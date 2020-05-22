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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Киевской области ослаблять рано, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Карантин в Киевской области ослаблять рано, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Киевская областная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подтвердила нецелесообразность смягчения карантинных ограничений, введенных ранее в связи с эпидемией COVID-19 в Киевской области.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какими бы непопулярными ни были такие решения и шаги, итак, говорю прямо: анонсированное ранее снятие или ослабление карантинных ограничений пока вводить рано. Это решение только что подтвердила региональная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сказал Володин на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что пока сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области.

По словам Володина, продолжение карантина означает, "что еще рано открывать детские сады и другие учебные учреждения, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях". "Это означает, что сохраняется "масочный режим" в общественных местах и другие карантинные правила", - добавил руководитель ОГА.

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Володин подчеркнул, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в области, региональная комиссия немедленно примет решение об ослаблении карантинных мер.

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+7
за#бали вы уже с карантином, при том что реально никакой пандемии нет. а кроме коронавируса, есть куча других болезней от которых из-за карантина нет адекватного лечения, из аптек исчезло куча лекарств. #баное зебыдло, #баный зеленский.
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22.05.2020 19:29
+6
Чувак, который получает зарплату и пилит бюджет на лоховирусе, управляет теми, кто 3-й месяц без работы... Зеленая мразь у власти
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22.05.2020 19:08
+5
рано ослаБлять
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22.05.2020 19:11
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Чувак, который получает зарплату и пилит бюджет на лоховирусе, управляет теми, кто 3-й месяц без работы... Зеленая мразь у власти
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22.05.2020 19:08 Ответить
Головне, щоб потім не обрали Абрамовіча.
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22.05.2020 19:13 Ответить
рано ослаБлять
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22.05.2020 19:11 Ответить
і тут Мендель згадали
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22.05.2020 19:14 Ответить
Мендель, Менделєєв, Мендельсон...
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22.05.2020 19:17 Ответить
Мне кажется, что ОслаБлять Мендель тут конкретно не при чем, это чисто местная инициатива .
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22.05.2020 19:20 Ответить
Не, тут такие бабки из Фонда поддержки Вируса капают, а они карантин хотят ослаБлять!
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22.05.2020 19:13 Ответить
"...ослаблять рано..." - как это понимать???? Распутную подружку осла рано что????7
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22.05.2020 19:17 Ответить
Кстати, Цензор за обценную лексику банит, а сам в заголовки новостей завуалированные маты выносит.
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22.05.2020 19:19 Ответить
нарекут критиканом и забанят...жираф большой...
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22.05.2020 19:23 Ответить
родословную хай на ближайшем столбе вывешает,бо фамилийо у ио стрёмное...
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22.05.2020 19:21 Ответить
Древняя благородная фамилия Фон-Мендель, имеет своё начало из Нюрнберга, некоторые члены этого рода находились в Прусской службе и имели там поместья, которые но праву наследства в 1659 году достались во владение Фридриху, а затем и сыну его Иоганну Фон-Мендель. Потомки сего рода выехали в Россию и вступив в подданство, находились в службе и владели деревнями.🐸🧟🐍
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22.05.2020 19:25 Ответить
блин,даже я не знал,шо мендель и володин то самэ...
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22.05.2020 19:33 Ответить
за#бали вы уже с карантином, при том что реально никакой пандемии нет. а кроме коронавируса, есть куча других болезней от которых из-за карантина нет адекватного лечения, из аптек исчезло куча лекарств. #баное зебыдло, #баный зеленский.
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22.05.2020 19:29 Ответить
Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 2094
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22.05.2020 19:48 Ответить
Просто шлюхины дети. ,,, Мрази ,,, своих детей покатайте в метро,,, дегенераты ,, что не понятно ,,,,карантин продлить надо ,,,, **** твари здохните
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22.05.2020 19:58 Ответить
Совершенно не ясно, ты боишься метро или не боишься?
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22.05.2020 20:02 Ответить
Особливо в київі зарано буде.....
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23.05.2020 06:43 Ответить
 
 