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Новини Коронавірус і карантин
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На Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків COVID-19

На Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків COVID-19

Станом на 22 травня 2020 року, на Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків захворюваності на COVID-19. За минулу добу виявлено один новий випадок коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АЕС.

Нині триває тестування контактних осіб та здійснюються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Нетішин, загалом на території об'єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено COVID-19 у 64 осіб (серед них - 14 дітей і 2 медики).

На Хмельницькій АЕС станом на 21 травня на лікарняних із хворобою ГРВІ перебувають 9 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівненська АЕС відключила до серпня блок №3

Автор: 

АЕС (1143) карантин (18172) Хмельницький (405) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це привід.щоб закрити усі АЕС і приповзти до московитів.
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22.05.2020 14:02 Відповісти
теба ціну на електрику піднімати
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22.05.2020 14:11 Відповісти
Для тих хто хоче і може думати- "вірус" вражає працівників АЕС.якось дивно .але дивно для тих хто в "танку". під шумок зупинять ще один блок .цим самим дадуть рижому ******** Кучми Ахметці шанс продавати свою дорогу енергію.Думайте барани...
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22.05.2020 15:37 Відповісти
 
 