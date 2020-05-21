НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"!

Национальный банк Украины приветствует подписание президентом Владимиром Зеленским закона о запрете возвращать обанкротившиеся банки прежним владельцам и ожидает новостей из Вашингтона о дате заседания Совета директоров МВФ.

Об этом пресс-служба НБУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Президент подписал закон о банках № 590-их (знакомый вам как законопроект № 2571-д) Это наше окончательное "прощай" обанкротившимся банкам "зомби"!" — сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок и бывшим владельцам, а также меняет процедуру обжалования решений НБУ о выведении банков.

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"Чего закон точно НЕ делает:

- не наделяет НБУ дополнительными сверхполномочиями;

- не вводит внешнее управление над НБУ;

- не ставит НБУ выше судебной системы

- не позволяет НБУ уничтожать банковскую систему;

- не затрагивает право собственности;

- не имеет никакого отношения к рынку земли и ее продаже", — сказано в сообщении.

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В НБУ напомнили, что подписание закона — важная веха на пути сотрудничества Украины к новой программе сотрудничества с МВФ.

"Ждем новости из Вашингтона о назначении даты заседания Совета директоров Фонда", — подытожили в Нацбанке.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.



