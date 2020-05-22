12 человек госпитализировали с сальмонеллезом в Запорожье, - ЦОЗ

За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

Причины вспышки устанавливаются - проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Отмечается, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

"Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены", - отметили в ЦОЗ.

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