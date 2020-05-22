12 осіб госпіталізували із сальмонельозом у Запоріжжі, - ЦГЗ
За кілька днів до госпіталізації всі постраждалі харчувалися в одному з буфетів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.
Причини спалаху встановлюються - проводиться дослідження харчових продуктів, питної та стічної води. Організовано збір епіданамнезу серед госпіталізованих хворих. Також опитують та обстежують контактних осіб. Проводиться заключна дезінфекція в осередку за місцем проживання хворих. Протиепідемічні заходи тривають.
Зазначається, що за кілька днів до госпіталізації всі постраждалі харчувалися в одному з буфетів.
"Щоб уберегти себе від харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій вживайте тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені", - зазначили в ЦГЗ.
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