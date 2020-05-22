Киевская область пока не будет ослаблять карантин, - ОГА

Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"20 мая 2020 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

Этим документом предусмотрено ослабление или прекращение противоэпидемических мероприятий на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Решение принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков:

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* Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс.населения) должна быть менее 12 человек на 100 тыс. населения.

* Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

* Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели:

* Инцидентность - 13,9 человека на 100 тыс . населения (нужно меньше 12).

* Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%).

* среднее количество ПЦР-тестирования - 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

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Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято безотлагательно", - говорится в сообщении.