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Окружной админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

Окружной админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на решение суда.

Окружной административный суд. Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА от 05.08.2016 № 648 "Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные и нерабочие дни религиозных праздников" от 28 июля 2017 № 912. Об этом свидетельствует решение от 18 мая.

Согласно указанному распоряжению, внедрены на постоянной основе:

- пешеходная зона на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установление физических препятствий;
- одностороннее движение по: ул. Братской от ул. Андреевской до ул. Ильинской; ул. Покровской от дома №8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской; ул. Ильинской от ул. Братской до Контрактовой площади; Контрактовой площади от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды.

ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

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Как указал суд, возможность установки полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены, резюмировал суд.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение от 28.07.2017 № 912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание. Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как указал суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 улицам. Суд указал, что не получил подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 № 912 противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято администрацией за пределами полномочий предусмотренных законами "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильных дорогах", и в нарушение требований статьи 21 закона "О регулировании градостроительной деятельности", а потому подлежит отмене.

Иск об отмене распоряжения КГГА от 28.07.2017 № 912 подали 6 физических лиц.

генплан (36) Киев (25484) суд (25081) улица (196)


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Топ комментарии
+8
место для отдыха киевлян. и - да, возможность зарабатывать мелкому бизнесу. Никаким боком это колесо не мешает движению машин.
суды у нас тупо купленные.
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22.05.2020 12:07
+7
Какой фигней у нас суды занимаются. Но платят там непадеццки.
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22.05.2020 12:04
+5
Наши продажні суди роблять висновки по тих процесах до яких вони не мають ні фаху ні права.
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22.05.2020 12:09
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ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
В рабочие дни хоть на одну пробку на Подоле меньше будет.
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22.05.2020 11:57 Ответить
а что, на Подоле бывали пробки? что-то не замечал. Вы видимо не киевлянин.
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22.05.2020 12:05 Ответить
А Почтовая не Подол?
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22.05.2020 12:08 Ответить
http://infoportal.kiev.ua/probki-kieva-onlajn/
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22.05.2020 12:10 Ответить
Это вы видимо,не киевлянин,еще какие пробки,объезд по Боричеву Току,офигеть,...и это убогое колесо обозрения,прямо под горой,которая в пять раз выше...
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22.05.2020 12:24 Ответить
Спробуйте проїхати від Житнього ринку до Європейської площі через Сагайдачного. Відрізком шляху по Костянтинівській на автівці з ніжною підвіскою не раджу їздити.
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22.05.2020 12:25 Ответить
Откуда в Сызрани знать, путь від Житнього ринку до Європейської площі через Сагайдачного?
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22.05.2020 14:13 Ответить
Въезд в исторический центр вообще пора сделать платным. ******* эти ездуны.
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22.05.2020 13:27 Ответить
Надо полагать, что денег у вас на своё авто нет. Даже на "сТавриду". И вашему сведению, на Подоле, кроме названия, исторических месть раз-два и обчёлся.
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22.05.2020 14:12 Ответить
Во попали те кто построил там колесо оборзения
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22.05.2020 12:00 Ответить
место для отдыха киевлян. и - да, возможность зарабатывать мелкому бизнесу. Никаким боком это колесо не мешает движению машин.
суды у нас тупо купленные.
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22.05.2020 12:07 Ответить
Какой фигней у нас суды занимаются. Но платят там непадеццки.
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22.05.2020 12:04 Ответить
Наши продажні суди роблять висновки по тих процесах до яких вони не мають ні фаху ні права.
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22.05.2020 12:09 Ответить
https://kyiv.znaj.ua/312660-oblichchya-kiyeva-kardinalno-zminitsya-klichko-gotuye-grabli-ta-lopatu У Кличка задумали озеленити весь Київ , в подъездах будут цветы в горшках,а на крышах домов будут расти кустарники и деревья...не шутки шутками,а в Инстанбуле я видел на многоэтажных домах деревья на крыше .
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22.05.2020 12:16 Ответить
При чем тут суд??? Такие вопросы решают городские власти с ГАИ и общественными организациями...
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22.05.2020 12:16 Ответить
Добрая новость,теперь на Крещатике отменяйте.В выходные люди могут гулять по проезжей части,вот счастье-то.Зато пробки в воскресенье.
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22.05.2020 12:17 Ответить
А второй закон термодинамики окружной суд еще не отменил?!
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22.05.2020 12:21 Ответить
Это квота Пещерного суда!!!
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22.05.2020 12:41 Ответить
Пошепки, пошепки, а краще видаліть допис, а то суддя Вовк прочитає і відмінить
Вони там ******* "пошуткувати"
Згадайте: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/26/7222033/ "Шеф, давай что-то учудим"

Вони до сих пір сидять там і "чудять"
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22.05.2020 13:28 Ответить
Почему суд сразу пробки не запретил? Так решили проблем пробок на Подоле, ликвидацией пешеходной улицы, а если бы запретили пробки в Киеве в целом, представляете как было бы круто!
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22.05.2020 12:59 Ответить
По Сагайдачного можно открыть проезд, а саму площадь оставить пешеходной.
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22.05.2020 13:10 Ответить
Да просто дать статус старому подолу национального достояния или что то в таком роде и запретить движение машин. Проблема решена.
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22.05.2020 13:16 Ответить
Я тут трохи не вкурив, а до чого тут Окружний суд? Це не той суд, де у суддів "епідемія" перед атестацією була? Тоді зрозуміло.
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22.05.2020 13:21 Ответить
 
 