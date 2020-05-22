На Хмельницкой АЭС подтверждены 15 случаев COVID-19

По состоянию на 22 мая 2020 года, на Хмельницкой АЭС подтверждено 15 случаев заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлен один новый случай коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АЭС.

В настоящее время продолжается тестирование контактных лиц и осуществляются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Центра первичной медико-санитарной помощи города Нетешин, всего на территории объединенной территориальной общины лабораторно подтвержден COVID-19 в 64 человек (среди них - 14 детей и 2 медика).

На Хмельницкой АЭС по состоянию на 21 мая, на больничных с болезнью ОРВИ находятся 9 человек.

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