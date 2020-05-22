Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов

Служба безпеки України (СБУ) приділятиме особливу увагу роботі в Одеській області у зв'язку з інтересом іноземних спецслужб до регіону, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Одеська область - найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торговими портами і серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити і надалі", - зазначив він під час робочого візиту в область, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Баканов підкреслив, що особливості регіону покладають особливу відповідальність на співробітників СБУ.

"Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні", - додав він.

Серед основних пріоритетів роботи СБУ в Одеській області Баканов назвав протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями і кіберзагрозами.

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