Сервісні центри МВС із 22 травня відновили іспити на водійські права
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ із 22 травня відновили проведення практичних іспитів на водійські права.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що від сьогодні сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами.
"Для його складання необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит. Результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року. Карантин продовжується, тому не забувайте вдягти захисну маску", - йдеться в повідомленні.
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Nikos KGB
показати весь коментар22.05.2020 13:23 Відповісти Мені подобається 2
Dorian Gray
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Александр Пушкин #84240
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