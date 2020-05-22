Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП

Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом сообщили на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров ранее разрешил возобновить работу детских садов.

"Детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к приему воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении.

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