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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Київська обласна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтвердила недоцільність пом'якшення карантинних обмежень, запроваджених раніше у зв'язку з епідемією COVID-19 у Київській області.

Про це повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якими б непопулярними не були такі рішення і кроки, кажу прямо: анонсоване раніше зняття або послаблення карантинних обмежень поки вводити рано. Це рішення щойно підтвердила регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказав Володін на онлайн- брифінгу в п'ятницю.

Він підкреслив, що поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, зокрема між населеними пунктами області.

За словами Володіна, продовження карантину означає, "що ще рано відкривати дитячі садки та інші навчальні установи, розважальні центри, кінотеатри, спортзали та інші місця з великим скупченням людей у приміщеннях". "Це означає, що зберігається "масковий режим" у громадських місцях та інші карантинні правила", - додав керівник ОДА.

Володін підкреслив, що в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в області, регіональна комісія негайно прийме рішення про послаблення карантинних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київська область поки не послаблюватиме карантин, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4007) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+7
за#бали вы уже с карантином, при том что реально никакой пандемии нет. а кроме коронавируса, есть куча других болезней от которых из-за карантина нет адекватного лечения, из аптек исчезло куча лекарств. #баное зебыдло, #баный зеленский.
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22.05.2020 19:29
+6
Чувак, который получает зарплату и пилит бюджет на лоховирусе, управляет теми, кто 3-й месяц без работы... Зеленая мразь у власти
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22.05.2020 19:08
+5
рано ослаБлять
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22.05.2020 19:11
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Чувак, который получает зарплату и пилит бюджет на лоховирусе, управляет теми, кто 3-й месяц без работы... Зеленая мразь у власти
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22.05.2020 19:08 Відповісти
Головне, щоб потім не обрали Абрамовіча.
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22.05.2020 19:13 Відповісти
рано ослаБлять
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22.05.2020 19:11 Відповісти
і тут Мендель згадали
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22.05.2020 19:14 Відповісти
Мендель, Менделєєв, Мендельсон...
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22.05.2020 19:17 Відповісти
Мне кажется, что ОслаБлять Мендель тут конкретно не при чем, это чисто местная инициатива .
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22.05.2020 19:20 Відповісти
Не, тут такие бабки из Фонда поддержки Вируса капают, а они карантин хотят ослаБлять!
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22.05.2020 19:13 Відповісти
"...ослаблять рано..." - как это понимать???? Распутную подружку осла рано что????7
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22.05.2020 19:17 Відповісти
Кстати, Цензор за обценную лексику банит, а сам в заголовки новостей завуалированные маты выносит.
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22.05.2020 19:19 Відповісти
нарекут критиканом и забанят...жираф большой...
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22.05.2020 19:23 Відповісти
родословную хай на ближайшем столбе вывешает,бо фамилийо у ио стрёмное...
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22.05.2020 19:21 Відповісти
Древняя благородная фамилия Фон-Мендель, имеет своё начало из Нюрнберга, некоторые члены этого рода находились в Прусской службе и имели там поместья, которые но праву наследства в 1659 году достались во владение Фридриху, а затем и сыну его Иоганну Фон-Мендель. Потомки сего рода выехали в Россию и вступив в подданство, находились в службе и владели деревнями.🐸🧟🐍
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22.05.2020 19:25 Відповісти
блин,даже я не знал,шо мендель и володин то самэ...
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22.05.2020 19:33 Відповісти
за#бали вы уже с карантином, при том что реально никакой пандемии нет. а кроме коронавируса, есть куча других болезней от которых из-за карантина нет адекватного лечения, из аптек исчезло куча лекарств. #баное зебыдло, #баный зеленский.
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22.05.2020 19:29 Відповісти
Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 2094
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22.05.2020 19:48 Відповісти
Просто шлюхины дети. ,,, Мрази ,,, своих детей покатайте в метро,,, дегенераты ,, что не понятно ,,,,карантин продлить надо ,,,, **** твари здохните
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22.05.2020 19:58 Відповісти
Совершенно не ясно, ты боишься метро или не боишься?
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22.05.2020 20:02 Відповісти
Особливо в київі зарано буде.....
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23.05.2020 06:43 Відповісти
 
 