В Черновицкой области за сутки 63 новых случая COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области 21 мая лабораторно подтверждены 63 новых случая коронавирусной болезни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя ОГА Сергея Осачука.
"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили у еще 63 буковинцев", - сообщил чиновник.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2 905 человек.
Осачук отметил, что в последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных. "Это хорошая тенденция. Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики оченьутомлены", - подчеркнул председатель ОГА.
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