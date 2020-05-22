Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов

Ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що законопроєкт №1210 можна назвати "малою податковою реформою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеоблозі в YouTube, опублікованому 22 травня.

"Велика його частина стосується позитивів, які вводять для українського бізнесу, це ті проблеми, які впродовж останніх трьох-чотирьох років накопичилися в Податковому кодексі, ті логічні неузгодженості або просто речі, які необхідно міняти, щоб вести бізнес було легше і сучасніше", - зазначив він.

Законопроєкт передбачає зокрема адміністративну реформу податкової служби, яка передбачає створення єдиної юрособи, пояснив Верланов. Він позитивно оцінює такий план, оскільки завдяки змінам процес адміністрування податків буде більш прозорим, швидким і скоординованим.

Введення в податкове законодавство концепції провини він також вважає правильним кроком і відходом від радянського підходу.

Читайте також: Податкову треба реформувати. Бізнес не хоче повертатися в часи Клименка-Захарченка, - Верланов

"Часто-густо така новела сприймається як негативна, що розширює повноваження податківців, яка посилює податкову службу, що може негативно відбитися на платниках податків. На мою думку, це не так. Я, як людина, яка практикувала податкове право понад 20 років, зокрема на державній службі, у міністерстві, в аудиторських, адвокатських компаніях, можу сказати, що ця новела спрямована на захист платників податків. Тому що раніше податкове правопорушення встановлювалося однозначно. Тобто вчинили ви це порушення, оскільки ваш бухгалтер помилився, або, наприклад, ви були за кордоном, оголосили карантин і ви не змогли повернутися вчасно, тому що ваш рейс скасували, ви прибули в Україну на три, чотири, п'ять днів або тиждень пізніше і ви не здали якісь звіти або не заплатили якісь податки. І за це вас штрафують однозначно, оскільки законодавство в податкових відносинах не передбачало можливості визнання поважних причин, які виключають провину", - пояснив Верланов.

Також законопроєкт пропонує нову норму: податкове повідомлення-рішення обов'язково має бути мотивованим, що ексглава ДПС також вважає позитивним. У документі прописана і чітка відповідальність держави за вчинення протиправних дій.