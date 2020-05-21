НБУ про підписання "антиКоломойського" закону: останнє "прощавай" "банкам-зомбі"!
Національний банк України вітає підписання президентом Володимиром Зеленським закону про заборону повертати збанкрутілі банки колишнім власникам і очікує новин з Вашингтона про дату засідання Ради директорів МВФ.
Про це пресслужба НБУ повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно президент підписав закон про банки № 590-ІХ (знайомий вам як законопроєкт № 2571-д) Це наше остаточне "прощавай" збанкрутілим банкам "зомбі"!" — сказано в повідомленні.
У НБУ нагадали, що закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок і колишнім власникам, а також змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків.
"Чого закон точно НЕ робить:
- не наділяє НБУ додатковими надповноваженнями;
- не вводить зовнішнє управління над НБУ;
- не ставить НБУ вище судової системи;
- не дозволяє НБУ знищувати банківську систему;
- не порушує право власності;
- не має жодного відношення до ринку землі та її продажу", — сказано в повідомленні.
У НБУ нагадали, що підписання закону - важлива віха на шляху України до нової програми співпраці з МВФ.
"Чекаємо новини з Вашингтона про призначення дати засідання Ради директорів Фонду", - підсумували в Нацбанку.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
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А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?
Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»
Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
как не расстроиться ?
тем более, шо до независимости гордых республик зарплата, от которой насчитывается пенсия, была втрое меньше, чем сейчас )))
Схерали ?
Тебе об этом не сказали ?
курс обвалила ?
Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
+++++
те рефинанс , как и собственные средства банков, ушёл на покупку $$, а потом
педро ещё бабло януковича обналичил,
а виноват Коломойский, мы верим вам ...
3.14 Верховній Раді.
Коли вибори? Не треба до ворожки ходити. Восени.
Зараз моно затіє розбрат і піде у відпустку. Там підуть заяви, а по виході моно почине.
нам педро навешал лапши на уши
мольдивсеий и оманский - оба брехливые г-ны