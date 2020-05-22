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Новини Коронавірус і карантин
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Із 1 червня буде відновлено роботу спорткомплексів і басейнів, - Степанов

Із 1 червня буде відновлено роботу спорткомплексів і басейнів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що з 1 червня буде відновлено роботу спортивних комплексів разом із басейнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра, ухвалюючи рішення про те чи інше пом'якшення карантинних заходів, керуються рекомендаціями як українських епідеміологів, так і рекомендаціями епідеміологічних інститутів світу.

"Тому ми ухвалили рішення, що починаючи з 1 червня буде відновлено роботу спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами", - зазначив Степанов.

Також читайте: 11 областей України та м. Київ не готові до другого етапу зняття карантинних обмежень, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Якщо будуть дотримуватися всіх норм чистоти, то це нормально.
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22.05.2020 10:40 Відповісти
Із 1 червня будуть відновлені міжобласні перевезення усіма видами транспорту, - Степанов - Цензор.НЕТ 8125
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22.05.2020 10:43 Відповісти
Класс!А то что ввесь персонал и тренеров отправили с 1июня в отпуска?
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22.05.2020 11:18 Відповісти
 
 