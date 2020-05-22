Россия отказалась разрабатывать ракетное вооружение вместе с Беларусью, Лукашенко возмущен
Беларусь предложила России вместе работать над созданием ракетного вооружения. Москва отказалась вести совместные разработки и не предоставила Минску полигон для испытания белорусской ракеты.
Президенту Беларуси Александру Лукашенко стало известно об этом во время посещения разработчика вооружений "ОКБ ТСП", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.
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"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал Лукашенко.
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Має намір власними силами для себе ракети робити.
Каже дорого але зараз такий час, що треба. Інакше з нами не рахуються...
Якось так.
если батька требует поделится технологиями - то это уже совсем другая тема, а уж про полигон вообще насмешил, ему что, выделить участок земли для столь важного дела жалко ? для себя же старается
да и смешно было бы, если бы та же польша требовала у америки технологии производства томагавков
Не здивуюсь, якщо наступним кроком Лукашенко буде ідея створення Великого Князівства Литовського в складі Литви, Білорусії й України. Чекаю !!!