Рада планирует возобновить пленарные заседания со 2 июня, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует со 2 июня вернуться к обычному пленарному режиму работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента", - отметила Кравчук.

По ее словам, Рада также ожидает от Министерства здравоохранения разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

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