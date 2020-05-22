Спецрейсом із Франції повертаються 170 українців, - посольство

У четвер із Франції в умовах карантину через пандемію коронавірусу спеціальним авіарейсом на батьківщину відбули 170 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", - зазначив дипломат.

Він уточнив, що від початку карантину у Франції за сприяння Посольства на батьківщину повернулися 4194 громадянина України.

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