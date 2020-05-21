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У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області 21 травня лабораторно підтверджено 63 нові випадки коронавірусної хвороби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови ОДА Сергія Осачука.
"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців", - повідомив чиновник.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 905 осіб.
Осачук зазначив, що останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. "Це хороша тенденція. Водночас, у наших лікарнях ще чимало пацієнтів у важкому стані, медики дуже стомлені", - підкреслив голова ОДА.
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