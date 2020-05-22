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Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов

Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов

Служба безпеки України (СБУ) приділятиме особливу увагу роботі в Одеській області у зв'язку з інтересом іноземних спецслужб до регіону, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Одеська область - найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торговими портами і серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити і надалі", - зазначив він під час робочого візиту в область, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Баканов підкреслив, що особливості регіону покладають особливу відповідальність на співробітників СБУ.

"Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні", - додав він.

Серед основних пріоритетів роботи СБУ в Одеській області Баканов назвав протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями і кіберзагрозами.

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Автор: 

Одеська область (3186) СБУ (12783) сепаратизм (757) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+21
Хм, чтото я заметил что наши бонзы стали вместо "русские" говорить "иностранные"... очкуют походу
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22.05.2020 17:04
+18
Іноземні спецслужби? З якої країни ці іноземці?
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22.05.2020 17:03
+18
Интересно что это за иностранные спецслужбы! Не КВН а Что Где Когда. Ну страшно даде выговорить кто агрессор.
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22.05.2020 17:15
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А вы родимые тогда нахрена? Не все-же своими и Зелиными бабками заниматься по офшорам. Вперед и с песней.
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22.05.2020 17:01 Відповісти
Интересно что это за иностранные спецслужбы! Не КВН а Что Где Когда. Ну страшно даде выговорить кто агрессор.
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22.05.2020 17:15 Відповісти
Это Болгария уже наезжает
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22.05.2020 17:18 Відповісти
и немножко Берег Слоновой Кости
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22.05.2020 17:54 Відповісти
В Фейсбуці для кожного району Одеської області створені групи для спілкування і в цих групах давно і прочно прописались російські агенти, які активно і потужно агітують проти України, за ДНР та ЛНР! СБУ нічого не робить для того щоб припинити неймовірно активну діяльність російських агентів в соцмережі Фейсбук. При чому антиукраїнською агітацією займаються чиновники, бюджетники та пенсіонери, тобто люди які повністю залежать від держави і з якими потрібно вести активну "роботу".
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23.05.2020 00:28 Відповісти
Це правда. ЗЕ-ОРДА сприяє таким діям. Їм до лампочки Україна
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23.05.2020 11:06 Відповісти
Кабо-Верде, Лесото, Тринидад и Тобаго, а скорей всего спецслужбы с острова Пасхи
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22.05.2020 17:21 Відповісти
Румунські,ясєн красєн !
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22.05.2020 17:31 Відповісти
Сігуранца з чистими руками 🧞
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22.05.2020 17:40 Відповісти
Уругвай шалит
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22.05.2020 22:11 Відповісти
"Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем"Источник: https://censor.net/n3197402
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22.05.2020 17:18 Відповісти
СБУ уже успешно успешно просрала записи разговоров с вице-президентом США, чем втянула страну в крупный скандал с неизвестными последствиями. За это чьи головы полетят?
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22.05.2020 18:17 Відповісти
Снова Байден?
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22.05.2020 17:02 Відповісти
Вот только рядовые сотрудники СБУ должны доверять своему руководителю, а не мнимому "лейтенанту", поставленному для присмотра за службой.
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22.05.2020 17:03 Відповісти
Іноземні спецслужби? З якої країни ці іноземці?
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22.05.2020 17:03 Відповісти
"пиндосы", не?
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22.05.2020 17:05 Відповісти
А, твои братья-дикари из болот. Спасибо, пояснил
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22.05.2020 17:20 Відповісти
Ці? https://m.youtube.com/watch?v=sDKqioK5kNs
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22.05.2020 17:25 Відповісти
Живёт в своём болотике зелёненькая дяденька Пальто у него коротенько, на шляпке два пера Всегда моргает глазками и достаёт нас сказками Зовём её мы ласково Ки-ки-ки-кимора зельоная🐸
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22.05.2020 17:27 Відповісти
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22.05.2020 17:29 Відповісти
Болгары москальские братушки...ты просто не знаешь, что это за регион... Там украинцев 4%...кацапов чистых 10%, молдован 4%, гагаузов 19% и 61% болгар...
Но...там стояла дивизия..поначалу танковая, до 1972 года где кацапы смешались с местными и особо не воняли...а в 1972 пришла десантная, где кадры ковались на рязани, и попасть в болград для кацапа было за счастье, где эта кацапня женилась на местных и позаражала их вонью своих лаптей...
Ну и сам менталитет болгар, там хорошо где чужой народ их не щемит. где они могут украсть...Вот на ссср их не трогали и было что украсть, а в Украине все разворовано. значит надо вернуть ссср...Вот на расее живут лучше...надо поддерживать расею...
Правда после 1914 многие поняли что может быть жопа как в лугандоне и пока молчат...
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22.05.2020 22:21 Відповісти
Неужели из Парагвая?
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22.05.2020 17:19 Відповісти
цру, ми6 моссад, что не ясно?
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22.05.2020 17:34 Відповісти
Хм, чтото я заметил что наши бонзы стали вместо "русские" говорить "иностранные"... очкуют походу
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22.05.2020 17:04 Відповісти
Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, - Баканов - Цензор.НЕТ 3734
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22.05.2020 17:20 Відповісти
иностранные?МОЖЕТ УЖЕ СТАНЕТЕ НАЗЫВАТЬ КАЦАПИЮ ФАШИСТЫ НАКОНЕЦ УЖЕ?!
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22.05.2020 17:07 Відповісти
Та ви шо! Це ж не політкоректно для зевлади...
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22.05.2020 17:22 Відповісти
який не полiткоректно - это разжигание всех времен и народов.
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22.05.2020 17:57 Відповісти
Это наверное испанская НЦР козьни строит. Через фирмы самого "честного" сбушника в ЗЕлёном масхалате.
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22.05.2020 17:09 Відповісти
Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, - Баканов - Цензор.НЕТ 2351
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22.05.2020 17:15 Відповісти
В Зраді зараз і при попіревредниках їх навалом!
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22.05.2020 17:16 Відповісти
Живёт оно с подружками: ужами да лягушками, Питается гнилушками, ой, вкусная еда. Всегда такое важное, то мокрое, то влажное, А что же делать, граждане, когда кругом вода.
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22.05.2020 17:33 Відповісти
Саньк, Я розумію, що твій кращий ворог -Я..
Який тебе й прикопав..
Не повторюй помилок, твій лексикон та хамство,
І ніс у всі дюрочки, тебе видає..
Спілкуватися , з провокатором(модератор Вас вже
попереджував, можу викласти) і потім на "дякую" дивится- насолода!!
А Ваша інфантильність лікується??
Не трусіть лупу з лисини на клаву!!
Здоров'я, не хворійте!
Без дурнів на ЦН сумно буде!!
Чекаю на Спам та Бан!!
😂😂
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22.05.2020 17:45 Відповісти
ИностранныЕ или иностраннаЯ, честный ты наш?
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22.05.2020 17:16 Відповісти
как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.

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Всі ці Баканови та Зеленські просто всцикаються перед Росією від страху.
Які там " иностранные спецслужбы". Ні щоб сказати, що Росія + українські колаборанти пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.
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22.05.2020 17:19 Відповісти
Похоже здесь кроме России других стран не знают. Повторяю - в Болгарии тоже есть спецслужбы.
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22.05.2020 17:21 Відповісти
Не, ну понятно же, шо это не о вонючей стране-помойке речь идет. Скорее всего это австро-венгерский генштаб снова воду мутит.
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22.05.2020 17:27 Відповісти
"Парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области". Европейская правда от 20.2020 года
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22.05.2020 17:37 Відповісти
Да-да. Вечный враг Украины не дикие племена из северных болот, а Болгары. Спасибо, пояснили.
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22.05.2020 17:39 Відповісти
половцы?
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22.05.2020 17:22 Відповісти
Печенеги!
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22.05.2020 17:29 Відповісти
Берендеи !
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22.05.2020 22:22 Відповісти
інастранниє???

Чому квартальне ЗеБільне лайно так боїться називати речі своїми іменами?

Можливо,тому що в ЗеМанді,починаючи з торчка-шмарклі, всі є рашистськими консервами та запроданцями,в цій іноземній країні, тобто в обісРашці, знаходяться їх куратори, бізнеси, нерухомість та друзі з адінарот?
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22.05.2020 17:23 Відповісти
Иностранные спецслужбы?!
Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, - Баканов - Цензор.НЕТ 364
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22.05.2020 17:23 Відповісти
Баканов тоже иностранная хвамилия....
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22.05.2020 17:24 Відповісти
Наверное болгары!
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22.05.2020 17:25 Відповісти
ему бы поехать фирму в Испанию свою закрыть....а он в работу ударился резко...))
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22.05.2020 17:26 Відповісти
спецы,не ищите иголку в стогу сена,квартал трясите,там есть много"вкусного",там один лысый затмит кгб и фбр.
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22.05.2020 17:54 Відповісти
Конкуренты испанской фирмы Баканова
хотят расшатать ситуацию-мешают бизнесу в Испании
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22.05.2020 18:15 Відповісти
испанские?
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22.05.2020 18:23 Відповісти
В В,если я не буду упоминать российские спецслужбы ,а буду говорить иностранные спецслужбы ,то могу надеяться на снисхождение ?
-маловато ,но с чего -то надо начинать , рискните!
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22.05.2020 18:33 Відповісти
Решительней нужно быть, Баканов. Хотите на второй срок? Начинайте зачищать Украину от сепаратни - народ поддержит, одобрит и переизберёт.
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22.05.2020 18:50 Відповісти
Они и так нарисуют себе 2 срок . если народ не скинет . то Зеля у нас на 9 лет .
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22.05.2020 22:19 Відповісти
Это после визита на поклон к директору ФСБ Патрушеву ЗЕ должен стать решительнее?

Или может после того, как ЗЕ отдал приказ отступать ВСУ с позиций?

Или может после того, как ЗЕ слил Роисе энергетическую независимость Украины?
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22.05.2020 22:47 Відповісти
Всех свино-собачьих агентов СБУ обязана взять за дупу. Баканов! Возьми себе в помощники Стерненка- будет толк. Зеля! Нужно ввести расстрел и повешение. Первым повешенным должен быть Медведчук!
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22.05.2020 18:57 Відповісти
ну то , как Патрушев скажет , так Бакланов и сделает .
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22.05.2020 22:20 Відповісти
Иностранные спецслужбы ... Бразильские, наверное, и филиппинские.
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22.05.2020 19:45 Відповісти
Слава богу понимает что русские это иностранные.
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Хватит скеглить, баканов, - надо делом заниматься - уже год прошел, и вещи называть своими именами, а не челом поклоны бить, стоя раком, гундяевским попам. "Иностранные спецслужбы" - и фразочку выискал-то а-ля "квартальный бз*ёжь", ублажая агрессора и оккупанта - расею.
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22.05.2020 20:37 Відповісти
мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской областиИсточник: https://censor.net/n3197402

Ох уж эта ЗЕленуха ватная. Это что ж за иностранные спецслужбы такие?
ЗЕ в Омане тоже с каким-то неизвестным представителем иностранных спецслужб встречался?
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22.05.2020 22:43 Відповісти
правильно.
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23.05.2020 01:25 Відповісти
после нескольких публикаций, СБУ решило создать видимость работы... просто видимость
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23.05.2020 06:44 Відповісти
Найімовірніше це хозари пробують "шатать труба" адєскай області, он мазанки валяться одна за другою як колись взривалися будинки в Буйнакску від мішків з цукром!
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23.05.2020 07:07 Відповісти
Ісраєль готується до переїзду у Святославову-Богданову землю. Опять.
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23.05.2020 08:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83 Вони заусігди готові!
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23.05.2020 08:50 Відповісти
Шо, на "Ігоря" Геккеля напали?
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23.05.2020 08:45 Відповісти
Це по Баканову потрібно садити патріотів як Сергія Стерненка, а вся ватна шалупень може з слиною гавкати про руSSький мір і їх орли ні авакяна, ні баканова не бачать.
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23.05.2020 09:33 Відповісти
Це правда. ЗЕ-ОРДА сприяє таким діям. Їм до лампочки Україна
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23.05.2020 11:13 Відповісти
 
 