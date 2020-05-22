Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, - Баканов
Служба безопасности Украины (СБУ) будет уделять особое внимание работе в Одесской области в связи с интересом иностранных спецслужб к региону, заявил глава СБУ Иван Баканов.
"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем", - отметил он во время рабочего визита в область, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Баканов подчеркнул, что особенности региона возлагают особую ответственность на сотрудников СБУ.
"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - добавил он.
Среди основных приоритетов работы СБУ в Одесской области Баканов назвал противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но...там стояла дивизия..поначалу танковая, до 1972 года где кацапы смешались с местными и особо не воняли...а в 1972 пришла десантная, где кадры ковались на рязани, и попасть в болград для кацапа было за счастье, где эта кацапня женилась на местных и позаражала их вонью своих лаптей...
Ну и сам менталитет болгар, там хорошо где чужой народ их не щемит. где они могут украсть...Вот на ссср их не трогали и было что украсть, а в Украине все разворовано. значит надо вернуть ссср...Вот на расее живут лучше...надо поддерживать расею...
Правда после 1914 многие поняли что может быть жопа как в лугандоне и пока молчат...
Який тебе й прикопав..
Не повторюй помилок, твій лексикон та хамство,
І ніс у всі дюрочки, тебе видає..
Спілкуватися , з провокатором(модератор Вас вже
попереджував, можу викласти) і потім на "дякую" дивится- насолода!!
А Ваша інфантильність лікується??
Не трусіть лупу з лисини на клаву!!
Здоров'я, не хворійте!
Без дурнів на ЦН сумно буде!!
Чекаю на Спам та Бан!!
😂😂
=================================================================
Всі ці Баканови та Зеленські просто всцикаються перед Росією від страху.
Які там " иностранные спецслужбы". Ні щоб сказати, що Росія + українські колаборанти пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.
Чому квартальне ЗеБільне лайно так боїться називати речі своїми іменами?
Можливо,тому що в ЗеМанді,починаючи з торчка-шмарклі, всі є рашистськими консервами та запроданцями,в цій іноземній країні, тобто в обісРашці, знаходяться їх куратори, бізнеси, нерухомість та друзі з адінарот?
хотят расшатать ситуацию-мешают бизнесу в Испании
-маловато ,но с чего -то надо начинать , рискните!
Или может после того, как ЗЕ отдал приказ отступать ВСУ с позиций?
Или может после того, как ЗЕ слил Роисе энергетическую независимость Украины?
Ох уж эта ЗЕленуха ватная. Это что ж за иностранные спецслужбы такие?
ЗЕ в Омане тоже с каким-то неизвестным представителем иностранных спецслужб встречался?