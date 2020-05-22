Рада планує відновити пленарні засідання з 2 червня, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада планує з 2 червня повернутися до звичайного пленарного режиму роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.
"Всього за кілька останніх днів протестували ПЛР тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Всі результати негативні, COVID-19 не виявлено. За необхідності додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи парламенту", - зазначила Кравчук.
За її словами, Рада також очікує від Міністерства охорони здоров'я роз'яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями на наступному тижні.
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Палиця Василь
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Лариса #401376
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Hehe
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