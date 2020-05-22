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Новости Коронавирус и карантин
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Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП

Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП

Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом сообщили на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров ранее разрешил возобновить работу детских садов.

"Детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к приему воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов

Автор: 

детсад (428) Кабмин (14025) карантин (16729) Офис Президента (1795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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... "не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей" А кто им это дал ? Мамы и папы должны купить ?
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22.05.2020 14:09 Ответить
Другими словами, всю ответственность - на места.
Не откроются садики - получат по шее.
Откроются и не дай Бог заразятся дети - в тюрьму всех причастных.
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22.05.2020 14:10 Ответить
Где обещанные защитные костюмы, уроды? Кто должен их и врачей защищать? Опять волонтеры и меценаты?
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22.05.2020 14:15 Ответить
В эпицентре
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22.05.2020 14:42 Ответить
Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП - Цензор.НЕТ 5822
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22.05.2020 14:15 Ответить
Нормально, родители скинтесь!
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22.05.2020 14:41 Ответить
Пи_оры зеленые. Так обеспечте.
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22.05.2020 14:46 Ответить
Головне в цій афері з садками те, що обоє з батьків мають надати довідки з місця праці. У групі дітей, куди ходить мій внук такі довідки можуть надати тільки батьки трьох дітей. Садок значить не відкриють. Ось і все що треба знати про нашу довбануту владу.
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22.05.2020 16:00 Ответить
 
 