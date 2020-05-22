ПЦУ пояснила правила проведення богослужінь після часткового пом'якшення карантину: температурний скринінг та не більш ніж 1 людина на 10 кв. м.

У зв'язку із частковим дозволом уряду проводити релігійні заходи з 22 травня вірянам в Україні пояснили правила, за якими можуть здійснюватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, який залишається чинним до 22 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявили в пресслужбі ПЦУ.

"Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму. Перед тим як піти на богослужіння, потрібно виміряти температуру. Варто залишитися вдома, якщо ви погано почуваєтеся чи маєте ознаки респіраторних захворювань, контактували нещодавно з хворими. У разі доброго самопочуття до храму заходити лише в масках. У тому разі, коли людина її не має із собою, парафія має запропонувати її вірянам. Також у храмі обов'язково мають бути наявні дезінфікуючі засоби, розташовані одразу на вході. Окрім цього, варто регулярно дезінфікувати храм та поверхні, хоч для вшанування ікон досі достатньо поклону", - зазначили в ПЦУ.

Крім того, якщо храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території храму - з дотриманням "соціальної дистанції".

"Для цього священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян. За можливості – розташувати на вулиці засоби трансляції. Причастя буде, як і раніше, подаватися кожному окремо в руки. Перед самим Таїнством як священник, так і миряни мають окремо продезінфікувати руки".

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