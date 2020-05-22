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Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов

Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что законопроект №1210 можно назвать "малой налоговой реформой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеоблоге в YouTube, опубликованном 22 мая.

"Большая его часть касается позитивов, которые вводят для украинского бизнеса, это те проблемы, которые на протяжении последних трех-четырех лет накопились в Налоговом кодексе, те логические несогласованности или просто вещи, которые необходимо менять, чтобы вести бизнес было легче и современнее", – отметил он.

Законопроект предполагает в том числе административную реформу налоговой службы, которая предусматривает создание единого юрлица, объяснил Верланов. Он позитивно оценивает такой план, так как благодаря изменениям процесс администрирования налогов будет более прозрачным, быстрым и скоординированным.

Введение в налоговое законодательство концепции вины он также считает правильным шагом и отходом от советского подхода.

"Часто-густо такая новелла воспринимается как негативная, расширяющая полномочия налоговиков, усиливающая налоговую службу, что может негативно отразиться на плательщиках налогов. По моему мнению, это не так. Я, как человек, который практиковал налоговое право больше 20 лет, в том числе на государственной службе, в министерстве, в аудиторских, адвокатских компаниях, могу сказать, что эта новелла направлена на защиту налогоплательщиков. Потому что раньше налоговое правонарушение устанавливалось однозначно. То есть совершили ли вы это нарушение, поскольку ваш бухгалтер ошибся, или, например, вы были за границей, объявили карантин и вы не смогли вернуться вовремя, потому что ваш рейс отменили, вы прибыли в Украину на три, четыре, пять дней или неделю позже и вы не сдали какие-то отчеты или не заплатили какие-то налоги. И за это вас штрафуют однозначно, поскольку законодательство в налоговых отношениях не предусматривало возможности признания уважительных причин, которые исключают вину", – объяснил Верланов.

Также законопроект предлагает новую норму: налоговое уведомление-решение обязательно должно быть мотивированным, что экс-глава ГНС также считает позитивным. В документе прописана и четкая ответственность государства за совершение противоправных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговую надо реформировать. Бизнес не хочет возвращаться во времена Клименко-Захарченко, - Верланов

Автор: 

Госпогранслужба (6385) реформы (3951) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+19
Которая увеличивает налоги в условиях падения ВВП и экономики страны. Это кому нахрен нужна такая "реформа"?
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22.05.2020 19:29
+12
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 7339
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22.05.2020 19:33
+11
Может нужно реальной стимуляцией экономики страны заняться, а не ее добиванием до конца?
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22.05.2020 19:33
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Которая увеличивает налоги в условиях падения ВВП и экономики страны. Это кому нахрен нужна такая "реформа"?
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22.05.2020 19:29 Ответить
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 8171
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22.05.2020 19:32 Ответить
НЕ ПЕЙФАТЫЕ В ЕРМОЛКАХ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ РЕФОРМА ТО БУЛ ВАШ ПОБЕГ ИЗ РАБСТВА ЕГИПТА И ТУРПОХОД СРОКОМ 53 ГОДА ПО ПУСТЫНЕ ВОКРУГ ОДНОГО СТОЛБИКА В РАДИУСЕ 2 КМ ПО КРУГУ...
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22.05.2020 20:41 Ответить
все, что делает и подписывает наркоман-х##ня.
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22.05.2020 19:32 Ответить
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 7339
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22.05.2020 19:33 Ответить
Був Чегевара, які підписував кубинські гроші як Че. Тепер з'явився той, який скопіював Че і зробив своє Зе. Але ж ці особистості не співставити!
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22.05.2020 19:37 Ответить
Не втримався, вибачте, А при чому тут Че, ман'ячило воно було,...
На Кубі був..і таки достатньо- придурки там при
Владі...
😎
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22.05.2020 20:32 Ответить
Может нужно реальной стимуляцией экономики страны заняться, а не ее добиванием до конца?
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22.05.2020 19:33 Ответить
_Тю ты. Кремлю не нужен рост экономики Украины. Соответственно зельц выполняет поставленную ему задачу по уничтожению экономики.
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22.05.2020 19:40 Ответить
а зельонському точно 42 роки а не 42 тижні?
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22.05.2020 19:36 Ответить
многомиллиардные бизнесы прячутся под фопы - зеля не видит, миллионеры платят как пенсионеры только у нас - где прогрессивная шкала налогообложения доходов физ лиц? Фопы нужно вообще отменить - как и любую регистрацию микро и малого бизнеса - пусть платят подоходный налог и все - и крупный бизнес за фопами не сможет тогда прятаться - их просто не будет
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22.05.2020 19:38 Ответить
Для самозанятых лиц нужно на какое-то время практически совсем убрать все налоги до минимума чтобы дать возможность людям просто тупо выжить. Иначе они все окажутся в центрах занятости и вместо налогов еще и получим бешеное увеличение нагрузки на социальные фонды.
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22.05.2020 19:42 Ответить
ну так я об єтом и говорю - отменить регистрацию и фопі вообще
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23.05.2020 00:24 Ответить
торбу позитивов охлократу...таки они вас всех считают идийотами...
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22.05.2020 19:47 Ответить
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 5392
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22.05.2020 19:48 Ответить
Ждёт верланов, видно схематоза не так много было. Скоро тоже в суд пойдет, незаконно уволили. Может у них такой схематоз, то премии на 30 тысяч, то вернуться на работу
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22.05.2020 19:52 Ответить
По "малому"..
А що буде по " баальшому" -💩…
Всі влади однакові..
🤣
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22.05.2020 20:01 Ответить
ааа! это только начало! понятно.......
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22.05.2020 20:02 Ответить
Мала, пропорцийна зросту гидранта.
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22.05.2020 20:10 Ответить
Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 456
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22.05.2020 20:10 Ответить

Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя. .
И сказала- Женюсь ..потом...и сразу!
Я ещё Хрущева помню..и остальных ..
🤣🤣
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22.05.2020 20:19 Ответить
Этот закон - "контрольный выстрел в голову" мелкому и среднему бизнесу.
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.
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22.05.2020 20:28 Ответить
Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 5385
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22.05.2020 20:51 Ответить
Теперь понятно, что гнездо Азарова родило и Зеленского и Верланова. Жаль хулиганы из рогатки этих рехформаторов не прибили.
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22.05.2020 20:56 Ответить
Ничего , на Майдане столбы пустуют.
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22.05.2020 22:46 Ответить
Ни какая это не реформа.
Это открытое заявление: "Умные и предприимчивые? Нах из Украины!"
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23.05.2020 07:50 Ответить
 
 