Щоби зебіли віднесли у ломбарди телевізори. А дехто і холодильники.
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21.05.2020 22:36 Відповісти
п,,,ть "горіла хата палала",,,
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21.05.2020 21:28 Відповісти
бубочка ти крсавчєг. бєня тєбя нє смог. с первогозахода. дєржи очко крєпко. вот тут ми с тобою.
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21.05.2020 21:33 Відповісти
Усе....
3.14 Верховній Раді.
Коли вибори? Не треба до ворожки ходити. Восени.
Зараз моно затіє розбрат і піде у відпустку. Там підуть заяви, а по виході моно почине.
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21.05.2020 23:20 Відповісти
Не рано ли в НБУ бьют в литавры ? Под Конституционным Судом уже толпа страждущих восстановить попранную Конституцию и отменить антиколомойский закон. А если это не поможет, то на то у нас есть Киевский окружной админсуд,а в крайнем случае Печерский райсуд всех рассудит, Портнов зуб дает...
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22.05.2020 00:09 Відповісти
отжим банка порошенко провёл по указанию свыше,
нам педро навешал лапши на уши
мольдивсеий и оманский - оба брехливые г-ны
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22.05.2020 08:37 Відповісти
шо, опять обосрамшись, зебилятки?
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22.05.2020 09:03 Відповісти
 
 