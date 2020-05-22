Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений

Білорусь запропонувала Росії разом працювати над створенням ракетного озброєння. Москва відмовилася вести спільні розробки і не надала Мінську полігон для випробування білоруської ракети.

Президенту Білорусі Олександру Лукашенко стало відомо про це під час відвідування розробника озброєнь "ОКБ ТСП", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає ... Слухайте, це питання", - сказав Лукашенко.

Білоруський лідер зажадав продовжити розробку власних ракет з дальністю ураження до 300 км, щоб уникнути залежності від зарубіжних партнерів.

"Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть. Це нам ще пощастило домовитися з китайцями, їм треба поклонитися за це. Але далі залежності цієї не має бути", - сказав Лукашенко.

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