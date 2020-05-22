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Новини Коронавірус і карантин
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Львівська область продовжує карантин до 29 травня, - ОДА

Львівська область продовжує карантин до 29 травня, - ОДА

Динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону. Ми свідомі того, що українці втомились від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності", - наголосив голова ОДА Козицький.

Окрім того, очільник Львівської ОДА наголосив на тому, що в регіоні здійснюють у 6 разів більше ПЛР тестувань, аніж це прописано у постанові Міністерства охорони здоров’я України.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для хворих на коронавірус - 14% Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 85 на 100 тис. населення.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається ріст на 90 пацієнтів що потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

"Стан пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою важчий, порівняно з минулим тижнем. Якщо аналізувати показники, то ми входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, однак кількість хворих вказує на інше. В реанімації 30 людей, тоді як минулого тижня було 12", - наголосив Чемерис.

Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 29 травня.

Читайте також: За добу COVID-19 на Львівщині захворіли 65 осіб, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість інфікованих напередодні, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА - Цензор.НЕТ 4852
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22.05.2020 16:13 Відповісти
Оставайтесь в дурантине навсегда, в чем проблема? Сидите дома и спасайте наши жизни.....
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22.05.2020 16:18 Відповісти
Після виявлення нових випадків коронавірусу власті китайського Уханя вирішили провести повне тестування населення і роблять більш, як по 200 000 тестів за добу - майже стільки. скільки у вщент змедреформованій Україні спроиоглися здійснити за весь період епідемії.
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22.05.2020 17:14 Відповісти
Ця інформація вже застаріла. У четвер в Ухані провели більше мільйона тестів, а в п'ятницю - майже півтора мільйони. В Україні за весь час епідемії змогли виконати 277 тисяч тестів.

Львівська область продовжує карантин до 29 травня, - ОДА - Цензор.НЕТ 7024
Незважаючи на незначну кількість нових випадків китайські вухані в публічних місцях і далі ходять у масках.
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23.05.2020 17:24 Відповісти
 
 