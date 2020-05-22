Офицер ВСУ предстанет перед судом из-за гибели двоих военнослужащих

Во время стрельб в 2017 году офицер приказал стрелять из БМП-1 не на 2, а на 4 километра. Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.

Обвинительное заключение в отношении офицера направлено в суд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Следователи выяснили, что 26 апреля 2017 года во время стрельб руководивший ими офицер в нарушение приказа изменил условия выполнения упражнения. Он изменил дальность до цели с 1700 - 2000 метров до 4000 метров.

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"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — сказано в сообщении ГБР.

Если вина офицера будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.