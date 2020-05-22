РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14124 посетителя онлайн
Новости
2 039 3

Сервисные центры МВД с 22 мая возобновили экзамены на водительские права

Сервисные центры МВД с 22 мая возобновили экзамены на водительские права

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22 мая возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

"Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где прошел теоретический экзамен. Результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года. Карантин продолжается, поэтому не забывайте надеть защитную маску", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд лишил водительских прав и оштрафовал на 10 200 грн киевлянку Краснову, ездившую со скоростью 200 км/час и пившую за рулем

Автор: 

МВД (9316) водительские права (153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оголодали...бедненькие)))
показать весь комментарий
22.05.2020 13:23 Ответить
Удивительно, как обнищавшие от карантина граждане до сих пор не съели своё купленное недавно авто.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:47 Ответить
" возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Источник: https://censor.net/n3197317" может водительское удостоверение!!
показать весь комментарий
22.05.2020 13:53 Ответить
 
 