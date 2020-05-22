Окружной админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на решение суда.

Окружной административный суд. Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА от 05.08.2016 № 648 "Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные и нерабочие дни религиозных праздников" от 28 июля 2017 № 912. Об этом свидетельствует решение от 18 мая.

Согласно указанному распоряжению, внедрены на постоянной основе:

- пешеходная зона на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установление физических препятствий;

- одностороннее движение по: ул. Братской от ул. Андреевской до ул. Ильинской; ул. Покровской от дома №8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской; ул. Ильинской от ул. Братской до Контрактовой площади; Контрактовой площади от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды.

ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

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Как указал суд, возможность установки полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены, резюмировал суд.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение от 28.07.2017 № 912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание. Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как указал суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 улицам. Суд указал, что не получил подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 № 912 противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято администрацией за пределами полномочий предусмотренных законами "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильных дорогах", и в нарушение требований статьи 21 закона "О регулировании градостроительной деятельности", а потому подлежит отмене.

Иск об отмене распоряжения КГГА от 28.07.2017 № 912 подали 6 физических лиц.