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Новости Коронавирус и карантин
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Рада планирует возобновить пленарные заседания со 2 июня, - "слуга народа" Кравчук

Рада планирует возобновить пленарные заседания со 2 июня, -

Верховная Рада планирует со 2 июня вернуться к обычному пленарному режиму работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента", - отметила Кравчук.

По ее словам, Рада также ожидает от Министерства здравоохранения разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

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Автор: 

ВР (29229) карантин (16729) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ані усталі...
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22.05.2020 14:36 Ответить
Пусть идут в мусорную яму. Толку от них как с козла молока. В последнее время все законы геноцидные, антинародные , во вред Украине и украинцам. Это нелюди, они даже не понимают , что сами себя геноцидят, животные. Землю уже пустили на распродажу, гниды.
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22.05.2020 14:40 Ответить
в Україні немає Ради, як в РФ дума, в Україні є Верховна Рада.. от такої!
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22.05.2020 14:38 Ответить
Бутусов легко бути порошенко
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22.05.2020 14:39 Ответить
Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2145
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22.05.2020 14:44 Ответить
 
 