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Сервісні центри МВС із 22 травня відновили іспити на водійські права

Сервісні центри МВС із 22 травня відновили іспити на водійські права

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ із 22 травня відновили проведення практичних іспитів на водійські права.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що від сьогодні сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами.

"Для його складання необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит. Результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року. Карантин продовжується, тому не забувайте вдягти захисну маску", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

МВС (3500) посвідчення водія (227)


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оголодали...бедненькие)))
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22.05.2020 13:23 Відповісти
Удивительно, как обнищавшие от карантина граждане до сих пор не съели своё купленное недавно авто.
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22.05.2020 13:47 Відповісти
" возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Источник: https://censor.net/n3197317" может водительское удостоверение!!
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22.05.2020 13:53 Відповісти
 
 