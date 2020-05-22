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Новости Коронавирус и карантин
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Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА

Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА

Полтавская область не может смягчить карантин, поскольку не соответствует одному из критериев Министерства здравоохранения для его ослабления. Речь идет о среднем показателе ПЦР-тестирования. В ОГА обратились в Минздрав за разъяснениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации на сайте Полтавской ОГА. 

В сообщении отмечается: "С 22 мая в Украине вводят второй этап ослабления карантина. Чтобы это сделать, области должны соответствовать критериям, определенным Министерством здравоохранения. Один из них - показатель количества проведенных тестов за сутки - на Полтавщине ниже установленного Минздравом. Однако, так произошло по объективным причинам, поскольку в области суточные показатели заболеваемости уменьшаются".

"В соответствии с требованием министерства в течение суток нужно делать не менее 160-180 тестов в сутки. За прошедшие сутки мы сделали 105, но были случаи, когда проводили и по 270 тестов, как это было необходимо. В общем провели более 5000 тестов на Полтавщине, - отметил Олег Синегубов. - уменьшение количества тестов в области объективное. В течение последних нескольких дней фиксируем ноль или один новый случай в сутки. Тестировать людей безосновательно мы не имеем права. Эта процедура осуществляется в соответствии с нормативными актами МЗ, где предусмотрены требования, согласно которым нужно проводить тестирование. Мы их соблюдаем. Свою позицию аргументировали министерству и там согласились, что должны предоставить нам дополнительные разъяснения, каким образом должны действовать, учитывая нашу нынешнюю положительную динамику".

Олег Синегубов рассказал, что Полтавщина - одна из областей, где лучшие показатели по динамике выявленных случаев заболевания и по количеству тех, кто выздоровел. Сейчас руководство области ждет дополнительных разъяснений от Минздрава.

"Как только они поступят, мы готовы сразу созвать региональную комиссию ТЭБ и ЧС и принять решение об ослаблении карантина", - сказал Олег Синегубов.

Добавил, что все смягчения, предусмотренные второй волной, будут введены в регионе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медработники Полтавщины получили в среднем за март по 21 тыс. грн за борьбу с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+5
- И шо, Фима, вас этот вирус таки заразил?
- Нет, Яша, пока шо тока за... долбал!
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22.05.2020 22:43
+4
Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 7869
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22.05.2020 22:44
+3
Берите пример с мэра Черкасс.... завтра вам минздрав скажет продать своих собак и переведет вас на зарплату в 5К гривен...
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22.05.2020 22:37
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Толька по цуть-цуть!
И с вазелином!
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22.05.2020 22:34 Ответить
похоже офис бубочки ссытся общаться по телефону с местной администрацией...
мож хай в рельсу стучат?чы по любэ пидслухають?
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22.05.2020 22:36 Ответить
Берите пример с мэра Черкасс.... завтра вам минздрав скажет продать своих собак и переведет вас на зарплату в 5К гривен...
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22.05.2020 22:37 Ответить
- И шо, Фима, вас этот вирус таки заразил?
- Нет, Яша, пока шо тока за... долбал!
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22.05.2020 22:43 Ответить
Це яшіфіми всіх задовбали своїм рівусом.
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23.05.2020 08:43 Ответить
Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 7869
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22.05.2020 22:44 Ответить
Степанов и Ляшко вас не поймут.
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22.05.2020 22:44 Ответить
«Мне возле ресторана Велюр остановите»Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснення МОЗ, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 4391
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22.05.2020 22:50 Ответить
Чому мовчок про Слабоду Шустера.
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22.05.2020 22:50 Ответить
Рєзніков єдиний з діючої влади, який намагається робити заяви в стилі антиросійської пропаганди. Це все.
Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
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22.05.2020 22:56 Ответить
житомирська газета «Субота»…Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснення МОЗ, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 7785
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22.05.2020 22:52 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3066126780099481 Олександрівська клінічна лікарня м. Києва. Що насправді відбувається?
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22.05.2020 22:55 Ответить
План по тестам?? А шо ж они не додумались, как все, тестить здоровых? Делов - общага, дом престарелых и т.д.
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22.05.2020 23:42 Ответить
Пора людям самим дурантін скасовувати. Інакше влада дурантінитиме нас до нових віників. Казав же шмигля, що ко-вірус - це назавжди і тому доведеться міняти стиль життя.
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23.05.2020 07:58 Ответить
Пора людям самим дурантін скасовувати. Інакше влада дурантінитиме нас до нових віників. Казав же шмигля, що ко-вірус - це назавжди і тому доведеться міняти стиль життя.
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23.05.2020 08:00 Ответить
Каббад ще не сказав мозу, що робити.
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23.05.2020 08:42 Ответить
 
 