УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7121 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 038 9

Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА

Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА

Київська обласна державна адміністрація поки не пом'якшуватиме карантин, оскільки один із чинників, а саме - кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тисяч населення, поки перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"20 травня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Цим документом передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:

* Інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

* Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.

* Середня кількість плр-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

На сьогодні у Київській області маємо такі показники:

* Інцидентність – 13,9 особи на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).

* Завантаженість ліжок – 8,9 % (потрібно менше ніж 50%).

* Середня кількість плр-тестувань -19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права ухвалити рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині новий спалах COVID-19 у пансіонаті для літніх людей: інфіковано 7 жителів і 2 працівники

Одночасно повідомляємо, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4007) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте, давайте...загоняйте народ в ямку поглубже.Дно уже близко.
показати весь коментар
22.05.2020 08:38 Відповісти
а ситуация и не уличшится ведь они они начали увеличивать количевство тестов все больше и больше цифры будут расти каждый день так и было задумано
показати весь коментар
22.05.2020 08:41 Відповісти
Лохов как и лапши много.Можно годами вешать,прикрываясь барановирусом.Это шикарный отмаз для власти(причём любой страны).
показати весь коментар
22.05.2020 08:43 Відповісти
Не обязательно, еще малярийный сезон откроют.
показати весь коментар
22.05.2020 08:43 Відповісти
Откуда критерии? Как обычно, от верблюда? Да? А что будете делать, если они не будут удовлетворены лет 50?
показати весь коментар
22.05.2020 08:47 Відповісти
"А что будете делать, если они не будут удовлетворены лет 50?"

Будешь в стойле 50 лет. Потом все привыкнут...
показати весь коментар
22.05.2020 10:32 Відповісти
Новости народной медицины.
Широкие народные массы на своём опыте пришли к выводу о том, что наиболее уязвимым для вирусов местом у человека является шея или подбородок (у кого как), а вовсе не органы дыхания, как это принято считать в коррумпированных медицинских кругах. Масками нужно защищать шею или подбородок - говорят народные целители.
показати весь коментар
22.05.2020 09:29 Відповісти
Какая порода собаки?
Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА - Цензор.НЕТ 8270
показати весь коментар
22.05.2020 10:39 Відповісти
https://auto.24tv.ua/kyivavtodor_tsiiei_zymy_vytratyv_na_prybyrannia_snihu_bilshe_hroshei_nizh_mynuloi_n21434 "Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж минулої
показати весь коментар
22.05.2020 10:54 Відповісти
 
 