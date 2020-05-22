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На Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків COVID-19
Станом на 22 травня 2020 року, на Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків захворюваності на COVID-19. За минулу добу виявлено один новий випадок коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АЕС.
Нині триває тестування контактних осіб та здійснюються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.
За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Нетішин, загалом на території об'єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено COVID-19 у 64 осіб (серед них - 14 дітей і 2 медики).
На Хмельницькій АЕС станом на 21 травня на лікарняних із хворобою ГРВІ перебувають 9 осіб.
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XENOmorph X #463378
показати весь коментар22.05.2020 14:02 Відповісти Мені подобається 1
Ef Df
показати весь коментар22.05.2020 14:11 Відповісти Мені подобається 0
Крутий копар
показати весь коментар22.05.2020 15:37 Відповісти Мені подобається 0
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