На Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків COVID-19

Станом на 22 травня 2020 року, на Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків захворюваності на COVID-19. За минулу добу виявлено один новий випадок коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АЕС.

Нині триває тестування контактних осіб та здійснюються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Нетішин, загалом на території об'єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено COVID-19 у 64 осіб (серед них - 14 дітей і 2 медики).

На Хмельницькій АЕС станом на 21 травня на лікарняних із хворобою ГРВІ перебувають 9 осіб.

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