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На Хмельницкой АЭС подтверждены 15 случаев COVID-19
По состоянию на 22 мая 2020 года, на Хмельницкой АЭС подтверждено 15 случаев заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлен один новый случай коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АЭС.
В настоящее время продолжается тестирование контактных лиц и осуществляются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.
По информации Центра первичной медико-санитарной помощи города Нетешин, всего на территории объединенной территориальной общины лабораторно подтвержден COVID-19 в 64 человек (среди них - 14 детей и 2 медика).
На Хмельницкой АЭС по состоянию на 21 мая, на больничных с болезнью ОРВИ находятся 9 человек.
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XENOmorph X #463378
показать весь комментарий22.05.2020 14:02 Ответить Мне нравится 1
Ef Df
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Крутий копар
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