Окупаційний суд Криму оголосив у розшук звільненого з полону Бекірова

Так званий "Центральний районний суд Сімферополя" ухвалив рішення призупинити кримінальну справу і оголосити Едема Бекірова в розшук без фактичного взяття під варту до явки в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", про це заявили адвокати Іслям Веліляєв та Олексій Ладін.

Під час судового процесу "прокурор" вийшов із клопотанням про припинення кримінальної справи з оголошенням Едема Бекірова в розшук і взяттям під варту. Захист заперечував таке рішення і наполягав на призупиненні справи до його повного одужання.

"19 травня 2020 року було винесено постанову суду про його примусовий привід, звісно, сьогодні привід не був здійснений. Сьогодні суд вирішив призупинити кримінальну справу і оголосити Едема Бекірова в розшук без фактичного взяття під варту до явки в суд", - прокоментував захисник Веліляєв.

Адвокат Олексій Ладін вважає, що у "суду" не було підстав відновлювати розгляд цієї кримінальної справи.

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів. У тому числі й Едем Бекіров.

Після повернення Едему Бекірову зробили кілька операцій.

Раніше окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста Бекірова.

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