НБУ про підписання "антиКоломойського" закону: останнє "прощавай" "банкам-зомбі"!

Національний банк України вітає підписання президентом Володимиром Зеленським закону про заборону повертати збанкрутілі банки колишнім власникам і очікує новин з Вашингтона про дату засідання Ради директорів МВФ.

Про це пресслужба НБУ повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно президент підписав закон про банки № 590-ІХ (знайомий вам як законопроєкт № 2571-д) Це наше остаточне "прощавай" збанкрутілим банкам "зомбі"!" — сказано в повідомленні.

У НБУ нагадали, що закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок і колишнім власникам, а також змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків.

"Чого закон точно НЕ робить:

- не наділяє НБУ додатковими надповноваженнями;

- не вводить зовнішнє управління над НБУ;

- не ставить НБУ вище судової системи;

- не дозволяє НБУ знищувати банківську систему;

- не порушує право власності;

- не має жодного відношення до ринку землі та її продажу", — сказано в повідомленні.

Читайте: Зеленський підписав "антиКоломойський" закон про банки

У НБУ нагадали, що підписання закону - важлива віха на шляху України до нової програми співпраці з МВФ.

"Чекаємо новини з Вашингтона про призначення дати засідання Ради директорів Фонду", - підсумували в Нацбанку.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.



