НБУ о подписании "антиКоломойского" закона: последнее "прощай" "банкам-зомби"!
Национальный банк Украины приветствует подписание президентом Владимиром Зеленским закона о запрете возвращать обанкротившиеся банки прежним владельцам и ожидает новостей из Вашингтона о дате заседания Совета директоров МВФ.
Об этом пресс-служба НБУ сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Президент подписал закон о банках № 590-их (знакомый вам как законопроект № 2571-д) Это наше окончательное "прощай" обанкротившимся банкам "зомби"!" — сказано в сообщении.
В НБУ напомнили, что закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок и бывшим владельцам, а также меняет процедуру обжалования решений НБУ о выведении банков.
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"Чего закон точно НЕ делает:
- не наделяет НБУ дополнительными сверхполномочиями;
- не вводит внешнее управление над НБУ;
- не ставит НБУ выше судебной системы
- не позволяет НБУ уничтожать банковскую систему;
- не затрагивает право собственности;
- не имеет никакого отношения к рынку земли и ее продаже", — сказано в сообщении.
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В НБУ напомнили, что подписание закона — важная веха на пути сотрудничества Украины к новой программе сотрудничества с МВФ.
"Ждем новости из Вашингтона о назначении даты заседания Совета директоров Фонда", — подытожили в Нацбанке.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
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А голоски такие нежные-нежные стали в 2020, по сравнению с визгами и проклятиями Украине в 2014, когда мечтали о рашистских пенсиях и зарплатах!
И почему до сих пор у вас виновата Украина?
Вы же сами гавкали, полицаи, что Украина фиг увидит ваш бесценный уголек?!
Вы же клялись «на развалинах бывшей Украины», что отдавать его будете ТОЛЬКО расиюшке……..
… «Ми так балёлись за лисьпублику! Пациму Украина не покупает нас уголь?!»
Не, не, не, бабоньки, подхватывайте - расия, расия, расия! Вы еще НЕ нажрались!
как не расстроиться ?
тем более, шо до независимости гордых республик зарплата, от которой насчитывается пенсия, была втрое меньше, чем сейчас )))
Схерали ?
Тебе об этом не сказали ?
курс обвалила ?
Ты градусник расстреляй за то, шо он зимой минус показывает
+++++
те рефинанс , как и собственные средства банков, ушёл на покупку $$, а потом
педро ещё бабло януковича обналичил,
а виноват Коломойский, мы верим вам ...
3.14 Верховній Раді.
Коли вибори? Не треба до ворожки ходити. Восени.
Зараз моно затіє розбрат і піде у відпустку. Там підуть заяви, а по виході моно почине.
нам педро навешал лапши на уши
мольдивсеий и оманский - оба брехливые г-ны