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Новини Коронавірус і карантин
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Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, - "слуга народу" Кравчук

Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, -

Верховна Рада планує з 2 червня повернутися до звичайного пленарного режиму роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

"Всього за кілька останніх днів протестували ПЛР тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Всі результати негативні, COVID-19 не виявлено. За необхідності додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи парламенту", - зазначила Кравчук.

За її словами, Рада також очікує від Міністерства охорони здоров'я роз'яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями на наступному тижні.

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Автор: 

ВР (14943) карантин (18172) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ані усталі...
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22.05.2020 14:36 Відповісти
Пусть идут в мусорную яму. Толку от них как с козла молока. В последнее время все законы геноцидные, антинародные , во вред Украине и украинцам. Это нелюди, они даже не понимают , что сами себя геноцидят, животные. Землю уже пустили на распродажу, гниды.
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22.05.2020 14:40 Відповісти
в Україні немає Ради, як в РФ дума, в Україні є Верховна Рада.. от такої!
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22.05.2020 14:38 Відповісти
Бутусов легко бути порошенко
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22.05.2020 14:39 Відповісти
Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2145
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22.05.2020 14:44 Відповісти
 
 