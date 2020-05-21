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НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"!

НБУ о подписании

Национальный банк Украины приветствует подписание президентом Владимиром Зеленским закона о запрете возвращать обанкротившиеся банки прежним владельцам и ожидает новостей из Вашингтона о дате заседания Совета директоров МВФ.

Об этом пресс-служба НБУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Президент подписал закон о банках № 590-их (знакомый вам как законопроект № 2571-д) Это наше окончательное "прощай" обанкротившимся банкам "зомби"!" — сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок и бывшим владельцам, а также меняет процедуру обжалования решений НБУ о выведении банков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал "антиКоломойский" закон о банках

"Чего закон точно НЕ делает:

- не наделяет НБУ дополнительными сверхполномочиями;

- не вводит внешнее управление над НБУ;

- не ставит НБУ выше судебной системы

- не позволяет НБУ уничтожать банковскую систему;

- не затрагивает право собственности;

- не имеет никакого отношения к рынку земли и ее продаже", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська

В НБУ напомнили, что подписание закона — важная веха на пути сотрудничества Украины к новой программе сотрудничества с МВФ.

"Ждем новости из Вашингтона о назначении даты заседания Совета директоров Фонда", — подытожили в Нацбанке.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

НБУ о подписании антиКоломойского закона: последнее прощай банкам-зомби! 01НБУ о подписании антиКоломойского закона: последнее прощай банкам-зомби! 02
НБУ о подписании антиКоломойского закона: последнее прощай банкам-зомби! 03

Автор: 

банки (1935) закон (3176) НБУ (4833)


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Топ комментарии
+14
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 4350
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21.05.2020 21:20
+10
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 8271
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21.05.2020 21:21
+9
Донбасс на коленях просится назад кормить Украину?

https://www.youtube.com/watch?v=yK5Zm9aopWc

А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?

Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»

Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
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21.05.2020 21:20
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https://www.youtube.com/watch?v=qokM5H0C85s Коломойскому плетут лапти?
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21.05.2020 21:13 Ответить
Йуля, верни деньги бабушке бене😂
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21.05.2020 21:14 Ответить
"Ждем новости из Вашингтона..." - и у вас хватает наглости после того, как вы позволяете использовать себя в набрасывании говна на вентилятор, как это случилось с Байденом? Трампа беспокоит только он сам. Не Америка, и уж точно не Украина с клоунами. Или вы думаете, что в МВФ не принимают во внимание отношение текущего президента к нашей стране идиотов?
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21.05.2020 21:14 Ответить
https://mind.ua/news/20211179 Український суд зобов'язав відкрити справу про втручання Байдена в роботу генпрокурора Шокіна ,власть Украины слепо смотрит на внешнюю политику в угоду Трампу ,а Кремлю как это нравиться .они там аж писаются от радости.что Украина может ошибиться и автоматически вернуться в московское стойло.
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21.05.2020 21:15 Ответить
Даааа... Наделала Лерка шороху... Шо ж теперь будут делать мойки чёрного нала и дерибана бюджетных денег?
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21.05.2020 21:17 Ответить
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 4350
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21.05.2020 21:20 Ответить
Юля не такая. А вот тот такой.
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21.05.2020 21:21 Ответить
Мне этот закон нравиться.
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21.05.2020 21:20 Ответить
Донбасс на коленях просится назад кормить Украину?

https://www.youtube.com/watch?v=yK5Zm9aopWc

А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?

Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»

Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
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21.05.2020 21:20 Ответить
6 лет стажа потеряно для украинской пенсии,

как не расстроиться ?

тем более, шо до независимости гордых республик зарплата, от которой насчитывается пенсия, была втрое меньше, чем сейчас )))
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21.05.2020 22:01 Ответить
взял дебила мнения себе в авторитеты и потом глумишся над несчастьем простых людей . ты как и тот для раша-тудей
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21.05.2020 22:53 Ответить
НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"! - Цензор.НЕТ 8271
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21.05.2020 21:21 Ответить
хм.. а можно узнать у НБУ - Сколько статей Конституции нарушает это "антиБенин закон" .. кста мне покуй Беня и его банк, но нарушать Конституцию по которой уже Зе-толпа топчутся.
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21.05.2020 21:28 Ответить
а НБУ должен отвечать на твои тупые вопросы о мнимых нарушениях Конституции ?

Схерали ?
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21.05.2020 22:03 Ответить
Национальный банк Украины должен в первую очередь осуществлять те функции которые прописаны (именно по НБУ) в КОНСТИТУЦИИ !!! .. если не знаешь то закрой шухлядку и ознакомься что там прописано (о банках зомби ваще никуя)!!! , но там очень много чего интересного...
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21.05.2020 23:50 Ответить
так НБУ должен осуществлять Конституцию или рассказывать всяким дебилам, типа тебя, что в ней нарушено ?
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22.05.2020 00:02 Ответить
ЗеЧудоЮдо ты дырявое - НБУ должен БЕСПРЕКОСЛОВНО выполнять КУ в отношении себя!!! т.к. НБУ является Конституционным органом Украины а не Зешарагой...
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22.05.2020 00:09 Ответить
в КУ не прописана обязанность НБУ отвечать на вопросы всяких дебилов о конституционности принятых депутатами законов.

Тебе об этом не сказали ?
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22.05.2020 00:13 Ответить
повезло нам. эх, наберём долгов! может и лерку вернут))
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21.05.2020 21:28 Ответить
и шо неправильного сделала лерка ?

курс обвалила ?

Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
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21.05.2020 22:05 Ответить
Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
+++++
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21.05.2020 22:18 Ответить
лерка с петькой вывели лярды зелени из банков, которые потом обанкротили,
те рефинанс , как и собственные средства банков, ушёл на покупку $$, а потом
педро ещё бабло януковича обналичил,
а виноват Коломойский, мы верим вам ...
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22.05.2020 08:42 Ответить
Я би лише вітав повернення Гонтарєвої. Щоби зебіли віднесли у ломбарди телевізори. А дехто і холодильники.
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21.05.2020 22:36 Ответить
п,,,ть "горіла хата палала",,,
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21.05.2020 21:28 Ответить
бубочка ти крсавчєг. бєня тєбя нє смог. с первогозахода. дєржи очко крєпко. вот тут ми с тобою.
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21.05.2020 21:33 Ответить
Усе....
3.14 Верховній Раді.
Коли вибори? Не треба до ворожки ходити. Восени.
Зараз моно затіє розбрат і піде у відпустку. Там підуть заяви, а по виході моно почине.
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21.05.2020 23:20 Ответить
Не рано ли в НБУ бьют в литавры ? Под Конституционным Судом уже толпа страждущих восстановить попранную Конституцию и отменить антиколомойский закон. А если это не поможет, то на то у нас есть Киевский окружной админсуд,а в крайнем случае Печерский райсуд всех рассудит, Портнов зуб дает...
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22.05.2020 00:09 Ответить
отжим банка порошенко провёл по указанию свыше,
нам педро навешал лапши на уши
мольдивсеий и оманский - оба брехливые г-ны
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22.05.2020 08:37 Ответить
шо, опять обосрамшись, зебилятки?
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22.05.2020 09:03 Ответить
 
 