Офіцер ЗСУ постане перед судом через загибель двох військовослужбовців

Під час стрільб у 2017 році офіцер наказав стріляти з БМП-1 не на 2, а на 4 кілометри. Снаряд розірвався поруч зі спостережною вежею, на якій було двоє військовослужбовців, обоє загинули.

Обвинувальний висновок стосовно офіцера направлено до суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Офіцера звинувачують у перевищенні службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Слідчі з'ясували, що 26 квітня 2017 року під час стрільб офіцер, який ними керував, у порушення наказу змінив умови виконання вправи. Він змінив дальність до цілі з 1700 - 2000 метрів до 4000 метрів.

"Через це за його вказівкою члени екіпажу БМП-1 здійснили низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, всередині якої було двоє військовослужбовців. Які внаслідок згаданого пострілу зазнали різного ступеню тілесних ушкоджень, несумісних із життям", - сказано в повідомленні ДБР.

Якщо вина офіцера буде доведена, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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