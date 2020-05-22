Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА

Полтавская область не может смягчить карантин, поскольку не соответствует одному из критериев Министерства здравоохранения для его ослабления. Речь идет о среднем показателе ПЦР-тестирования. В ОГА обратились в Минздрав за разъяснениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации на сайте Полтавской ОГА.

В сообщении отмечается: "С 22 мая в Украине вводят второй этап ослабления карантина. Чтобы это сделать, области должны соответствовать критериям, определенным Министерством здравоохранения. Один из них - показатель количества проведенных тестов за сутки - на Полтавщине ниже установленного Минздравом. Однако, так произошло по объективным причинам, поскольку в области суточные показатели заболеваемости уменьшаются".

"В соответствии с требованием министерства в течение суток нужно делать не менее 160-180 тестов в сутки. За прошедшие сутки мы сделали 105, но были случаи, когда проводили и по 270 тестов, как это было необходимо. В общем провели более 5000 тестов на Полтавщине, - отметил Олег Синегубов. - уменьшение количества тестов в области объективное. В течение последних нескольких дней фиксируем ноль или один новый случай в сутки. Тестировать людей безосновательно мы не имеем права. Эта процедура осуществляется в соответствии с нормативными актами МЗ, где предусмотрены требования, согласно которым нужно проводить тестирование. Мы их соблюдаем. Свою позицию аргументировали министерству и там согласились, что должны предоставить нам дополнительные разъяснения, каким образом должны действовать, учитывая нашу нынешнюю положительную динамику".

Олег Синегубов рассказал, что Полтавщина - одна из областей, где лучшие показатели по динамике выявленных случаев заболевания и по количеству тех, кто выздоровел. Сейчас руководство области ждет дополнительных разъяснений от Минздрава.

"Как только они поступят, мы готовы сразу созвать региональную комиссию ТЭБ и ЧС и принять решение об ослаблении карантина", - сказал Олег Синегубов.

Добавил, что все смягчения, предусмотренные второй волной, будут введены в регионе".

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