Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада планує з 2 червня повернутися до звичайного пленарного режиму роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

"Всього за кілька останніх днів протестували ПЛР тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Всі результати негативні, COVID-19 не виявлено. За необхідності додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи парламенту", - зазначила Кравчук.

За її словами, Рада також очікує від Міністерства охорони здоров'я роз'яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями на наступному тижні.

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