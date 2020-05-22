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Новости Коронавирус и карантин
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Метрополитен Харькова возобновит работу 25 мая, - Кернес

Метрополитен Харькова возобновит работу 25 мая, - Кернес

В понедельник, 25 мая, метрополитен Харькова вновь начнет перевозить пассажиров, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета Министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра", - написал Кернес в своем телеграм-канале. передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо придерживаться ряда санитарных норм.

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Автор: 

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А кернесовская коляска когда уедет в ад со своим седоком? Реально,осточертел. И дружка допу желательно зацепить в "поездку".
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22.05.2020 15:32 Ответить
 
 