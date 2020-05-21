Лікарі перетворили захисні костюми на вишиванки. ФОТОрепортаж
Анестезіологи-реаніматологи зі Львова і лікарі з інфекційного відділення в Кіцмані на Буковині в Міжнародний день вишиванки прикрасили свої захисні костюми національними візерунками.
Про це вони розповіли в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
У Львові захисні костюми розмалювали анестезіологи-реаніматологи обласної клінічної лікарні. "Так, це власноруч розмальовані ЗІЗ. Навіть у скрутних умовах команда працює на позитиві, і головне - з Україною в серці!" - сказано на сторінці лікарні у Фейсбуці.
На Буковині прикрасити захисні костюми вирішили медики центральної районної лікарні м. Кіцмань. "Оскільки одягти вишитий одяг на роботі вони не могли, одна із медсестер (Лілія Єремійчук) розмалювала орнаментами захисні костюми. Тому медики Кіцманської лікарні бажають усім здоров'я і закликають берегти себе!" - повідомляє Кіцмань.Сity.
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я то думал шо в больнице лечат а не бубнят мантры, обращаясь к невидимым ссуществам на небесной тверди
надо поп.росить Трампа шоб прислал свечей и образочков тонн 10-15, и тогда вирус точно сядет на бутылку)
може я просто православний от і пишу як більш скрепно?
или ты сможешь доказать обратное?
так можно и докатиться шоб и геям или собачникам, или любителям выпить было приятно - размещать фото Ляшко, водки и собак, например
неверующий не заметит? ну так можно перевернутый крест там повесить - верующий не заметит, а сотонистам приятно.
Специфіка цього регіону-висока релігійність.
а если доктор после молитвы зарежет поциента и скажет что ему "иисус" так посоветовал? его нужно отправить в тюрьму, или на покаяние?
зачем в больнице, да и где-либо то шо несет в лучшем случае - ноль пользы?
я еще понимаю там капелланы в армии, если от этого легче кому-то, но в больнице то зечем бесполезная фигня?
(Про лікаря-якась глупость)
Перші вишивки на території слов'ян Київської Русі (давня назва Русі України) мали релігійний сенс і вони оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах, подолі і всюди, де тіло було відкритим. Існували особливі оригінальні вишиванки для релігійних ритуалів і святкових подій і для битв.
Навіть дітям при народженні обов'язково дарували вишиту сорочку, щоб вона оберігала їх від злих духів. І виявляється вишиванки - один з найдавніших українських атрибутів. Геродот стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, сарматів які довгий час проживали на території України. Археологи знайшли в Черкаській області зображення чоловіків, одягнених в дуже схожий на вишитий український національний костюм. Знахідка датувалася 6 ст. нашої ери. Так як вишиті сорочки носили трипільці які проживали на території України в 6 - 3 тисячолітті до нашої ери. На території Київської Русі вишитий одяг носили тільки слов'яни (Українці) а на Сході в угро - фінському Залісся - Моксель (пізніше з 18 століття нібито Расея) дикі тубільні народи москалів - кацапів вишивками не користувалися, і основним видом одягу у них були звірячі шкури і рослинні з гілок -повязки, або взагалі ця дика личакова нечисть часто шибко рисачила голяка.