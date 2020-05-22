Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА
Динамика заболеваемости COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мер во Львовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"На Львовщине уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона. Мы осознаем, что украинцы устали от карантинных мероприятий, однако статистика Львовщины свидетельствует только о приросте заболеваемости", - заявил глава ОГА Козицкий.
Кроме того, глава Львовской ОГА отметил, что в регионе осуществляют в 6 раз больше ПЦР тестирований, чем это прописано в постановлении Министерства здравоохранения Украины.
Загруженность коек в учреждениях здравоохранения для больных коронавирусом - 14% Среднее количество тестирований в течение последних 7 дней - 85 на 100 тыс. населения.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост на 90 пациентов нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.
"Состояние пациентов, обращающихся за медицинской помощью тяжелее, по сравнению с прошлой неделей. Если анализировать показатели, то мы входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, однако количество больных указывает на другое. В реанимации 30 человек, тогда как на прошлой неделе было 12", - отметил Чемерис.
Таким образом, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 29 мая.
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