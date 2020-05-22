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Новини
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Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов

Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов

Ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що законопроєкт №1210 можна назвати "малою податковою реформою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеоблозі в YouTube, опублікованому 22 травня.

"Велика його частина стосується позитивів, які вводять для українського бізнесу, це ті проблеми, які впродовж останніх трьох-чотирьох років накопичилися в Податковому кодексі, ті логічні неузгодженості або просто речі, які необхідно міняти, щоб вести бізнес було легше і сучасніше", - зазначив він.

Законопроєкт передбачає зокрема адміністративну реформу податкової служби, яка передбачає створення єдиної юрособи, пояснив Верланов. Він позитивно оцінює такий план, оскільки завдяки змінам процес адміністрування податків буде більш прозорим, швидким і скоординованим.

Введення в податкове законодавство концепції провини він також вважає правильним кроком і відходом від радянського підходу.

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"Часто-густо така новела сприймається як негативна, що розширює повноваження податківців, яка посилює податкову службу, що може негативно відбитися на платниках податків. На мою думку, це не так. Я, як людина, яка практикувала податкове право понад 20 років, зокрема на державній службі, у міністерстві, в аудиторських, адвокатських компаніях, можу сказати, що ця новела спрямована на захист платників податків. Тому що раніше податкове правопорушення встановлювалося однозначно. Тобто вчинили ви це порушення, оскільки ваш бухгалтер помилився, або, наприклад, ви були за кордоном, оголосили карантин і ви не змогли повернутися вчасно, тому що ваш рейс скасували, ви прибули в Україну на три, чотири, п'ять днів або тиждень пізніше і ви не здали якісь звіти або не заплатили якісь податки. І за це вас штрафують однозначно, оскільки законодавство в податкових відносинах не передбачало можливості визнання поважних причин, які виключають провину", - пояснив Верланов.

Також законопроєкт пропонує нову норму: податкове повідомлення-рішення обов'язково має бути мотивованим, що ексглава ДПС також вважає позитивним. У документі прописана і чітка відповідальність держави за вчинення протиправних дій.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) реформи (3206) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+19
Которая увеличивает налоги в условиях падения ВВП и экономики страны. Это кому нахрен нужна такая "реформа"?
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22.05.2020 19:29
+12
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 7339
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22.05.2020 19:33
+11
Может нужно реальной стимуляцией экономики страны заняться, а не ее добиванием до конца?
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22.05.2020 19:33
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Которая увеличивает налоги в условиях падения ВВП и экономики страны. Это кому нахрен нужна такая "реформа"?
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22.05.2020 19:29 Відповісти
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 8171
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22.05.2020 19:32 Відповісти
НЕ ПЕЙФАТЫЕ В ЕРМОЛКАХ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ РЕФОРМА ТО БУЛ ВАШ ПОБЕГ ИЗ РАБСТВА ЕГИПТА И ТУРПОХОД СРОКОМ 53 ГОДА ПО ПУСТЫНЕ ВОКРУГ ОДНОГО СТОЛБИКА В РАДИУСЕ 2 КМ ПО КРУГУ...
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22.05.2020 20:41 Відповісти
все, что делает и подписывает наркоман-х##ня.
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22.05.2020 19:32 Відповісти
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 7339
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22.05.2020 19:33 Відповісти
Був Чегевара, які підписував кубинські гроші як Че. Тепер з'явився той, який скопіював Че і зробив своє Зе. Але ж ці особистості не співставити!
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22.05.2020 19:37 Відповісти
Не втримався, вибачте, А при чому тут Че, ман'ячило воно було,...
На Кубі був..і таки достатньо- придурки там при
Владі...
😎
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22.05.2020 20:32 Відповісти
Может нужно реальной стимуляцией экономики страны заняться, а не ее добиванием до конца?
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22.05.2020 19:33 Відповісти
_Тю ты. Кремлю не нужен рост экономики Украины. Соответственно зельц выполняет поставленную ему задачу по уничтожению экономики.
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22.05.2020 19:40 Відповісти
а зельонському точно 42 роки а не 42 тижні?
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22.05.2020 19:36 Відповісти
многомиллиардные бизнесы прячутся под фопы - зеля не видит, миллионеры платят как пенсионеры только у нас - где прогрессивная шкала налогообложения доходов физ лиц? Фопы нужно вообще отменить - как и любую регистрацию микро и малого бизнеса - пусть платят подоходный налог и все - и крупный бизнес за фопами не сможет тогда прятаться - их просто не будет
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22.05.2020 19:38 Відповісти
Для самозанятых лиц нужно на какое-то время практически совсем убрать все налоги до минимума чтобы дать возможность людям просто тупо выжить. Иначе они все окажутся в центрах занятости и вместо налогов еще и получим бешеное увеличение нагрузки на социальные фонды.
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22.05.2020 19:42 Відповісти
ну так я об єтом и говорю - отменить регистрацию и фопі вообще
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23.05.2020 00:24 Відповісти
торбу позитивов охлократу...таки они вас всех считают идийотами...
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22.05.2020 19:47 Відповісти
Подписанный президентом законопроект 1210 - это малая налоговая реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 5392
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22.05.2020 19:48 Відповісти
Ждёт верланов, видно схематоза не так много было. Скоро тоже в суд пойдет, незаконно уволили. Может у них такой схематоз, то премии на 30 тысяч, то вернуться на работу
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22.05.2020 19:52 Відповісти
По "малому"..
А що буде по " баальшому" -💩…
Всі влади однакові..
🤣
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22.05.2020 20:01 Відповісти
ааа! это только начало! понятно.......
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22.05.2020 20:02 Відповісти
Мала, пропорцийна зросту гидранта.
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22.05.2020 20:10 Відповісти
Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 456
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22.05.2020 20:10 Відповісти

Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя. .
И сказала- Женюсь ..потом...и сразу!
Я ещё Хрущева помню..и остальных ..
🤣🤣
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22.05.2020 20:19 Відповісти
Этот закон - "контрольный выстрел в голову" мелкому и среднему бизнесу.
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.
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22.05.2020 20:28 Відповісти
Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов - Цензор.НЕТ 5385
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22.05.2020 20:51 Відповісти
Теперь понятно, что гнездо Азарова родило и Зеленского и Верланова. Жаль хулиганы из рогатки этих рехформаторов не прибили.
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22.05.2020 20:56 Відповісти
Ничего , на Майдане столбы пустуют.
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22.05.2020 22:46 Відповісти
Ни какая это не реформа.
Это открытое заявление: "Умные и предприимчивые? Нах из Украины!"
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23.05.2020 07:50 Відповісти
 
 