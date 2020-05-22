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Новини Коронавірус і карантин
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Спецрейсом із Франції повертаються 170 українців, - посольство

Спецрейсом із Франції повертаються 170 українців, - посольство

У четвер із Франції в умовах карантину через пандемію коронавірусу спеціальним авіарейсом на батьківщину відбули 170 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", - зазначив дипломат.

Він уточнив, що від початку карантину у Франції за сприяння Посольства на батьківщину повернулися 4194 громадянина України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Франції евакуювали ще 146 українців, - посольство

Автор: 

карантин (18172) Франція (3049) евакуація (2305) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Для чого вони повертаються?

За підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 процентних пунктів вище значення 2019 року.
Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.
Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. За даними Мінсоцполітики, рівень бідності за абсолютним критерієм за 9 місяців 2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року.
«Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи). Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році», - повідомляють в Міністерстві.
При цьому повідомляється, що події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19, внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку країни.
Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%.https://dilo.net.ua/zhyttya/cherez-koronavirus-riven-bidnosti-v-********-zroste-do-45/
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22.05.2020 01:46
+3
.Спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев, - посольство.

Это так нужно, что бы подпитывать пандемию в Украине?

https://images.cnscdn.com/images/b/7/1/a/b71a9dab4498ea575dbaaa493a84f166/original.jpg
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22.05.2020 04:01
+2
Не ну всё правильно: в трудное для страны время патриоты возвращаются на Родину. А Франции сейчас очень трудно...
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22.05.2020 01:29
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Не ну всё правильно: в трудное для страны время патриоты возвращаются на Родину. А Франции сейчас очень трудно...
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22.05.2020 01:29 Відповісти
Для чого вони повертаються?

За підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 процентних пунктів вище значення 2019 року.
Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.
Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. За даними Мінсоцполітики, рівень бідності за абсолютним критерієм за 9 місяців 2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року.
«Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи). Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році», - повідомляють в Міністерстві.
При цьому повідомляється, що події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19, внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку країни.
Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%.https://dilo.net.ua/zhyttya/cherez-koronavirus-riven-bidnosti-v-********-zroste-do-45/
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22.05.2020 01:46 Відповісти
.Спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев, - посольство.

Это так нужно, что бы подпитывать пандемию в Украине?

https://images.cnscdn.com/images/b/7/1/a/b71a9dab4498ea575dbaaa493a84f166/original.jpg
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22.05.2020 04:01 Відповісти
Идиоты, для чего?🥺
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22.05.2020 06:48 Відповісти
Беня бабло косит на спецрейсах. Абсолютная монополия по завышеным ценам
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22.05.2020 07:15 Відповісти
Бон суар. Жи не манж па сі жур. )))
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22.05.2020 08:06 Відповісти
Франція є разом з США і Китаєм творцем штучно створеного короновірусу і пандемії . Тож бонжур до нас носії традицій Великої французької революції
привезіть будь-ласка пана Шарль-Анри Сансона. Україна по ньому дуже жалкує.
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22.05.2020 08:50 Відповісти
Вы не лечились у фсб? Очень пожоже!!!!
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22.05.2020 09:01 Відповісти
Этому во многом способствовало завершение в декабре 2018 года строительства с помощью французских архитекторов и инженеров суперсовременной лаборатории четвертого уровня безопасности Р4 в Уханьском институте вирусологии. Заместителем руководителя этой лаборатории стала Ши Чжэньли, являвшаяся одновременно директором лаборатории Р3 в этом же институте. За последние 6 лет эта лаборатория получила кроме средств из национального бюджета также в общей сложности 7,4 млн.дол. (финансирование было остановлено только 24 апреля 2020 г.) в рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор - https://aillarionov.livejournal.com/1177452.html Антонио Фаучи , ныне - главный эпидемиолог США
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22.05.2020 09:14 Відповісти
А вот теперь сразу понятно,чью ты ,гнида фсбешная,методичку используешь!!!!
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22.05.2020 09:19 Відповісти
Французкую методичку і научные журналы США. а вас Добрий человек вероятно вирус бешенства поразил.
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22.05.2020 09:23 Відповісти
Вам лично прислали научные журналы))))
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22.05.2020 09:24 Відповісти
Вам бы добрый человек хотя бы ЦПШ окончить для диалога.
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22.05.2020 09:28 Відповісти
Ну ,конечно,у меня не такая подготовка,как вас готовят в ФСБ!!!
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22.05.2020 09:34 Відповісти
А вот еще
Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей. Указанные работы увенчались успехом, и в 2015 году журнал Nature опубликовал https://www.nature.com/articles/nm.3985 статью авторов , сообщивших городу и миру об их триумфальном успехе. Один из соавторов эпохального прорыва д-р Барик так https://www.dailymail.co.uk/health/article-3314247/New-SARS-like-virus-jump-directly-bats-humans-without-mutating-sparking-fears-future-epidemic.html прокомментировал свое достижение : «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».
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22.05.2020 09:16 Відповісти
 
 