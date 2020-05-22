УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13754 відвідувача онлайн
Новини
6 114 23

Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі. Суд визнав, що ухвалення такого рішення суперечить інтересам територіальної громади міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 "Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят" від 28 липня 2017 року № 912. Про це свідчить рішення від 18 травня.

Відповідно до вказаного розпорядження, впроваджено на постійній основі:

  • пішохідну зону на Контрактовій площі та по вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської із забороною на них руху транспортних засобів та встановлення фізичних перешкод;
  • односторонній рух по: вул. Братській від вул. Андріївської до вул. Іллінської; вул. Покровській від будинку №8 на Контрактовій площі до вул. Андріївської; вул. Іллінській від вул. Братської до Контрактової площі; Контрактовій площі від вул. Іллінської до вул. Григорія Сковороди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": САП направила до суду справу колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака. ВIДЕО

ОАКС проаналізував законодавство, чинне на момент прийняття вказаного рішення КМДА, і дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях при проведенні ремонтних та інших робіт або проведенні народних гулянь та інших масових заходах.

Як зазначив суд, можливість встановлення повної заборони транспортних засобів на вулицях передбачена лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках. Повноваження органів місцевого самоврядування на повну безстрокову заборону руху транспортних засобів на вулицях законодавством не передбачена, резюмував суд.

Крім того, суд звернув увагу, що розпорядження від 28.07.2017 № 912 прийнято без участі зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше порушує це розпорядження. Суд нагадав, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. І вони неможливі без проведення громадського обговорення. Як зазначив суд, чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспортних засобів по вул. П. Сагайдачного та відповідного одностороннього руху по зазначених у розпорядженні від 28.07.2017 вулицям. Суд вказав, що не отримав докази проведення громадських слухань відносно внесення змін до Генплану Києва стосовно створення пішохідної зони на вул. П. Сагайдачного.

Також читайте: Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Таким чином, ОАСК дійшов до висновку, що розпорядження КМДА від 28 липня 2017 року № 912 суперечить інтересам територіальної громади міста, не сприяє забезпеченню безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста, порушує вимоги пожежної безпеки, прийнято адміністрацією поза межами повноважень передбачених законами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільні дороги", та в порушення вимог статті 21 закону "Про регулювання містобудівної діяльності", а тому підлягає скасуванню.

Позов про скасування розпорядження КМДА від 28.07.2017 № 912 подали 6 фізичних осіб.

Автор: 

генплан (17) Київ (19423) суд (11659) вулиця (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
место для отдыха киевлян. и - да, возможность зарабатывать мелкому бизнесу. Никаким боком это колесо не мешает движению машин.
суды у нас тупо купленные.
показати весь коментар
22.05.2020 12:07
+7
Какой фигней у нас суды занимаются. Но платят там непадеццки.
показати весь коментар
22.05.2020 12:04
+5
Наши продажні суди роблять висновки по тих процесах до яких вони не мають ні фаху ні права.
показати весь коментар
22.05.2020 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
В рабочие дни хоть на одну пробку на Подоле меньше будет.
показати весь коментар
22.05.2020 11:57 Відповісти
а что, на Подоле бывали пробки? что-то не замечал. Вы видимо не киевлянин.
показати весь коментар
22.05.2020 12:05 Відповісти
А Почтовая не Подол?
показати весь коментар
22.05.2020 12:08 Відповісти
http://infoportal.kiev.ua/probki-kieva-onlajn/
показати весь коментар
22.05.2020 12:10 Відповісти
Это вы видимо,не киевлянин,еще какие пробки,объезд по Боричеву Току,офигеть,...и это убогое колесо обозрения,прямо под горой,которая в пять раз выше...
показати весь коментар
22.05.2020 12:24 Відповісти
Спробуйте проїхати від Житнього ринку до Європейської площі через Сагайдачного. Відрізком шляху по Костянтинівській на автівці з ніжною підвіскою не раджу їздити.
показати весь коментар
22.05.2020 12:25 Відповісти
Откуда в Сызрани знать, путь від Житнього ринку до Європейської площі через Сагайдачного?
показати весь коментар
22.05.2020 14:13 Відповісти
Въезд в исторический центр вообще пора сделать платным. ******* эти ездуны.
показати весь коментар
22.05.2020 13:27 Відповісти
Надо полагать, что денег у вас на своё авто нет. Даже на "сТавриду". И вашему сведению, на Подоле, кроме названия, исторических месть раз-два и обчёлся.
показати весь коментар
22.05.2020 14:12 Відповісти
Во попали те кто построил там колесо оборзения
показати весь коментар
22.05.2020 12:00 Відповісти
место для отдыха киевлян. и - да, возможность зарабатывать мелкому бизнесу. Никаким боком это колесо не мешает движению машин.
суды у нас тупо купленные.
показати весь коментар
22.05.2020 12:07 Відповісти
Какой фигней у нас суды занимаются. Но платят там непадеццки.
показати весь коментар
22.05.2020 12:04 Відповісти
Наши продажні суди роблять висновки по тих процесах до яких вони не мають ні фаху ні права.
показати весь коментар
22.05.2020 12:09 Відповісти
https://kyiv.znaj.ua/312660-oblichchya-kiyeva-kardinalno-zminitsya-klichko-gotuye-grabli-ta-lopatu У Кличка задумали озеленити весь Київ , в подъездах будут цветы в горшках,а на крышах домов будут расти кустарники и деревья...не шутки шутками,а в Инстанбуле я видел на многоэтажных домах деревья на крыше .
показати весь коментар
22.05.2020 12:16 Відповісти
При чем тут суд??? Такие вопросы решают городские власти с ГАИ и общественными организациями...
показати весь коментар
22.05.2020 12:16 Відповісти
Добрая новость,теперь на Крещатике отменяйте.В выходные люди могут гулять по проезжей части,вот счастье-то.Зато пробки в воскресенье.
показати весь коментар
22.05.2020 12:17 Відповісти
А второй закон термодинамики окружной суд еще не отменил?!
показати весь коментар
22.05.2020 12:21 Відповісти
Это квота Пещерного суда!!!
показати весь коментар
22.05.2020 12:41 Відповісти
Пошепки, пошепки, а краще видаліть допис, а то суддя Вовк прочитає і відмінить
Вони там ******* "пошуткувати"
Згадайте: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/26/7222033/ "Шеф, давай что-то учудим"

Вони до сих пір сидять там і "чудять"
показати весь коментар
22.05.2020 13:28 Відповісти
Почему суд сразу пробки не запретил? Так решили проблем пробок на Подоле, ликвидацией пешеходной улицы, а если бы запретили пробки в Киеве в целом, представляете как было бы круто!
показати весь коментар
22.05.2020 12:59 Відповісти
По Сагайдачного можно открыть проезд, а саму площадь оставить пешеходной.
показати весь коментар
22.05.2020 13:10 Відповісти
Да просто дать статус старому подолу национального достояния или что то в таком роде и запретить движение машин. Проблема решена.
показати весь коментар
22.05.2020 13:16 Відповісти
Я тут трохи не вкурив, а до чого тут Окружний суд? Це не той суд, де у суддів "епідемія" перед атестацією була? Тоді зрозуміло.
показати весь коментар
22.05.2020 13:21 Відповісти
 
 