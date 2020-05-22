Офіцер ЗСУ постане перед судом через загибель двох військовослужбовців
Під час стрільб у 2017 році офіцер наказав стріляти з БМП-1 не на 2, а на 4 кілометри. Снаряд розірвався поруч зі спостережною вежею, на якій було двоє військовослужбовців, обоє загинули.
Обвинувальний висновок стосовно офіцера направлено до суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Офіцера звинувачують у перевищенні службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Слідчі з'ясували, що 26 квітня 2017 року під час стрільб офіцер, який ними керував, у порушення наказу змінив умови виконання вправи. Він змінив дальність до цілі з 1700 - 2000 метрів до 4000 метрів.
"Через це за його вказівкою члени екіпажу БМП-1 здійснили низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, всередині якої було двоє військовослужбовців. Які внаслідок згаданого пострілу зазнали різного ступеню тілесних ушкоджень, несумісних із життям", - сказано в повідомленні ДБР.
Якщо вина офіцера буде доведена, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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"Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.Источник: https://censor.net/n3197412"
"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Источник: https://censor.net/n3197412"
В боекопмлекте БМП-1 (и БМД-1), есть три типа выстрелов.
1. Холостой 4Х48.
2. Кумулятивный 7П3, он же ПГ-15.
3. Осколочный 7П5, он же ОГ-15.
С холостым всё понятно. Шумиха и выплёвываине гранулированого полиэтилена.
Кумулятивный, летит на максимальную дальность 1300 м. Иногда, при попутном ветре и до 1400 м. Затем подрыв от самоликвидатора.
А вот осколочный, имеет дальность нормальную. С применением прицельной баллистической шкалы БШ6, дальность (табличная) - 4460 м. С попутным ветром ещё дальше.
С применением баллистической шкалы, несколько меняется подготовка к выстрелу.