Лікарі перетворили захисні костюми на вишиванки. ФОТОрепортаж

Анестезіологи-реаніматологи зі Львова і лікарі з інфекційного відділення в Кіцмані на Буковині в Міжнародний день вишиванки прикрасили свої захисні костюми національними візерунками.

Про це вони розповіли в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

У Львові захисні костюми розмалювали анестезіологи-реаніматологи обласної клінічної лікарні. "Так, це власноруч розмальовані ЗІЗ. Навіть у скрутних умовах команда працює на позитиві, і головне - з Україною в серці!" - сказано на сторінці лікарні у Фейсбуці.

На Буковині прикрасити захисні костюми вирішили медики центральної районної лікарні м. Кіцмань. "Оскільки одягти вишитий одяг на роботі вони не могли, одна із медсестер (Лілія Єремійчук) розмалювала орнаментами захисні костюми. Тому медики Кіцманської лікарні бажають усім здоров'я і закликають берегти себе!" - повідомляє Кіцмань.Сity.

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