Львівська область продовжує карантин до 29 травня, - ОДА
Динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у Львівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
"На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону. Ми свідомі того, що українці втомились від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності", - наголосив голова ОДА Козицький.
Окрім того, очільник Львівської ОДА наголосив на тому, що в регіоні здійснюють у 6 разів більше ПЛР тестувань, аніж це прописано у постанові Міністерства охорони здоров’я України.
Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для хворих на коронавірус - 14% Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 85 на 100 тис. населення.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається ріст на 90 пацієнтів що потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
"Стан пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою важчий, порівняно з минулим тижнем. Якщо аналізувати показники, то ми входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, однак кількість хворих вказує на інше. В реанімації 30 людей, тоді як минулого тижня було 12", - наголосив Чемерис.
Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 29 травня.
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