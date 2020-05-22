Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА

Київська обласна державна адміністрація поки не пом'якшуватиме карантин, оскільки один із чинників, а саме - кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тисяч населення, поки перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"20 травня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Цим документом передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:

* Інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

* Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.

* Середня кількість плр-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

На сьогодні у Київській області маємо такі показники:

* Інцидентність – 13,9 особи на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).

* Завантаженість ліжок – 8,9 % (потрібно менше ніж 50%).

* Середня кількість плр-тестувань -19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права ухвалити рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

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Одночасно повідомляємо, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно", - йдеться в повідомленні.