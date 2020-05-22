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Новости Коронавирус и карантин
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Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА

Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА

Динамика заболеваемости COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мер во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На Львовщине уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона. Мы осознаем, что украинцы устали от карантинных мероприятий, однако статистика Львовщины свидетельствует только о приросте заболеваемости", - заявил глава ОГА Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОГА отметил, что в регионе осуществляют в 6 раз больше ПЦР тестирований, чем это прописано в постановлении Министерства здравоохранения Украины.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения для больных коронавирусом - 14% Среднее количество тестирований в течение последних 7 дней - 85 на 100 тыс. населения.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост на 90 пациентов нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

"Состояние пациентов, обращающихся за медицинской помощью тяжелее, по сравнению с прошлой неделей. Если анализировать показатели, то мы входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, однако количество больных указывает на другое. В реанимации 30 человек, тогда как на прошлой неделе было 12", - отметил Чемерис.

Таким образом, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 29 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Киевщине зафиксировали 28 случаев COVID-19, всего 1344 инфицированных, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) Козицкий Максим (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2896)


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Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА - Цензор.НЕТ 4852
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22.05.2020 16:13 Ответить
Оставайтесь в дурантине навсегда, в чем проблема? Сидите дома и спасайте наши жизни.....
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22.05.2020 16:18 Ответить
Після виявлення нових випадків коронавірусу власті китайського Уханя вирішили провести повне тестування населення і роблять більш, як по 200 000 тестів за добу - майже стільки. скільки у вщент змедреформованій Україні спроиоглися здійснити за весь період епідемії.
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22.05.2020 17:14 Ответить
Ця інформація вже застаріла. У четвер в Ухані провели більше мільйона тестів, а в п'ятницю - майже півтора мільйони. В Україні за весь час епідемії змогли виконати 277 тисяч тестів.

Львівська область продовжує карантин до 29 травня, - ОДА - Цензор.НЕТ 7024
Незважаючи на незначну кількість нових випадків китайські вухані в публічних місцях і далі ходять у масках.
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23.05.2020 17:24 Ответить
 
 