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12 осіб госпіталізували із сальмонельозом у Запоріжжі, - ЦГЗ

12 осіб госпіталізували із сальмонельозом у Запоріжжі, - ЦГЗ

За кілька днів до госпіталізації всі постраждалі харчувалися в одному з буфетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

Причини спалаху встановлюються - проводиться дослідження харчових продуктів, питної та стічної води. Організовано збір епіданамнезу серед госпіталізованих хворих. Також опитують та обстежують контактних осіб. Проводиться заключна дезінфекція в осередку за місцем проживання хворих. Протиепідемічні заходи тривають.

Зазначається, що за кілька днів до госпіталізації всі постраждалі харчувалися в одному з буфетів.

"Щоб уберегти себе від харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій вживайте тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені", - зазначили в ЦГЗ.

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12 осіб госпіталізували із сальмонельозом у Запоріжжі, - ЦГЗ 01

Автор: 

Запоріжжя (2260) госпіталізація (187) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+4
А как же барановирус?
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22.05.2020 16:59
+3
Або приймуть..
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22.05.2020 17:03
+3
традіція руского міра, жруть п'ють там де сруть, потім як не срачка то пердячка і не тільки словесна але й фізіологічна. Тепер я вірю що в них фізіологія інша.
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22.05.2020 17:47
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А как же барановирус?
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Залишився ночувати у ю.лонга!
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22.05.2020 17:00 Відповісти
Приємна хвороба із температурою та поносом🤗
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Аж страшно за запорожцев становится.. Вова и ляшко2 им сейчас такое наказание придумают, что и врагу такое не пожелаешь..
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22.05.2020 17:00 Відповісти
Виженуть їх із СН!
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22.05.2020 17:01 Відповісти
Або приймуть..
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22.05.2020 17:03 Відповісти
Якщо приймуть, то не пожалкують!
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22.05.2020 17:05 Відповісти
Не пожалкують?? Друг ты меня озадачил.. кто крайний??
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22.05.2020 17:07 Відповісти
Эффект от снятия карантина. Привет посетителям от кафе "Весёлая сальмонелла".
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22.05.2020 17:14 Відповісти
традіція руского міра, жруть п'ють там де сруть, потім як не срачка то пердячка і не тільки словесна але й фізіологічна. Тепер я вірю що в них фізіологія інша.
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22.05.2020 17:47 Відповісти
оголошуйте пандемію !!))
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22.05.2020 21:28 Відповісти
 
 