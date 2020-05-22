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Новини Коронавірус і карантин
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Дитсадки не зобов'язані відкриватися, якщо не мають достатньо засобів захисту, - ОП

Дитсадки не зобов'язані відкриватися, якщо не мають достатньо засобів захисту, - ОП

Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Кабінет Міністрів раніше дозволив відновити роботу дитячих садків.

"Дитсадки можуть відкриватися, але не зобов'язані цього робити, якщо вони не готові до прийому вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для гарантування безпеки дітей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вихователь повинен стежити, щоб дитина дотримувалася протиепідемічних вимог, - Степанов

Автор: 

дитячий садок (361) Кабмін (14071) карантин (18172) Офіс Президента (2020) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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... "не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей" А кто им это дал ? Мамы и папы должны купить ?
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22.05.2020 14:09 Відповісти
Другими словами, всю ответственность - на места.
Не откроются садики - получат по шее.
Откроются и не дай Бог заразятся дети - в тюрьму всех причастных.
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22.05.2020 14:10 Відповісти
Где обещанные защитные костюмы, уроды? Кто должен их и врачей защищать? Опять волонтеры и меценаты?
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22.05.2020 14:15 Відповісти
В эпицентре
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22.05.2020 14:42 Відповісти
Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП - Цензор.НЕТ 5822
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22.05.2020 14:15 Відповісти
Нормально, родители скинтесь!
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22.05.2020 14:41 Відповісти
Пи_оры зеленые. Так обеспечте.
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22.05.2020 14:46 Відповісти
Головне в цій афері з садками те, що обоє з батьків мають надати довідки з місця праці. У групі дітей, куди ходить мій внук такі довідки можуть надати тільки батьки трьох дітей. Садок значить не відкриють. Ось і все що треба знати про нашу довбануту владу.
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22.05.2020 16:00 Відповісти
 
 