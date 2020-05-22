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12 человек госпитализировали с сальмонеллезом в Запорожье, - ЦОЗ

12 человек госпитализировали с сальмонеллезом в Запорожье, - ЦОЗ

За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

Причины вспышки устанавливаются - проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Отмечается, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

"Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены", - отметили в ЦОЗ.

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12 человек госпитализировали с сальмонеллезом в Запорожье, - ЦОЗ 01

Автор: 

Запорожье (2647) госпитализация (236) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+4
А как же барановирус?
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22.05.2020 16:59
+3
Або приймуть..
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22.05.2020 17:03
+3
традіція руского міра, жруть п'ють там де сруть, потім як не срачка то пердячка і не тільки словесна але й фізіологічна. Тепер я вірю що в них фізіологія інша.
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22.05.2020 17:47
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А как же барановирус?
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22.05.2020 16:59 Ответить
Залишився ночувати у ю.лонга!
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22.05.2020 17:00 Ответить
Приємна хвороба із температурою та поносом🤗
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22.05.2020 16:59 Ответить
Аж страшно за запорожцев становится.. Вова и ляшко2 им сейчас такое наказание придумают, что и врагу такое не пожелаешь..
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22.05.2020 17:00 Ответить
Виженуть їх із СН!
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22.05.2020 17:01 Ответить
Або приймуть..
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22.05.2020 17:03 Ответить
Якщо приймуть, то не пожалкують!
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22.05.2020 17:05 Ответить
Не пожалкують?? Друг ты меня озадачил.. кто крайний??
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22.05.2020 17:07 Ответить
Эффект от снятия карантина. Привет посетителям от кафе "Весёлая сальмонелла".
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22.05.2020 17:14 Ответить
традіція руского міра, жруть п'ють там де сруть, потім як не срачка то пердячка і не тільки словесна але й фізіологічна. Тепер я вірю що в них фізіологія інша.
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22.05.2020 17:47 Ответить
оголошуйте пандемію !!))
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22.05.2020 21:28 Ответить
 
 