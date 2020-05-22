ПЦУ объяснила правила проведения богослужений после частичного смягчения карантина: температурный скрининг и не более 1 человека на 10 кв. м.

В связи с частичным разрешением правительства проводить религиозные мероприятия с 22 мая верующим в Украине объяснили правила, по которым могут совершаться богослужения в условиях так называемого адаптивного карантина, который остается в силе до 22 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом заявили в пресс-службе ПЦУ.

"Согласно решению Кабинета Министров Украины, разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма. Перед тем, как пойти на богослужение нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, контактировали недавно с больными. В случае хорошего самочувствия, в храм заходить только в масках. В том случае, когда у человека нет ее с собой, приход должен предложить ее верующим. Также в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. Кроме этого, следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хоть для почитания икон до сих пор достаточно поклона", - отметили в ПЦУ.

Кроме того, если храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма - с соблюдением "социальной дистанции".

"Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих. По возможности - разместить на улице средства трансляции. Причастие будет, как и раньше, подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как и священник, так и верущие должны отдельно продезинфицировать руки.

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