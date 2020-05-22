Россия отказалась разрабатывать ракетное вооружение вместе с Беларусью, Лукашенко возмущен

Беларусь предложила России вместе работать над созданием ракетного вооружения. Москва отказалась вести совместные разработки и не предоставила Минску полигон для испытания белорусской ракеты.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко стало известно об этом во время посещения разработчика вооружений "ОКБ ТСП", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

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"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал Лукашенко.