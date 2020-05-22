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Новини Коронавірус і карантин
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Метрополітен Харкова відновить роботу 25 травня, - Кернес

Метрополітен Харкова відновить роботу 25 травня, - Кернес

У понеділок, 25 травня, метрополітен Харкова знову почне перевозити пасажирів, повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"У зв'язку з послабленням карантину і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку", - написав Кернес у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав про те, що карантин не скасований, а тільки послаблений, тому в метро, ​​як і в іншому громадському транспорті, необхідно дотримуватися низки санітарних норм.

Також читайте: У метро Києва розповіли, як готуються відновлювати роботу: Дистанція, маски, рукавички та підтримка поліції

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) Метрополітен (1416) Харків (5569) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А кернесовская коляска когда уедет в ад со своим седоком? Реально,осточертел. И дружка допу желательно зацепить в "поездку".
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22.05.2020 15:32 Відповісти
 
 