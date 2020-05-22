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Новости Правосудие
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Офицер ВСУ предстанет перед судом из-за гибели двоих военнослужащих

Офицер ВСУ предстанет перед судом из-за гибели двоих военнослужащих

Во время стрельб в 2017 году офицер приказал стрелять из БМП-1 не на 2, а на 4 километра. Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.

Обвинительное заключение в отношении офицера направлено в суд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Следователи выяснили, что 26 апреля 2017 года во время стрельб руководивший ими офицер в нарушение приказа изменил условия выполнения упражнения. Он изменил дальность до цели с 1700 - 2000 метров до 4000 метров.

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"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — сказано в сообщении ГБР.

Если вина офицера будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

смерть (9214) суд (25081) военные учения (3457) юстиция (758) ВСУ (6551) ГБР (2974)


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Топ комментарии
+6
Дивно, що тут ДБР не висунуло підозри Порошенко...
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22.05.2020 17:53
+4
6 метром от башни, внутри которой погибли люди. Разве снаряд БМП имеет такую взрывную мощь?
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22.05.2020 17:52
+2
не, ну шо, справедливо... служебная халатность, повлекшая...
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22.05.2020 17:50
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шотновое
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22.05.2020 17:43 Ответить
А шо такое "лнр/днр"?
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22.05.2020 18:04 Ответить
ракова пухлина на тілі Украіни, в яку Сраха тицяе патиком.
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22.05.2020 19:02 Ответить
Списати на лугандонців за сотні км від лугандону??? Може одразу орден, квартиру і кортик?
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22.05.2020 19:04 Ответить
не, ну шо, справедливо... служебная халатность, повлекшая...
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22.05.2020 17:50 Ответить
6 метром от башни, внутри которой погибли люди. Разве снаряд БМП имеет такую взрывную мощь?
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22.05.2020 17:52 Ответить
На БМП-1 орудие "Гром" калибром 75мм
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22.05.2020 19:04 Ответить
Гугл в поміч.
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22.05.2020 19:05 Ответить
Читайте статью
"Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.Источник: https://censor.net/n3197412"
"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Источник: https://censor.net/n3197412"
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22.05.2020 20:11 Ответить
73 мм вполне серьёзный калибр. Попробуйте мысленно сопоставить размер гранаты Ф-1 в 55мм и её поражающую способность со снарядом в 73мм.
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22.05.2020 22:19 Ответить
"Башня" - это скворечник на досточках. Защиты от осколков никакой. Во всяком случае, если в 5 метрах взрыв, то без вариантов вообще.
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23.05.2020 00:56 Ответить
Дивно, що тут ДБР не висунуло підозри Порошенко...
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22.05.2020 17:53 Ответить
Офицер должен каждое свое действие прикрывать бумажкой - тогда он герой и станет генералом , а так - ишь ты хотел солдат научить дальше стрелять ,так и перемирие недолго нарушить ,а вдруг на невойне с братьями и вдруг ихтамнетов зацепит!!!!
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22.05.2020 20:00 Ответить
Насколько я помню на БМП стоит Орудие Гром 73 мм дальность до 1300 м.
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22.05.2020 20:37 Ответить
Прочтите ниже объяснение про особенности выстрелов к орудию 2А28.
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23.05.2020 14:29 Ответить
Какие 2 км или 4 км дальность максимальной прицельной 1600м,зачем башня в зоне стрельбы.
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22.05.2020 20:38 Ответить
Отличные вопросы! Почему по направлению стрельб находились люди??? На 1 км или на 3 км??? - нет разницы!!! кто поставил людей на вышку и туда же направил стрельбу?????????
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22.05.2020 21:31 Ответить
вот именно!!- та хоть на 10 кил - по направлению..- и ракеты в дома-окна влетали...(((
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22.05.2020 21:44 Ответить
И Вам и sergio77, популярно объясняю.
В боекопмлекте БМП-1 (и БМД-1), есть три типа выстрелов.
1. Холостой 4Х48.
2. Кумулятивный 7П3, он же ПГ-15.
3. Осколочный 7П5, он же ОГ-15.
С холостым всё понятно. Шумиха и выплёвываине гранулированого полиэтилена.
Кумулятивный, летит на максимальную дальность 1300 м. Иногда, при попутном ветре и до 1400 м. Затем подрыв от самоликвидатора.
А вот осколочный, имеет дальность нормальную. С применением прицельной баллистической шкалы БШ6, дальность (табличная) - 4460 м. С попутным ветром ещё дальше.
С применением баллистической шкалы, несколько меняется подготовка к выстрелу.
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23.05.2020 14:28 Ответить
на лінію "розмежування" того офіцера, хай там командує як вміє
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23.05.2020 20:01 Ответить
Не вважаю,що в данному випадку військовий винуватий!!! А мене особисто обурює те, що поліцейських, які вбили дитину коли стріляли по пляшках ,чомусь не садять за грати , а офицера судять!!!
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23.05.2020 21:10 Ответить
 
 