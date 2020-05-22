Офицер ВСУ предстанет перед судом из-за гибели двоих военнослужащих
Во время стрельб в 2017 году офицер приказал стрелять из БМП-1 не на 2, а на 4 километра. Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.
Обвинительное заключение в отношении офицера направлено в суд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
Следователи выяснили, что 26 апреля 2017 года во время стрельб руководивший ими офицер в нарушение приказа изменил условия выполнения упражнения. Он изменил дальность до цели с 1700 - 2000 метров до 4000 метров.
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"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — сказано в сообщении ГБР.
Если вина офицера будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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"Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.Источник: https://censor.net/n3197412"
"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Источник: https://censor.net/n3197412"
В боекопмлекте БМП-1 (и БМД-1), есть три типа выстрелов.
1. Холостой 4Х48.
2. Кумулятивный 7П3, он же ПГ-15.
3. Осколочный 7П5, он же ОГ-15.
С холостым всё понятно. Шумиха и выплёвываине гранулированого полиэтилена.
Кумулятивный, летит на максимальную дальность 1300 м. Иногда, при попутном ветре и до 1400 м. Затем подрыв от самоликвидатора.
А вот осколочный, имеет дальность нормальную. С применением прицельной баллистической шкалы БШ6, дальность (табличная) - 4460 м. С попутным ветром ещё дальше.
С применением баллистической шкалы, несколько меняется подготовка к выстрелу.