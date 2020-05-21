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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки 63 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки 63 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 21 мая лабораторно подтверждены 63 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя ОГА Сергея Осачука.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили у еще 63 буковинцев", - сообщил чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2 905 человек.

Осачук отметил, что в последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных. "Это хорошая тенденция. Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики оченьутомлены", - подчеркнул председатель ОГА.

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В Черновицкой области за сутки 63 новых случая COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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не иначе Дубинский румынское гражданство пробивает
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21.05.2020 22:51 Ответить
Между прочим глава района Адыгеи (это мини субьект кацапской федерации под Краснодаром) уволился из за вспышки короны в своём районе...а вас чинуши от кресла и за уши неотдерешь.будем надеяться шо сабаков после червновцов будет делить с песковым одну камеру ,пардон палату
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21.05.2020 22:51 Ответить
Такого пиара, как у Ковида, не было ни у кого в Истории......
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21.05.2020 22:53 Ответить
был один сын плотника ...
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21.05.2020 22:55 Ответить
Ахахахаха
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22.05.2020 00:28 Ответить
Это уже в прошлом. Христианский Бог умер ... Все (ну практически все) конфессии приказали не посещать их Храмы а молиться Ковиду Вирусному и Ангелу Смерти его Пневмонии Огненной.
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22.05.2020 00:44 Ответить
но прайсы не отменили, а повысили
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22.05.2020 00:46 Ответить
Треба швидше знімати карантин, бо прикро мало здихає зєбілів.
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22.05.2020 08:00 Ответить
 
 