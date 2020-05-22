Карантин в Киевской области ослаблять рано, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Киевская областная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подтвердила нецелесообразность смягчения карантинных ограничений, введенных ранее в связи с эпидемией COVID-19 в Киевской области.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какими бы непопулярными ни были такие решения и шаги, итак, говорю прямо: анонсированное ранее снятие или ослабление карантинных ограничений пока вводить рано. Это решение только что подтвердила региональная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сказал Володин на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что пока сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области.

По словам Володина, продолжение карантина означает, "что еще рано открывать детские сады и другие учебные учреждения, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях". "Это означает, что сохраняется "масочный режим" в общественных местах и другие карантинные правила", - добавил руководитель ОГА.

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Володин подчеркнул, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в области, региональная комиссия немедленно примет решение об ослаблении карантинных мер.