У Чернівецькій області за добу 63 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області 21 травня лабораторно підтверджено 63 нові випадки коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови ОДА Сергія Осачука.

"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців", - повідомив чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 905 осіб.

Осачук зазначив, що останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. "Це хороша тенденція. Водночас, у наших лікарнях ще чимало пацієнтів у важкому стані, медики дуже стомлені", - підкреслив голова ОДА.

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