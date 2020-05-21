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Лікарі перетворили захисні костюми на вишиванки. ФОТОрепортаж

Анестезіологи-реаніматологи зі Львова і лікарі з інфекційного відділення в Кіцмані на Буковині в Міжнародний день вишиванки прикрасили свої захисні костюми національними візерунками.

Про це вони розповіли в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

У Львові захисні костюми розмалювали анестезіологи-реаніматологи обласної клінічної лікарні. "Так, це власноруч розмальовані ЗІЗ. Навіть у скрутних умовах команда працює на позитиві, і головне - з Україною в серці!" - сказано на сторінці лікарні у Фейсбуці.

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На Буковині прикрасити захисні костюми вирішили медики центральної районної лікарні м. Кіцмань. "Оскільки одягти вишитий одяг на роботі вони не могли, одна із медсестер (Лілія Єремійчук) розмалювала орнаментами захисні костюми. Тому медики Кіцманської лікарні бажають усім здоров'я і закликають берегти себе!" - повідомляє Кіцмань.Сity.

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Автор: 

Буковина (847) вишиванка (72) карантин (18172) Львів (3069) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
это супер!. реальный креатив!
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21.05.2020 19:27
+18
Это конечно здорово что у них остался юмор и патриотизм .с этим мы и сепаратизм излечим !!!!!
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21.05.2020 19:31
+18
кацапам не понять
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21.05.2020 19:38
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это супер!. реальный креатив!
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21.05.2020 19:27 Відповісти
СОГЛАСЕН. Молодцы, так держать - москальские рожи пусть морщатся.... какие у нас панночки
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21.05.2020 20:20 Відповісти
кацапам не понять
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21.05.2020 19:38 Відповісти
Это конечно здорово что у них остался юмор и патриотизм .с этим мы и сепаратизм излечим !!!!!
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21.05.2020 19:31 Відповісти
Настільки елегантно, що просто очі радіють
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21.05.2020 19:35 Відповісти
Гарно.А москалі нехай собі гавкають.
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21.05.2020 19:37 Відповісти
Каци кажуть какая красота. Жаль что фашистам досталась. Це був реальний коментар на їхніх ресурсах кілька років тому.
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21.05.2020 19:55 Відповісти
Верхні два фото, нашим би олімпійцям на майбутнє
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21.05.2020 19:37 Відповісти
Для предпренимателей, которые 3-месяц не работают нужно сделать гробы с вышиванками.
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21.05.2020 19:44 Відповісти
До чого тут вишиванки? Пофарбуйте в зелене. За що боролись
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21.05.2020 19:49 Відповісти
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21.05.2020 20:25 Відповісти
Я нагадаю прийшла весна саджаєм фопів.
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21.05.2020 20:04 Відповісти
Да всех поопускали...пересичних, а нам для радости-медики в вышиванках. Как при кучме, сами ******* и олигархат зачинали, а нам по УТ-1 сутками гопак в шароварах.
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21.05.2020 20:41 Відповісти
Какая тебе радость, если тебя колбасит от этих фоток))) Чего ты сам себе врешь и пытаешься нас в этом убедить?)
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21.05.2020 22:27 Відповісти
набор слов, кацапом еще меня назови, и зачет))
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21.05.2020 23:44 Відповісти
Ты и сам прекрасно знаешь кто ты)) А кацап ты или манкурт-подкацапник, не имеет никакого значения...
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22.05.2020 11:44 Відповісти
Красунчики
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21.05.2020 19:50 Відповісти
На посл. фото мало того шо ошибка в написании, так еще и под неправильным словом.... образочек
я то думал шо в больнице лечат а не бубнят мантры, обращаясь к невидимым ссуществам на небесной тверди
надо поп.росить Трампа шоб прислал свечей и образочков тонн 10-15, и тогда вирус точно сядет на бутылку)
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21.05.2020 19:54 Відповісти
По- русски нет слова «шо», а есть «что», а українською «що» . А Ви якою писали ?
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21.05.2020 20:11 Відповісти
на російській в 2 рази швидше друкувати, апостроф просто заважає.
може я просто православний от і пишу як більш скрепно?
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21.05.2020 20:39 Відповісти
Ото тебе від наших вишиванок корчить .Значить помічне !
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21.05.2020 20:29 Відповісти
не, просто смешно - зачем образочек там где по определению не ползать на коленях должны, а лечить поциентов.
или ты сможешь доказать обратное?
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21.05.2020 20:41 Відповісти
То для верующих пациентов. Неверующий - не заметит, а верующим - приятно.
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21.05.2020 21:03 Відповісти
а верующие(во что?) более ровные чем остальные?
так можно и докатиться шоб и геям или собачникам, или любителям выпить было приятно - размещать фото Ляшко, водки и собак, например
неверующий не заметит? ну так можно перевернутый крест там повесить - верующий не заметит, а сотонистам приятно.
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21.05.2020 21:15 Відповісти
Каплиця св. Пантелеймона на території лікарні ? Не бачу проблеми.Вона не заважає роботі лікарів. Думаю,не були проти ні лікарі з персоналом,ні пацієнти,ні керівники району. (Особисто я був би проти-бо 100% будувалась під керівництвом попів РПЦ).
Специфіка цього регіону-висока релігійність.
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21.05.2020 21:20 Відповісти
оно как правило чем более голый зад, тем выше религиозность.

а если доктор после молитвы зарежет поциента и скажет что ему "иисус" так посоветовал? его нужно отправить в тюрьму, или на покаяние?
зачем в больнице, да и где-либо то шо несет в лучшем случае - ноль пользы?
я еще понимаю там капелланы в армии, если от этого легче кому-то, но в больнице то зечем бесполезная фигня?
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21.05.2020 21:27 Відповісти
Ні.Люди на Кіцманщині не бідні ,але релігійні .Чому на території лікарні ? Було значить в когось бажання і дурні гроші.Користі справді немає,але й шкоди-теж.Як правило,там не моляться,а свічки ставлять,іноді збираються на релігійні свята.
(Про лікаря-якась глупость)
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21.05.2020 21:51 Відповісти
Молодцы! Герои - спасители! Храни вас Господь!
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21.05.2020 20:02 Відповісти
Они знают, что делают: узор вышиванки - это оберег, в том числе и от короны.
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21.05.2020 20:09 Відповісти
-Вишиванка ще з давніх часів постійно супроводжувала Українця протягом усього його життєвого шляху. Під час проведення релігійних обрядів і ритуалів або інших важливих урочистостей, Українці обов'язково надягали різні за значенням вишиванки. А мужні слов'яни: українські дружинники Київської Русі, запорізькі козаки, а також патріоти козаки - воїни УНР і УПА у т них обов'язково завжди при собі була найостанніша в житті сорочка, і вони завжди одягали цю чисту білу вишиту криваво-червоного візерунками сорочку перед вирішальними важкими боями і з триразовим бойовим кличем Слава! Слава! Слава! І Слава Україні! Героям слава! хоробро йшли в свій ОСТАННІЙ нерівний бій проти найлютіших ворогів кочових тюркських народів, личакової нечисті фінно - угорських москалів -кацапів .... і інших загарбників, які прийшли з війною на святу слов'янську українську землю. Ще однією важливою прикметою був орнамент і візерунок української вишитої сорочки. Вважалося, що його ні в якому разі не можна повторювати, оскільки людина може перейняти чужу долю. Вишита сорочка повинна мати величезну кількість локальних варіантів орнаментації і крою, що надавало їй одне або відразу кілька цільових призначень. Це були і повсякденні, пожнивні і святкові і для останньої в житті битви! Так як горді українські козаки говорили що ніхто навіть сам Господь Бог не міг заборонити козакові красиво померти в останьому бою.
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21.05.2020 21:10 Відповісти
Рукоплещу! Любо!
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21.05.2020 20:23 Відповісти
-
Перші вишивки на території слов'ян Київської Русі (давня назва Русі України) мали релігійний сенс і вони оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах, подолі і всюди, де тіло було відкритим. Існували особливі оригінальні вишиванки для релігійних ритуалів і святкових подій і для битв.
Навіть дітям при народженні обов'язково дарували вишиту сорочку, щоб вона оберігала їх від злих духів. І виявляється вишиванки - один з найдавніших українських атрибутів. Геродот стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, сарматів які довгий час проживали на території України. Археологи знайшли в Черкаській області зображення чоловіків, одягнених в дуже схожий на вишитий український національний костюм. Знахідка датувалася 6 ст. нашої ери. Так як вишиті сорочки носили трипільці які проживали на території України в 6 - 3 тисячолітті до нашої ери. На території Київської Русі вишитий одяг носили тільки слов'яни (Українці) а на Сході в угро - фінському Залісся - Моксель (пізніше з 18 століття нібито Расея) дикі тубільні народи москалів - кацапів вишивками не користувалися, і основним видом одягу у них були звірячі шкури і рослинні з гілок -повязки, або взагалі ця дика личакова нечисть часто шибко рисачила голяка.
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21.05.2020 21:05 Відповісти
А у тебя сейчас вышиванка, шо не оберег? Уверен оберег. Поэтому это традиция оберега не с Киевской Руси, а как минимум от охотников на мамонтов, но местная конечно.
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21.05.2020 23:46 Відповісти
а используются у нас хоть где-то костюмы-скафандры как у китайской ватвумен - с внутренним повышенным давлением, или врачи и так справятся, как всегда?
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22.05.2020 00:12 Відповісти
креативненько)
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22.05.2020 02:30 Відповісти
Почему врачи Израиля не носят кипы и пейсы, а японские кимоно....Продолжение ЗЕ цирка
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25.06.2021 17:05 Відповісти
 
 