Оккупационный суд Крыма объявил в розыск освобожденного из плена Бекирова

Так называемый "Центральный районный суд Симферополя" принял решение приостановить уголовное дело и объявить Эдема Бекирова в розыск без фактического заключения под стражу до явки в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность", об этом заявили адвокаты Ислям Велиляев и Алексей Ладин.

В ходе судебного процесса "прокурор" вышел с ходатайством о приостановлении уголовного дела с объявлением Эдема Бекирова в розыск и заключением под стражу. Защита возражала такому решению и настаивала на приостановлении дела до его полного выздоровления.

"19 мая 2020 года было вынесено постановление суда о его принудительном приводе, естественно, сегодня привод не был осуществлен. Сегодня суд решил приостановить уголовное дело и объявить Эдема Бекирова в розыск без фактического заключения под стражу до явки в суд", - прокомментировал защитник Велиляев.

Адвокат Алексей Ладин считает, что у "суда" не было оснований возобновлять рассмотрение данного уголовного дела.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.

Ранее оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста Бекирова.

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