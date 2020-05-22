РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13336 посетителей онлайн
Новости
17 718 48

Россия отказалась разрабатывать ракетное вооружение вместе с Беларусью, Лукашенко возмущен

Россия отказалась разрабатывать ракетное вооружение вместе с Беларусью, Лукашенко возмущен

Беларусь предложила России вместе работать над созданием ракетного вооружения. Москва отказалась вести совместные разработки и не предоставила Минску полигон для испытания белорусской ракеты.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко стало известно об этом во время посещения разработчика вооружений "ОКБ ТСП", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

Читайте также: Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) оружие (10200) ракеты (3556) россия (95388)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Лучший полигон для испытания белорусской ракеты,- Москва, Кремль...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:26
+23
Она на вас его будет испытовать.)
показать весь комментарий
22.05.2020 16:24
+22
А чого дивуватися, якщо росія не вважає бєларусів рівними собі?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Она на вас его будет испытовать.)
показать весь комментарий
22.05.2020 16:24 Ответить
Неудивительно что лишнехромосомные не предоставили полигон и не хотят разрабатывать для Беларуси ракеты. Потому как у них в планах полная оккупация Беларуси с дальнейшим поглощением в Мордор. На кой им чтоб Лука пулял по ним ракетами
показать весь комментарий
22.05.2020 18:41 Ответить
А чого дивуватися, якщо росія не вважає бєларусів рівними собі?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:25 Ответить
Лучший полигон для испытания белорусской ракеты,- Москва, Кремль...
показать весь комментарий
22.05.2020 16:26 Ответить
Ну так чего ты ждешь, батька, уже ж есть обкатанный вариант, как с нефтью - завози ракеты из США или Саудовской Аравии!)
показать весь комментарий
22.05.2020 16:29 Ответить
https://censor.net/user/454446 Зачем? У них и так есть "Полонез".
показать весь комментарий
22.05.2020 16:38 Ответить
А ракет то своих у них нет... В Полонезе применяются китайские ракеты А200...
показать весь комментарий
22.05.2020 18:01 Ответить
Полонез это РСЗО, а они хотят высокоточную ракету средней дальности .
показать весь комментарий
22.05.2020 22:37 Ответить
Идиот бульбоголовый....
показать весь комментарий
22.05.2020 16:29 Ответить
У касапов ракеты не летают, а прыгают.. нафига картопляныкам этот позор..
показать весь комментарий
22.05.2020 16:29 Ответить
Просто кацапи ще будуть завойовувати Білорусь.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:30 Ответить
Сьогодні краєм вуха на роботі по радіо чув як він репетував з цього приводу...
Має намір власними силами для себе ракети робити.
Каже дорого але зараз такий час, що треба. Інакше з нами не рахуються...
Якось так.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:31 Ответить
Хай делает.Иначе будет как у нас.Кацапы понимают только язык силы.Чем больше у Вас оружия,тем лучше,будет чем сопротивляться дикарям с востока.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:53 Ответить
Дошло...! А какая была лямур..! С ракетными полигонами там конечно места мало, да и у соседей тоже (рашка отпадает). А с Украиной - вариант...
показать весь комментарий
22.05.2020 18:10 Ответить
Какое горе !!!
показать весь комментарий
22.05.2020 16:32 Ответить
ні до чого московським кріпакам ракети, так в Кремлі думають.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:32 Ответить
Сами все сделаем и испытаем. Богата беларуская земля талантами.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:32 Ответить
Уважаю твой оптимизм .
показать весь комментарий
22.05.2020 16:39 Ответить
так школа хорошая в таЁжном союзе, перекупят главного конструктора мечты и дело в шляпе
Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений - Цензор.НЕТ 4712
показать весь комментарий
22.05.2020 17:17 Ответить
Дай Бог вам в этом деле успеха !
показать весь комментарий
22.05.2020 18:11 Ответить
А полігон на 300 км де візьмете?
показать весь комментарий
22.05.2020 18:15 Ответить
У нас ширина-длинна страны 550 на 650 км.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:27 Ответить
Как всегда речь Батьки урезали(здорово). Там он говорит далее, где испытывать.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:29 Ответить
Ваш ближайший союзник ваш ближайший палач, какая странная у вас дружба
показать весь комментарий
22.05.2020 16:35 Ответить
Лука, а зачем тебе такая ракета? Украина и НАТО с тобой, за твои торфяники с супесями, воевать не станет, а "рассеяне" - "браты"... (Ну, а если не "браты", то тогда всё понятно - "лжебраты" боятся, что ты эти ракеты, если они к тебе полезут "русскаязычных защищать", ты им на колову не швырнул...).
показать весь комментарий
22.05.2020 16:37 Ответить
Бацька, весь мир знает что копростан, особенно с моржовой ... , недоговорноспособен! И на кой лях, вам эти подпрыгивающие ракеты и непредсказуемого падения нужны?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:38 Ответить
Краще мати своє, ніж ділити своє з мишебратами.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:43 Ответить
У Беларуси есть300-мм реактивной системы залпового огня «Полонез», дальность стрельбы которой составляет 200 километров. Первое испытание огнем она успешно прошла в 2015 году на полигоне в Китае. Теперь планируют довести, дальность полета ракет, до 300 км.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:44 Ответить
Еще в 17-м эти ракеты уже летали на 300 км... Но повторюсь... Это КИТАЙСКИЕ ракеты...
показать весь комментарий
22.05.2020 18:05 Ответить
Ну че зачес, помогли тебе твои кацапы? 😷
показать весь комментарий
22.05.2020 16:44 Ответить
Запуск одної білоруської ракети ,і 10 гектарів покриває бульбою.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:47 Ответить
какие наработки имеются у беларуси в данном направлении, что батька претендует на участие ученых рф, давно уже делающих гиперзвуковые ракеты, в белорусском ракетостроении ? может для них это давно уже на уровне бомбочек из пропитанной селитрой туалетной бумаги
если батька требует поделится технологиями - то это уже совсем другая тема, а уж про полигон вообще насмешил, ему что, выделить участок земли для столь важного дела жалко ? для себя же старается
да и смешно было бы, если бы та же польша требовала у америки технологии производства томагавков
показать весь комментарий
22.05.2020 16:56 Ответить
Від Вітебська до Москви 450 км. Щось у бацьки туго з арифметикою. Хоча, до Смоленської АЕС 130 км.
Не здивуюсь, якщо наступним кроком Лукашенко буде ідея створення Великого Князівства Литовського в складі Литви, Білорусії й України. Чекаю !!!
показать весь комментарий
22.05.2020 17:17 Ответить
до середини ХІХ сторіччя саме Смоленщина називалася Білорусією, а потім імператорським указом географічні назви перенесли далі на захід…
показать весь комментарий
22.05.2020 17:55 Ответить
наконец-то до придурка что-то доходит.....
показать весь комментарий
22.05.2020 17:32 Ответить
це просто такий пердьож, щоб кацапи йому ще трішечки грошенят підкинули на вибори
показать весь комментарий
23.05.2020 20:41 Ответить
Белоруссия кланялась россиянам, и вот лука проговорился Китайцам нужно Поклонится. А ты что Думал когда кланяешся кому то , стаешь Задом к попереднику, а он у тебя не прикрыт.А как про Украину и Так и Сяк , чтобы не обидеть россию. Как для белорусов не мне судить а Им. А как для соседа то по мне не Порядочно Это.
показать весь комментарий
22.05.2020 17:50 Ответить
А ведь Лукашенко может не упустить шанс и страну в Евросоюз и НАТО свернуть и репутацию собственную поправить и войти в историю ,как приличного европейского лидера.Тем самым заработать себе почетную старость.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:07 Ответить
Попытка - не пытка. Проблематично, но возможно
показать весь комментарий
22.05.2020 18:16 Ответить
если ***** здохнет , он так и сделает .под шумок , пока там кипишь .
показать весь комментарий
22.05.2020 22:41 Ответить
Откровенный плевок от "братьев". Славянский .
показать весь комментарий
22.05.2020 19:23 Ответить
Лука хоч якось там ворушиться , а в Україні кацапи на посаді Міністра оборони угробили проект "Сапсан" , нинішній "Грім" , якого бубочка певно вже поховав остаточно разом з ракетною програмою і Павлоградським заводом ТРП . Для кремля "Грім" був як кістка в горлянці , але ставленики кремля ,єрмаки та бубочки , зробили все як того вимагає кремль .
показать весь комментарий
22.05.2020 20:12 Ответить
Дурак, должен быть благодарен.
показать весь комментарий
22.05.2020 20:43 Ответить
********, смотрите как в реале выглядит ваша ботоксная бабушка, он же Сцарёк-педофил пуйло. пуйло- убогое чмо.))

Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений - Цензор.НЕТ 648


показать весь комментарий
22.05.2020 21:43 Ответить
альфа-самец ёпта.)
показать весь комментарий
22.05.2020 21:43 Ответить
батько и горбунок надел конек.
показать весь комментарий
23.05.2020 10:58 Ответить
Братья, они такие братья!!!
показать весь комментарий
22.05.2020 22:21 Ответить
Шура делай свой Бульбалет , в нэте есть много раскладов-видосов. что и куда .
показать весь комментарий
22.05.2020 22:40 Ответить
 
 