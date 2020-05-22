Дитсадки не зобов'язані відкриватися, якщо не мають достатньо засобів захисту, - ОП

Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Кабінет Міністрів раніше дозволив відновити роботу дитячих садків.

"Дитсадки можуть відкриватися, але не зобов'язані цього робити, якщо вони не готові до прийому вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для гарантування безпеки дітей", - йдеться в повідомленні.

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