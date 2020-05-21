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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області 21 травня лабораторно підтверджено 63 нові випадки коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови ОДА Сергія Осачука.

"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців", - повідомив чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 905 осіб.

Осачук зазначив, що останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. "Це хороша тенденція. Водночас, у наших лікарнях ще чимало пацієнтів у важкому стані, медики дуже стомлені", - підкреслив голова ОДА.

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У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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не иначе Дубинский румынское гражданство пробивает
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Между прочим глава района Адыгеи (это мини субьект кацапской федерации под Краснодаром) уволился из за вспышки короны в своём районе...а вас чинуши от кресла и за уши неотдерешь.будем надеяться шо сабаков после червновцов будет делить с песковым одну камеру ,пардон палату
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Такого пиара, как у Ковида, не было ни у кого в Истории......
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21.05.2020 22:53 Відповісти
был один сын плотника ...
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21.05.2020 22:55 Відповісти
Ахахахаха
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22.05.2020 00:28 Відповісти
Это уже в прошлом. Христианский Бог умер ... Все (ну практически все) конфессии приказали не посещать их Храмы а молиться Ковиду Вирусному и Ангелу Смерти его Пневмонии Огненной.
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22.05.2020 00:44 Відповісти
но прайсы не отменили, а повысили
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22.05.2020 00:46 Відповісти
Треба швидше знімати карантин, бо прикро мало здихає зєбілів.
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22.05.2020 08:00 Відповісти
 
 