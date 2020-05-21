Врачи превратили защитные костюмы в вышиванки. ФОТОрепортаж

Анестезиологи-реаниматологи из Львова и врачи из инфекционного отделения в Кицмани на Буковине в Международный день вышиванки украсили свои защитные костюмы национальными узорами.

Об этом они рассказали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Во Львове защитные костюмы раскрасили анестезиологи-реаниматологи областной клинической больницы. "Да, это собственноручно разрисованное СИЗ. Даже в трудных условиях команда работает на позитиве, и главное — с Украиной в сердце!" — сказано на странице больницы в Фейсбуке.

На Буковине украсить защитные костюмы решили медики центральной районной больницы г. Кицмань. "Поскольку надеть вышитую одежду на работе они не могли, одна из медсестер (Лилия Еремийчук) разрисовала орнаментами защитные костюмы. Поэтому медики Кицманской больницы желают всем здоровья и призывают беречь себя!" — сообщает Кіцмань.Сity.

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