Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений
Білорусь запропонувала Росії разом працювати над створенням ракетного озброєння. Москва відмовилася вести спільні розробки і не надала Мінську полігон для випробування білоруської ракети.
Президенту Білорусі Олександру Лукашенко стало відомо про це під час відвідування розробника озброєнь "ОКБ ТСП", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає ... Слухайте, це питання", - сказав Лукашенко.
Білоруський лідер зажадав продовжити розробку власних ракет з дальністю ураження до 300 км, щоб уникнути залежності від зарубіжних партнерів.
"Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть. Це нам ще пощастило домовитися з китайцями, їм треба поклонитися за це. Але далі залежності цієї не має бути", - сказав Лукашенко.
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Має намір власними силами для себе ракети робити.
Каже дорого але зараз такий час, що треба. Інакше з нами не рахуються...
Якось так.
если батька требует поделится технологиями - то это уже совсем другая тема, а уж про полигон вообще насмешил, ему что, выделить участок земли для столь важного дела жалко ? для себя же старается
да и смешно было бы, если бы та же польша требовала у америки технологии производства томагавков
Не здивуюсь, якщо наступним кроком Лукашенко буде ідея створення Великого Князівства Литовського в складі Литви, Білорусії й України. Чекаю !!!