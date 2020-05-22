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Новости Коронавирус и карантин
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На Хмельницкой АЭС подтверждены 15 случаев COVID-19

На Хмельницкой АЭС подтверждены 15 случаев COVID-19

По состоянию на 22 мая 2020 года, на Хмельницкой АЭС подтверждено 15 случаев заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлен один новый случай коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АЭС.

В настоящее время продолжается тестирование контактных лиц и осуществляются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Центра первичной медико-санитарной помощи города Нетешин, всего на территории объединенной территориальной общины лабораторно подтвержден COVID-19 в 64 человек (среди них - 14 детей и 2 медика).

На Хмельницкой АЭС по состоянию на 21 мая, на больничных с болезнью ОРВИ находятся 9 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ривненская АЭС отключила до августа блок №3

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АЭС (542) карантин (16729) Хмельницький (475) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це привід.щоб закрити усі АЕС і приповзти до московитів.
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22.05.2020 14:02 Ответить
теба ціну на електрику піднімати
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22.05.2020 14:11 Ответить
Для тих хто хоче і може думати- "вірус" вражає працівників АЕС.якось дивно .але дивно для тих хто в "танку". під шумок зупинять ще один блок .цим самим дадуть рижому ******** Кучми Ахметці шанс продавати свою дорогу енергію.Думайте барани...
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22.05.2020 15:37 Ответить
 
 