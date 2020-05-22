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С 1 июня будет возобновлена работа спорткомплексов и бассейнов, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов вместе с бассейнами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.
По словам министра, принимая решение о том или ином смягчении карантинных мер, руководствуются рекомендациями как украинских эпидемиологов, так и рекомендациями эпидемиологоических институтов мира.
"Поэтому нами было принято решение, что начиная с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - отметил Степанов.
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Ali Hasan
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Aleksandr Povoroznuk
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