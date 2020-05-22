Сервисные центры МВД с 22 мая возобновили экзамены на водительские права
Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22 мая возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что с сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.
"Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где прошел теоретический экзамен. Результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года. Карантин продолжается, поэтому не забывайте надеть защитную маску", - говорится в сообщении.
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Nikos KGB
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Dorian Gray
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Александр Пушкин #84240
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