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Метрополитен Харькова возобновит работу 25 мая, - Кернес
В понедельник, 25 мая, метрополитен Харькова вновь начнет перевозить пассажиров, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.
"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета Министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра", - написал Кернес в своем телеграм-канале. передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо придерживаться ряда санитарных норм.
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Garry Grant
показать весь комментарий22.05.2020 15:32 Ответить Мне нравится 3
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