Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Київська обласна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтвердила недоцільність пом'якшення карантинних обмежень, запроваджених раніше у зв'язку з епідемією COVID-19 у Київській області.

Про це повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якими б непопулярними не були такі рішення і кроки, кажу прямо: анонсоване раніше зняття або послаблення карантинних обмежень поки вводити рано. Це рішення щойно підтвердила регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказав Володін на онлайн- брифінгу в п'ятницю.

Він підкреслив, що поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, зокрема між населеними пунктами області.

За словами Володіна, продовження карантину означає, "що ще рано відкривати дитячі садки та інші навчальні установи, розважальні центри, кінотеатри, спортзали та інші місця з великим скупченням людей у приміщеннях". "Це означає, що зберігається "масковий режим" у громадських місцях та інші карантинні правила", - додав керівник ОДА.

Володін підкреслив, що в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в області, регіональна комісія негайно прийме рішення про послаблення карантинних заходів.

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