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Новости Коронавирус и карантин
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Киевская область пока не будет ослаблять карантин, - ОГА

Киевская область пока не будет ослаблять карантин, - ОГА

Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"20 мая 2020 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

Этим документом предусмотрено ослабление или прекращение противоэпидемических мероприятий на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Решение принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков:

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* Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс.населения) должна быть менее 12 человек на 100 тыс. населения.

* Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

* Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели:

* Инцидентность - 13,9 человека на 100 тыс . населения (нужно меньше 12).

* Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%).

* среднее количество ПЦР-тестирования - 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

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Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято безотлагательно", - говорится в сообщении.

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4118) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Давайте, давайте...загоняйте народ в ямку поглубже.Дно уже близко.
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22.05.2020 08:38 Ответить
а ситуация и не уличшится ведь они они начали увеличивать количевство тестов все больше и больше цифры будут расти каждый день так и было задумано
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22.05.2020 08:41 Ответить
Лохов как и лапши много.Можно годами вешать,прикрываясь барановирусом.Это шикарный отмаз для власти(причём любой страны).
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22.05.2020 08:43 Ответить
Не обязательно, еще малярийный сезон откроют.
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22.05.2020 08:43 Ответить
Откуда критерии? Как обычно, от верблюда? Да? А что будете делать, если они не будут удовлетворены лет 50?
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22.05.2020 08:47 Ответить
"А что будете делать, если они не будут удовлетворены лет 50?"

Будешь в стойле 50 лет. Потом все привыкнут...
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22.05.2020 10:32 Ответить
Новости народной медицины.
Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
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22.05.2020 09:29 Ответить
Какая порода собаки?
Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА - Цензор.НЕТ 8270
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22.05.2020 10:39 Ответить
https://auto.24tv.ua/kyivavtodor_tsiiei_zymy_vytratyv_na_prybyrannia_snihu_bilshe_hroshei_nizh_mynuloi_n21434 "Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої
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22.05.2020 10:54 Ответить
 
 