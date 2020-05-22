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Новини Правосуддя
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Офіцер ЗСУ постане перед судом через загибель двох військовослужбовців

Офіцер ЗСУ постане перед судом через загибель двох військовослужбовців

Під час стрільб у 2017 році офіцер наказав стріляти з БМП-1 не на 2, а на 4 кілометри. Снаряд розірвався поруч зі спостережною вежею, на якій було двоє військовослужбовців, обоє загинули.

Обвинувальний висновок стосовно офіцера направлено до суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Офіцера звинувачують у перевищенні службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Слідчі з'ясували, що 26 квітня 2017 року під час стрільб офіцер, який ними керував, у порушення наказу змінив умови виконання вправи. Він змінив дальність до цілі з 1700 - 2000 метрів до 4000 метрів.

"Через це за його вказівкою члени екіпажу БМП-1 здійснили низку пострілів, один із яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, всередині якої було двоє військовослужбовців. Які внаслідок згаданого пострілу зазнали різного ступеню тілесних ушкоджень, несумісних із життям", - сказано в повідомленні ДБР.

Якщо вина офіцера буде доведена, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів. ФОТОрепортаж

Автор: 

смерть (6742) суд (11659) військові навчання (2775) юстиція (732) ЗСУ (7504) ДБР (3476)


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Топ коментарі
+6
Дивно, що тут ДБР не висунуло підозри Порошенко...
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22.05.2020 17:53
+4
6 метром от башни, внутри которой погибли люди. Разве снаряд БМП имеет такую взрывную мощь?
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22.05.2020 17:52
+2
не, ну шо, справедливо... служебная халатность, повлекшая...
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22.05.2020 17:50
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шотновое
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22.05.2020 17:43 Відповісти
А шо такое "лнр/днр"?
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22.05.2020 18:04 Відповісти
ракова пухлина на тілі Украіни, в яку Сраха тицяе патиком.
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22.05.2020 19:02 Відповісти
Списати на лугандонців за сотні км від лугандону??? Може одразу орден, квартиру і кортик?
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22.05.2020 19:04 Відповісти
не, ну шо, справедливо... служебная халатность, повлекшая...
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22.05.2020 17:50 Відповісти
6 метром от башни, внутри которой погибли люди. Разве снаряд БМП имеет такую взрывную мощь?
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22.05.2020 17:52 Відповісти
На БМП-1 орудие "Гром" калибром 75мм
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22.05.2020 19:04 Відповісти
Гугл в поміч.
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22.05.2020 19:05 Відповісти
Читайте статью
"Снаряд разорвался рядом с наблюдательной вышкой, на которой находились двое военнослужащих, оба погибли.Источник: https://censor.net/n3197412"
"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Источник: https://censor.net/n3197412"
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22.05.2020 20:11 Відповісти
73 мм вполне серьёзный калибр. Попробуйте мысленно сопоставить размер гранаты Ф-1 в 55мм и её поражающую способность со снарядом в 73мм.
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22.05.2020 22:19 Відповісти
"Башня" - это скворечник на досточках. Защиты от осколков никакой. Во всяком случае, если в 5 метрах взрыв, то без вариантов вообще.
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23.05.2020 00:56 Відповісти
Дивно, що тут ДБР не висунуло підозри Порошенко...
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22.05.2020 17:53 Відповісти
Офицер должен каждое свое действие прикрывать бумажкой - тогда он герой и станет генералом , а так - ишь ты хотел солдат научить дальше стрелять ,так и перемирие недолго нарушить ,а вдруг на невойне с братьями и вдруг ихтамнетов зацепит!!!!
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22.05.2020 20:00 Відповісти
Насколько я помню на БМП стоит Орудие Гром 73 мм дальность до 1300 м.
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22.05.2020 20:37 Відповісти
Прочтите ниже объяснение про особенности выстрелов к орудию 2А28.
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23.05.2020 14:29 Відповісти
Какие 2 км или 4 км дальность максимальной прицельной 1600м,зачем башня в зоне стрельбы.
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22.05.2020 20:38 Відповісти
Отличные вопросы! Почему по направлению стрельб находились люди??? На 1 км или на 3 км??? - нет разницы!!! кто поставил людей на вышку и туда же направил стрельбу?????????
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22.05.2020 21:31 Відповісти
вот именно!!- та хоть на 10 кил - по направлению..- и ракеты в дома-окна влетали...(((
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22.05.2020 21:44 Відповісти
И Вам и sergio77, популярно объясняю.
В боекопмлекте БМП-1 (и БМД-1), есть три типа выстрелов.
1. Холостой 4Х48.
2. Кумулятивный 7П3, он же ПГ-15.
3. Осколочный 7П5, он же ОГ-15.
С холостым всё понятно. Шумиха и выплёвываине гранулированого полиэтилена.
Кумулятивный, летит на максимальную дальность 1300 м. Иногда, при попутном ветре и до 1400 м. Затем подрыв от самоликвидатора.
А вот осколочный, имеет дальность нормальную. С применением прицельной баллистической шкалы БШ6, дальность (табличная) - 4460 м. С попутным ветром ещё дальше.
С применением баллистической шкалы, несколько меняется подготовка к выстрелу.
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23.05.2020 14:28 Відповісти
на лінію "розмежування" того офіцера, хай там командує як вміє
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23.05.2020 20:01 Відповісти
Не вважаю,що в данному випадку військовий винуватий!!! А мене особисто обурює те, що поліцейських, які вбили дитину коли стріляли по пляшках ,чомусь не садять за грати , а офицера судять!!!
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23.05.2020 21:10 Відповісти
 
 