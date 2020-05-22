.Спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев, - посольство.

В четверг из Франции в условиях карантина из-за пандемии коронавируса специальным авиарейсом на родину отбыли 170 граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил руководитель консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

"Сегодня отправили 18-й спецрейс из Франции, на борту которого были 170 украинцев", - отметил дипломат.

Он уточнил, что с начала карантина во Франции при содействии Посольства на родину вернулись 4194 гражданина Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство