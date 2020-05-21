Врачи превратили защитные костюмы в вышиванки. ФОТОрепортаж
Анестезиологи-реаниматологи из Львова и врачи из инфекционного отделения в Кицмани на Буковине в Международный день вышиванки украсили свои защитные костюмы национальными узорами.
Об этом они рассказали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Во Львове защитные костюмы раскрасили анестезиологи-реаниматологи областной клинической больницы. "Да, это собственноручно разрисованное СИЗ. Даже в трудных условиях команда работает на позитиве, и главное — с Украиной в сердце!" — сказано на странице больницы в Фейсбуке.
На Буковине украсить защитные костюмы решили медики центральной районной больницы г. Кицмань. "Поскольку надеть вышитую одежду на работе они не могли, одна из медсестер (Лилия Еремийчук) разрисовала орнаментами защитные костюмы. Поэтому медики Кицманской больницы желают всем здоровья и призывают беречь себя!" — сообщает Кіцмань.Сity.
Смотрите также: Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я то думал шо в больнице лечат а не бубнят мантры, обращаясь к невидимым ссуществам на небесной тверди
надо поп.росить Трампа шоб прислал свечей и образочков тонн 10-15, и тогда вирус точно сядет на бутылку)
може я просто православний от і пишу як більш скрепно?
или ты сможешь доказать обратное?
так можно и докатиться шоб и геям или собачникам, или любителям выпить было приятно - размещать фото Ляшко, водки и собак, например
неверующий не заметит? ну так можно перевернутый крест там повесить - верующий не заметит, а сотонистам приятно.
Специфіка цього регіону-висока релігійність.
а если доктор после молитвы зарежет поциента и скажет что ему "иисус" так посоветовал? его нужно отправить в тюрьму, или на покаяние?
зачем в больнице, да и где-либо то шо несет в лучшем случае - ноль пользы?
я еще понимаю там капелланы в армии, если от этого легче кому-то, но в больнице то зечем бесполезная фигня?
(Про лікаря-якась глупость)
Перші вишивки на території слов'ян Київської Русі (давня назва Русі України) мали релігійний сенс і вони оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах, подолі і всюди, де тіло було відкритим. Існували особливі оригінальні вишиванки для релігійних ритуалів і святкових подій і для битв.
Навіть дітям при народженні обов'язково дарували вишиту сорочку, щоб вона оберігала їх від злих духів. І виявляється вишиванки - один з найдавніших українських атрибутів. Геродот стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, сарматів які довгий час проживали на території України. Археологи знайшли в Черкаській області зображення чоловіків, одягнених в дуже схожий на вишитий український національний костюм. Знахідка датувалася 6 ст. нашої ери. Так як вишиті сорочки носили трипільці які проживали на території України в 6 - 3 тисячолітті до нашої ери. На території Київської Русі вишитий одяг носили тільки слов'яни (Українці) а на Сході в угро - фінському Залісся - Моксель (пізніше з 18 століття нібито Расея) дикі тубільні народи москалів - кацапів вишивками не користувалися, і основним видом одягу у них були звірячі шкури і рослинні з гілок -повязки, або взагалі ця дика личакова нечисть часто шибко рисачила голяка.