Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов
Служба безпеки України (СБУ) приділятиме особливу увагу роботі в Одеській області у зв'язку з інтересом іноземних спецслужб до регіону, заявив глава СБУ Іван Баканов.
"Одеська область - найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торговими портами і серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити і надалі", - зазначив він під час робочого візиту в область, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Баканов підкреслив, що особливості регіону покладають особливу відповідальність на співробітників СБУ.
"Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні", - додав він.
Серед основних пріоритетів роботи СБУ в Одеській області Баканов назвав протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями і кіберзагрозами.
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Но...там стояла дивизия..поначалу танковая, до 1972 года где кацапы смешались с местными и особо не воняли...а в 1972 пришла десантная, где кадры ковались на рязани, и попасть в болград для кацапа было за счастье, где эта кацапня женилась на местных и позаражала их вонью своих лаптей...
Ну и сам менталитет болгар, там хорошо где чужой народ их не щемит. где они могут украсть...Вот на ссср их не трогали и было что украсть, а в Украине все разворовано. значит надо вернуть ссср...Вот на расее живут лучше...надо поддерживать расею...
Правда после 1914 многие поняли что может быть жопа как в лугандоне и пока молчат...
Який тебе й прикопав..
Не повторюй помилок, твій лексикон та хамство,
І ніс у всі дюрочки, тебе видає..
Спілкуватися , з провокатором(модератор Вас вже
попереджував, можу викласти) і потім на "дякую" дивится- насолода!!
А Ваша інфантильність лікується??
Не трусіть лупу з лисини на клаву!!
Здоров'я, не хворійте!
Без дурнів на ЦН сумно буде!!
Чекаю на Спам та Бан!!
😂😂
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Всі ці Баканови та Зеленські просто всцикаються перед Росією від страху.
Які там " иностранные спецслужбы". Ні щоб сказати, що Росія + українські колаборанти пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.
Чому квартальне ЗеБільне лайно так боїться називати речі своїми іменами?
Можливо,тому що в ЗеМанді,починаючи з торчка-шмарклі, всі є рашистськими консервами та запроданцями,в цій іноземній країні, тобто в обісРашці, знаходяться їх куратори, бізнеси, нерухомість та друзі з адінарот?
хотят расшатать ситуацию-мешают бизнесу в Испании
-маловато ,но с чего -то надо начинать , рискните!
Или может после того, как ЗЕ отдал приказ отступать ВСУ с позиций?
Или может после того, как ЗЕ слил Роисе энергетическую независимость Украины?
Ох уж эта ЗЕленуха ватная. Это что ж за иностранные спецслужбы такие?
ЗЕ в Омане тоже с каким-то неизвестным представителем иностранных спецслужб встречался?