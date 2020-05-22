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Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений

Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений

Білорусь запропонувала Росії разом працювати над створенням ракетного озброєння. Москва відмовилася вести спільні розробки і не надала Мінську полігон для випробування білоруської ракети.

Президенту Білорусі Олександру Лукашенко стало відомо про це під час відвідування розробника озброєнь "ОКБ ТСП", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає ... Слухайте, це питання", - сказав Лукашенко.

Білоруський лідер зажадав продовжити розробку власних ракет з дальністю ураження до 300 км, щоб уникнути залежності від зарубіжних партнерів.

"Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть. Це нам ще пощастило домовитися з китайцями, їм треба поклонитися за це. Але далі залежності цієї не має бути", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусі ще із місяць доведеться "борсатися" з коронавірусом, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) зброя (7438) ракети (4008) росія (64958)


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Топ коментарі
+26
Лучший полигон для испытания белорусской ракеты,- Москва, Кремль...
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22.05.2020 16:26
+23
Она на вас его будет испытовать.)
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22.05.2020 16:24
+22
А чого дивуватися, якщо росія не вважає бєларусів рівними собі?
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22.05.2020 16:25
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Она на вас его будет испытовать.)
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22.05.2020 16:24 Відповісти
Неудивительно что лишнехромосомные не предоставили полигон и не хотят разрабатывать для Беларуси ракеты. Потому как у них в планах полная оккупация Беларуси с дальнейшим поглощением в Мордор. На кой им чтоб Лука пулял по ним ракетами
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22.05.2020 18:41 Відповісти
А чого дивуватися, якщо росія не вважає бєларусів рівними собі?
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22.05.2020 16:25 Відповісти
Лучший полигон для испытания белорусской ракеты,- Москва, Кремль...
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22.05.2020 16:26 Відповісти
Ну так чего ты ждешь, батька, уже ж есть обкатанный вариант, как с нефтью - завози ракеты из США или Саудовской Аравии!)
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22.05.2020 16:29 Відповісти
https://censor.net/user/454446 Зачем? У них и так есть "Полонез".
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22.05.2020 16:38 Відповісти
А ракет то своих у них нет... В Полонезе применяются китайские ракеты А200...
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22.05.2020 18:01 Відповісти
Полонез это РСЗО, а они хотят высокоточную ракету средней дальности .
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22.05.2020 22:37 Відповісти
Идиот бульбоголовый....
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22.05.2020 16:29 Відповісти
У касапов ракеты не летают, а прыгают.. нафига картопляныкам этот позор..
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22.05.2020 16:29 Відповісти
Просто кацапи ще будуть завойовувати Білорусь.
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22.05.2020 16:30 Відповісти
Сьогодні краєм вуха на роботі по радіо чув як він репетував з цього приводу...
Має намір власними силами для себе ракети робити.
Каже дорого але зараз такий час, що треба. Інакше з нами не рахуються...
Якось так.
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22.05.2020 16:31 Відповісти
Хай делает.Иначе будет как у нас.Кацапы понимают только язык силы.Чем больше у Вас оружия,тем лучше,будет чем сопротивляться дикарям с востока.
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22.05.2020 16:53 Відповісти
Дошло...! А какая была лямур..! С ракетными полигонами там конечно места мало, да и у соседей тоже (рашка отпадает). А с Украиной - вариант...
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22.05.2020 18:10 Відповісти
Какое горе !!!
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22.05.2020 16:32 Відповісти
ні до чого московським кріпакам ракети, так в Кремлі думають.
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22.05.2020 16:32 Відповісти
Сами все сделаем и испытаем. Богата беларуская земля талантами.
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22.05.2020 16:32 Відповісти
Уважаю твой оптимизм .
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22.05.2020 16:39 Відповісти
так школа хорошая в таЁжном союзе, перекупят главного конструктора мечты и дело в шляпе
Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений - Цензор.НЕТ 4712
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22.05.2020 17:17 Відповісти
Дай Бог вам в этом деле успеха !
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22.05.2020 18:11 Відповісти
А полігон на 300 км де візьмете?
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22.05.2020 18:15 Відповісти
У нас ширина-длинна страны 550 на 650 км.
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22.05.2020 18:27 Відповісти
Как всегда речь Батьки урезали(здорово). Там он говорит далее, где испытывать.
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22.05.2020 18:29 Відповісти
Ваш ближайший союзник ваш ближайший палач, какая странная у вас дружба
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22.05.2020 16:35 Відповісти
Лука, а зачем тебе такая ракета? Украина и НАТО с тобой, за твои торфяники с супесями, воевать не станет, а "рассеяне" - "браты"... (Ну, а если не "браты", то тогда всё понятно - "лжебраты" боятся, что ты эти ракеты, если они к тебе полезут "русскаязычных защищать", ты им на колову не швырнул...).
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22.05.2020 16:37 Відповісти
Бацька, весь мир знает что копростан, особенно с моржовой ... , недоговорноспособен! И на кой лях, вам эти подпрыгивающие ракеты и непредсказуемого падения нужны?
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22.05.2020 16:38 Відповісти
Краще мати своє, ніж ділити своє з мишебратами.
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22.05.2020 16:43 Відповісти
У Беларуси есть300-мм реактивной системы залпового огня «Полонез», дальность стрельбы которой составляет 200 километров. Первое испытание огнем она успешно прошла в 2015 году на полигоне в Китае. Теперь планируют довести, дальность полета ракет, до 300 км.
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22.05.2020 16:44 Відповісти
Еще в 17-м эти ракеты уже летали на 300 км... Но повторюсь... Это КИТАЙСКИЕ ракеты...
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22.05.2020 18:05 Відповісти
Ну че зачес, помогли тебе твои кацапы? 😷
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22.05.2020 16:44 Відповісти
Запуск одної білоруської ракети ,і 10 гектарів покриває бульбою.
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22.05.2020 16:47 Відповісти
какие наработки имеются у беларуси в данном направлении, что батька претендует на участие ученых рф, давно уже делающих гиперзвуковые ракеты, в белорусском ракетостроении ? может для них это давно уже на уровне бомбочек из пропитанной селитрой туалетной бумаги
если батька требует поделится технологиями - то это уже совсем другая тема, а уж про полигон вообще насмешил, ему что, выделить участок земли для столь важного дела жалко ? для себя же старается
да и смешно было бы, если бы та же польша требовала у америки технологии производства томагавков
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22.05.2020 16:56 Відповісти
Від Вітебська до Москви 450 км. Щось у бацьки туго з арифметикою. Хоча, до Смоленської АЕС 130 км.
Не здивуюсь, якщо наступним кроком Лукашенко буде ідея створення Великого Князівства Литовського в складі Литви, Білорусії й України. Чекаю !!!
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22.05.2020 17:17 Відповісти
до середини ХІХ сторіччя саме Смоленщина називалася Білорусією, а потім імператорським указом географічні назви перенесли далі на захід…
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22.05.2020 17:55 Відповісти
наконец-то до придурка что-то доходит.....
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22.05.2020 17:32 Відповісти
це просто такий пердьож, щоб кацапи йому ще трішечки грошенят підкинули на вибори
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23.05.2020 20:41 Відповісти
Белоруссия кланялась россиянам, и вот лука проговорился Китайцам нужно Поклонится. А ты что Думал когда кланяешся кому то , стаешь Задом к попереднику, а он у тебя не прикрыт.А как про Украину и Так и Сяк , чтобы не обидеть россию. Как для белорусов не мне судить а Им. А как для соседа то по мне не Порядочно Это.
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22.05.2020 17:50 Відповісти
А ведь Лукашенко может не упустить шанс и страну в Евросоюз и НАТО свернуть и репутацию собственную поправить и войти в историю ,как приличного европейского лидера.Тем самым заработать себе почетную старость.
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22.05.2020 18:07 Відповісти
Попытка - не пытка. Проблематично, но возможно
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22.05.2020 18:16 Відповісти
если ***** здохнет , он так и сделает .под шумок , пока там кипишь .
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22.05.2020 22:41 Відповісти
Откровенный плевок от "братьев". Славянский .
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22.05.2020 19:23 Відповісти
Лука хоч якось там ворушиться , а в Україні кацапи на посаді Міністра оборони угробили проект "Сапсан" , нинішній "Грім" , якого бубочка певно вже поховав остаточно разом з ракетною програмою і Павлоградським заводом ТРП . Для кремля "Грім" був як кістка в горлянці , але ставленики кремля ,єрмаки та бубочки , зробили все як того вимагає кремль .
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22.05.2020 20:12 Відповісти
Дурак, должен быть благодарен.
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22.05.2020 20:43 Відповісти
********, смотрите как в реале выглядит ваша ботоксная бабушка, он же Сцарёк-педофил пуйло. пуйло- убогое чмо.))

Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений - Цензор.НЕТ 648


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22.05.2020 21:43 Відповісти
альфа-самец ёпта.)
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22.05.2020 21:43 Відповісти
батько и горбунок надел конек.
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23.05.2020 10:58 Відповісти
Братья, они такие братья!!!
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22.05.2020 22:21 Відповісти
Шура делай свой Бульбалет , в нэте есть много раскладов-видосов. что и куда .
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22.05.2020 22:40 Відповісти
 
 