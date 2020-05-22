За сутки еще три пограничника заболели COVID-19, - Госпогранслужба

По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов. За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у троих пограничников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки по результатам проведенных тестов подтверждены два новых случая заболевания в Киеве и один в Черновицкой области.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13, еще 24 человека продолжают лечиться - 5 стационарно, 19 - амбулаторно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что под контролем медиков сейчас находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ за сутки выявлены три новых случая COVID-19: болеют 48 человек, вылечились - 85, умерли - 2, - командование Медсил

"Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания", - сказано в сообщении.