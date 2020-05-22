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Спецрейсом із Франції повертаються 170 українців, - посольство
У четвер із Франції в умовах карантину через пандемію коронавірусу спеціальним авіарейсом на батьківщину відбули 170 громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.
"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", - зазначив дипломат.
Він уточнив, що від початку карантину у Франції за сприяння Посольства на батьківщину повернулися 4194 громадянина України.
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За підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 процентних пунктів вище значення 2019 року.
Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.
Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. За даними Мінсоцполітики, рівень бідності за абсолютним критерієм за 9 місяців 2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року.
«Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи). Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році», - повідомляють в Міністерстві.
При цьому повідомляється, що події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19, внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку країни.
Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за підсумками 2019 року рівень бідності очікується на рівні 38,5%, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%.https://dilo.net.ua/zhyttya/cherez-koronavirus-riven-bidnosti-v-********-zroste-do-45/
Это так нужно, что бы подпитывать пандемию в Украине?
https://images.cnscdn.com/images/b/7/1/a/b71a9dab4498ea575dbaaa493a84f166/original.jpg
привезіть будь-ласка пана Шарль-Анри Сансона. Україна по ньому дуже жалкує.
Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей. Указанные работы увенчались успехом, и в 2015 году журнал Nature опубликовал https://www.nature.com/articles/nm.3985 статью авторов , сообщивших городу и миру об их триумфальном успехе. Один из соавторов эпохального прорыва д-р Барик так https://www.dailymail.co.uk/health/article-3314247/New-SARS-like-virus-jump-directly-bats-humans-without-mutating-sparking-fears-future-epidemic.html прокомментировал свое достижение : «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».