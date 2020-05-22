Із 1 червня буде відновлено роботу спорткомплексів і басейнів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що з 1 червня буде відновлено роботу спортивних комплексів разом із басейнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра, ухвалюючи рішення про те чи інше пом'якшення карантинних заходів, керуються рекомендаціями як українських епідеміологів, так і рекомендаціями епідеміологічних інститутів світу.

"Тому ми ухвалили рішення, що починаючи з 1 червня буде відновлено роботу спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами", - зазначив Степанов.

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