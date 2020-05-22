Метрополітен Харкова відновить роботу 25 травня, - Кернес

У понеділок, 25 травня, метрополітен Харкова знову почне перевозити пасажирів, повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"У зв'язку з послабленням карантину і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку", - написав Кернес у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав про те, що карантин не скасований, а тільки послаблений, тому в метро, ​​як і в іншому громадському транспорті, необхідно дотримуватися низки санітарних норм.

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